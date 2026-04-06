Phong tỏa tài khoản ngân hàng, thậm chí tịch thu toàn bộ tiền nếu người dùng có hành vi này

Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hình thức xử phạt chính: phạt tiền với số tiền 45 triệu đồng; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đối với ông N.M.H (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán.

Cơ quan Công an cho biết, đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng và mạnh mẽ đối với một bộ phận người dân còn chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng để mua bán, cho thuê, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng hoặc giao lại thẻ ATM, số điện thoại đăng ký, mã xác thực… các tài khoản ngân hàng này bị sử dụng làm công cụ trung gian để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thực tế điều tra cho thấy, nhiều tài khoản ngân hàng đã bị lợi dụng để: Nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp; Phục vụ hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến; Thực hiện giao dịch tài chính xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết tội phạm…

Cơ quan Công an khẳng định, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Hậu quả pháp lý của hành vi này là vô cùng nghiêm trọng, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù, theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tù lên đến 07 năm hoặc phạt tiền đến 500 triệu đồng, tùy theo mức độ. Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án tù và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn chịu hậu quả về danh dự và nhân thân.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần cảnh giác với các lời mời chào "việc nhẹ, lãi cao" hoặc "cho thuê tài khoản nhận hoa hồng" trên mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người lạ đề nghị sử dụng tài khoản của mình, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk