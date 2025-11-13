Phú bà Đào Hỷ Nhi lại sắm nhà mới khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt: Căn hộ chung cư kiểu gì mà 700m2?!

Giữa lúc nhiều người vẫn còn mơ về một ngôi nhà nhỏ xinh đủ nắng và cây xanh, phú bà Đào Hỷ Nhi - một trong những nhân vật nổi tiếng trong giới giàu có trên MXH Trung Quốc lại khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện trong buổi xem căn hộ cao cấp có diện tích lên tới 700m2. Chỉ vừa bước qua sảnh, người xem đã phải ngỡ ngàng trước cây ô liu Địa Trung Hải cổ thụ 300 tuổi và chậu “tụ tài chiêu lộc” khổng lồ đặt ngay cửa. Mỗi chi tiết trong ngôi nhà đều được thiết kế tỉ mỉ để vừa đáp ứng phong cách sống sang trọng, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, một nơi mà chỉ cần nhìn qua cũng thấy “khí phú tràn đầy”.

Ở tuổi 32, Đào Hỷ Nhi vẫn giữ phong cách nhẹ nhàng, tinh tế, vừa hưởng thụ cuộc sống hào môn vừa yêu những giá trị truyền thống, khiến cô trở thành biểu tượng “phú bà hàng thật giá thật” được nhiều người ngưỡng mộ.

Ngôi nhà trong mơ rộng 700m2 : Cổ điển, sang trọng và ngập năng lượng thiên nhiên

Căn nhà mà Đào Hỷ Nhi đi xem nằm trong khu vực cao cấp ở Hàng Châu - nơi được ví như “thiên đường dưới hạ giới”. Ngay khi vừa bước vào sảnh, cô đã bị choáng ngợp bởi cây ô liu bonsai cổ 300 tuổi. Vào đến sảnh tòa nhà là thiết kế một chậu tụ tài lớn, vật phong thủy tượng trưng cho việc “chiêu tài đón lộc”, thường chỉ xuất hiện trong nhà của giới thượng lưu.

Không gian sảnh được bao quanh bởi hệ cửa kính cường lực, không dùng cột đỡ để ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo cảm giác rộng và thoáng. Đá lát sàn thang máy nhập khẩu từ Brazil, loại kim sa ánh vàng phản chiếu dưới nắng, vừa sang trọng vừa ấm cúng. Cửa ra vào dùng hệ thống khóa mật mã an ninh cao, đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

Căn hộ được chia thành hai khu: Khu động (phòng khách, bếp, khu giải trí) và khu tĩnh (phòng ngủ, phòng thay đồ). Nếu không muốn khách vào khu riêng tư, chỉ cần đóng cửa ngăn là tách biệt hoàn toàn. Đây là thiết kế thường thấy trong những ngôi nhà đẳng cấp dành cho giới nhà giàu, giúp ba thế hệ cùng sống mà không làm phiền nhau.

Không gian sống “3 thế hệ vẫn riêng tư” và nghệ thuật bài trí tinh tế

Theo lời quản gia giới thiệu, ngôi nhà được quy hoạch thông minh với khu vực “động” và “tĩnh” tách biệt rõ ràng. Nếu gia chủ không muốn khách ghé qua khu nghỉ ngơi, chỉ cần đóng hệ cửa ngăn, không gian lập tức trở nên riêng tư. Căn nhà có 5 phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm khép kín, đảm bảo sự tiện nghi tối đa.

Hành lang rộng và dài, giúp các khu vực nối liền mà vẫn thoáng đãng. Đặc biệt, khu tủ quần áo và trang sức được thiết kế dạng phòng riêng, mở bằng cảm ứng lòng bàn tay vừa hiện đại vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vật quý. Căn phòng này có thể chứa đồ hiệu, nữ trang, vàng bạc, được giấu khéo léo sau lớp cửa ẩn tinh tế.

Điểm khiến nhiều người ấn tượng là thiết kế “sống chung 3 thế hệ” nhưng vẫn tôn trọng không gian riêng. Căn hộ có nhiều phòng khách khác nhau. Khi một bên muốn tụ họp vui vẻ, bên kia vẫn có thể di chuyển sang phòng khách nhỏ yên tĩnh hơn để đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Tất cả được sắp xếp để đảm bảo mỗi người trong gia đình đều có không gian cho riêng mình mà vẫn kết nối với nhau trong cùng một ngôi nhà.

Từng chi tiết nội thất đều thể hiện sự cầu kỳ và gu thẩm mỹ cao. Trong nhà còn có nhiều tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ nổi tiếng, khiến không gian giống như một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ.

Trong ngôi nhà rộng 700m2 này, từng chi tiết đều được đầu tư tỉ mỉ. Nhiều tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của các nghệ sĩ danh tiếng được trưng bày khắp không gian, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa thể hiện gu tinh tế của chủ nhân tương lai.

Theo chia sẻ, khu vực phía sau có thể được cải tạo thành phòng dưỡng lão rộng 310m2, với ban công mở và tầm nhìn thoáng đãng. Thiết kế này phù hợp với triết lý sống mà Đào Hỷ Nhi luôn hướng đến: hiện đại nhưng không xa cách, sang trọng mà vẫn nhân văn.

Đào Hỷ Nhi đặc biệt thích thú khi biết gara của căn biệt thự này được thiết kế thông tầng dẫn ánh sáng tự nhiên xuống dưới, không tối và ẩm như gara thông thường. Ở đó còn có cây xanh và tiểu cảnh nước, tạo cảm giác thư giãn ngay cả khi vừa trở về nhà.

Phần bếp cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Một bên là khu bếp kiểu Tây, với thiết bị nướng, lò hấp và vòi nước soda; bên kia là bếp kiểu Trung dành cho các món truyền thống. Khi đi xem nhà, cô còn được quản gia và đầu bếp chiêu đãi một bữa cơm quê ngay tại bếp kiểu Trung - một chi tiết khiến Đào Hỷ Nhi xúc động vì cảm thấy “ấm áp như nhà mình”.

Dịch vụ quản gia và quản lý tài sản chuyên nghiệp - chuẩn hào môn đích thực

Theo đơn vị giới thiệu, ngôi nhà này đi kèm dịch vụ quản gia, chăm sóc cảnh quan và quản lý tài sản trọn gói. Người mua chỉ cần dọn vào ở, toàn bộ vận hành từ hệ thống nước, điện đến chăm cây, dọn vệ sinh đều có đội ngũ riêng - điều vốn chỉ xuất hiện ở các khu biệt thự dành cho giới thượng lưu.

Sinh năm 1993, cao 1m68, Đào Hỷ Nhi từng du học Canada và hiện là một vlogger được mệnh danh là “tiên nữ hào môn”. Cô nổi tiếng nhờ phong cách chia sẻ nhẹ nhàng, tinh tế, không khoe khoang nhưng vẫn toát lên khí chất phú quý. Trong vlog, cô mặc sườn xám, thưởng trà, nghe nhạc cổ, đôi khi lại xuống bếp tự tay nấu ăn cho chồng.

Khán giả yêu mến cô bởi sự độc lập và gu sống tinh tế. Dù ở biệt phủ 1.200m2 của nhà chồng hay căn hộ mới đi xem, Đào Hỷ Nhi vẫn giữ tinh thần sống an nhiên, trân trọng những giá trị truyền thống. Với cô, giàu không chỉ là có tiền, mà là biết cách sống đẹp, sống có phong vị.

Căn nhà rộng 700m2 mà Đào Hỷ Nhi đi xem không chỉ là minh chứng cho sự giàu có, mà còn phản ánh phong cách sống của thế hệ phú bà trẻ hiện đại: Sang trọng nhưng có chiều sâu, hiện đại mà vẫn hướng về tự nhiên và truyền thống. Mỗi chi tiết từ cây ô liu 300 tuổi đến gara thông tầng đều toát lên tinh thần “sống chậm trong xa hoa”, nơi con người tận hưởng chứ không chạy theo vật chất.

Giữa thế giới mạng đầy khoe mẽ, có lẽ chính sự thanh tao, kiêu sa mà không phô trương của Đào Hỷ Nhi đã khiến cô trở thành “hình mẫu mơ ước” cho nhiều phụ nữ châu Á: Đẹp, độc lập, và biết cách sống tốt trong thế giới riêng của mình. Và thậm chí, dù cô có "quảng cáo" cho ngôi nhà hay tậu thật thì việc giúp dân tình mở mang tầm mắt với căn hộ xịn sò rộng tới 700m2 này thì cũng được dân tình hưởng ứng rần rần. Chẳng thế mà dân mạng tâm đắc để lại nhiều cảm thán như "Sống đến cái dốc bên kia của cuộc đời rồi mới thấy căn hộ mặt sàn rộng ngang cái biệt thự như vậy đấy", "ở căn hộ này có mà đi bộ mỏi chân", "nhà này ở 4 thế hệ chắc cũng được ấy",...