Year End Party và cú sốc thuê áo dài: Tiền thuê 500k nhưng đặt cọc 1,5 triệu

Mỗi mùa Year End Party đến gần, thị trường thuê áo dài lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Áo lụa, áo gấm, áo thiết kế cách tân, mẫu mới liên tục được giới thiệu, giá thuê cũng theo đó mà tăng dần. Nhưng năm nay, điều khiến nhiều người "giật mình" không nằm ở mẫu mã hay độ cầu kỳ của trang phục, mà ở một con số rất cụ thể: thuê 500.000 VNĐ, nhưng tiền cọc lên tới 1.500.000 VNĐ.

Khi tiền cọc không còn là "đặt trước", mà trở thành áp lực

Đặt cọc khi thuê đồ vốn không phải chuyện mới. Shop cần đảm bảo khách trả đồ đúng hẹn, không làm hư hỏng, không bỏ ngang. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng khi tiền cọc cao gấp ba lần tiền thuê, cảm giác của người đi thuê bắt đầu thay đổi.

Mặc áo vào người, thay vì tận hưởng không khí tiệc cuối năm, nhiều người lại rơi vào trạng thái dè chừng:

+ Không dám ăn uống thoải mái vì sợ dính bẩn

+ Ngại ngồi lâu, ngại di chuyển nhiều

+ Thậm chí lo lắng cả… mùi cơ thể sau vài tiếng mặc áo

Chiếc áo dài, từ một trang phục để vui, bỗng trở thành một "tài sản cần bảo toàn".

Thuê, nhưng cảm giác như đang… giữ hộ đồ cho shop

Điều khiến câu chuyện này gây tranh cãi không nằm ở việc shop "lấy đắt", mà ở cảm giác quyền lợi và trách nhiệm không cân xứng.

Người thuê:

+ Trả tiền thuê

+ Không sở hữu áo

+ Chỉ mặc trong vài tiếng

Nhưng lại phải chịu mức rủi ro tài chính gần bằng – thậm chí cao hơn – giá trị một bộ áo dài may sẵn trên thị trường. Với 1 – 1,5 triệu đồng, không ít người hoàn toàn có thể mua một bộ áo dài mới, mặc một lần cũng không phải lo chuyện đền bù hay tranh cãi tiền cọc.

Vậy câu hỏi đặt ra là: thuê để làm gì, nếu thuê không còn nhẹ gánh hơn mua?

Shop không sai, nhưng thị trường đang nghiêng về một phía

Cũng cần nhìn từ phía người cho thuê. Áo dài thiết kế không rẻ. Vải tốt, công may cao, mùa cao điểm ngắn, rủi ro hỏng hóc lớn. Việc shop tự bảo vệ mình là điều có thể hiểu được.

Nhưng khi gần như toàn bộ rủi ro được đẩy về phía khách thuê, thị trường bắt đầu xuất hiện phản ứng ngược. Người tiêu dùng không phản đối giá cao, họ phản ứng vì cảm giác không được thoải mái khi sử dụng dịch vụ mình đã trả tiền.

Có lẽ thị trường thuê cũng đang đến lúc cần điều chỉnh

Year End Party vốn là dịp để vui, để xúng xính, để chụp ảnh, để tận hưởng khoảnh khắc tổng kết một năm. Nhưng với mức thuê 500.000 đồng kèm tiền cọc 1.500.000 đồng, nhiều người thú nhận họ bước vào bữa tiệc với tâm lý "giữ áo" nhiều hơn là "dự tiệc".

Và khi trải nghiệm không còn dễ chịu, lựa chọn của người tiêu dùng bắt đầu thay đổi: mua áo, mượn áo, hoặc đơn giản là không thuê nữa. Câu chuyện thuê áo dài mùa Year End Party không chỉ là chuyện một bộ trang phục, mà phản ánh một vấn đề lớn hơn: ranh giới giữa bảo vệ người bán và đảm bảo trải nghiệm người mua đang bị xóa nhòa.

Khi người thuê cảm thấy mình trả tiền nhưng vẫn phải lo lắng như người giữ tài sản, thì việc họ quay lưng với dịch vụ là điều khó tránh. Thuê vốn dĩ là để tiện, để nhẹ, để bớt lo. Nếu thuê khiến người ta nặng đầu hơn cả việc mua, thì có lẽ cú sốc không nằm ở tiền, mà nằm ở cách thị trường đang vận hành.

