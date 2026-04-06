Giá vàng giảm mạnh nhất gần 13 năm, nhiều NHTW rục rịch đi bán, chuyên gia cảnh báo: Nhà đầu tư không nên làm theo, vì sao?

Dữ liệu cho thấy các ngân hàng trung ương không từ bỏ vàng. Thực tế phản ánh động thái bán xảy ra trong bối cảnh một số quốc gia chịu áp lực tiền tệ lớn. Đây không phải là xu hướng từ bỏ dự trữ vàng chung.

“Vàng là tài sản vẫn giữ được giá trị đủ tốt để có thể bán ra khi cần tiền”, bà Jan Skoyles tại GoldCore nhận định.

Nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương là một trong những “trụ cột” chính của xu hướng tăng giá. Đây là yếu tố quan trọng giúp giá vàng tăng đều từ năm 2022 và liên tục lập đỉnh mới. Giá vàng đạt mức cao kỷ lục 5.626,80 USD/ounce vào ngày 29/1 năm nay.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm trong giai đoạn năm 2022 - 2024. Con số này gấp đôi mức bình quân của thập kỷ trước. Năm 2025, lượng mua giảm nhẹ nhưng vẫn cao, đạt 863 tấn.

Nhu cầu này mang tính ổn định và dài hạn. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đã làm thay đổi cục diện ngắn hạn.

Theo Dow Jones Market Data, hợp đồng vàng giao dịch sôi động nhất giảm gần 11% trong tháng 3. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2013. Giá vàng giao tháng 6 chốt ở mức 4.679,70 USD/ounce vào ngày 2/4. Mức này thấp hơn gần 17% so với đỉnh trong tháng 1.

Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, lạm phát gia tăng và bất ổn kinh tế, vàng không còn là kênh trú ẩn hiệu quả nhất trong ngắn hạn. Thay vào đó, vàng đóng vai trò là nguồn thanh khoản .

Khi giá dầu tăng, các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng cần nhiều USD hơn để thanh toán. Nhiều khu vực như châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ cùng lúc phải tìm kiếm thanh khoản USD.

Đồng euro đã giảm 7% so với USD kể từ khi xung đột bắt đầu. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ 11 liên tiếp chạm đáy mới. Trong bối cảnh đó, các quốc gia sẽ bán tài sản dự trữ phi USD có tính thanh khoản cao nhất. Đó chính là vàng.

“Không phải họ mất niềm tin vào vàng. Mà vì họ chỉ cần tiền mặt”, bà Skoyles nói.

Ông Edmund Moy, cựu giám đốc Sở đúc tiền Mỹ thuộc Bộ Tài chính, cho rằng không nên suy luận xu hướng dài hạn từ hoạt động bán vàng của một số ngân hàng trung ương. Mỗi quốc gia có lý do riêng.

Hiện chỉ có một số ít ngân hàng trung ương bán vàng hoặc có kế hoạch bán trong ngắn hạn. Nhìn chung, các ngân hàng trung ương vẫn là bên mua ròng.

Tại Ba Lan, ngân hàng trung ương nước này đề xuất bán lượng vàng dự trữ để huy động khoảng 13 tỷ USD dùng cho chi tiêu quốc phòng. Dù chỉ là đề xuất, điều đó đã thu hút sự chú ý của thị trường vàng vì Ba Lan là quốc gia mua nhiều vàng nhất trong 2 năm qua.

Trong khi đó, Nga bán vàng dự trữ kể từ năm 2025 để chi tiêu cho cuộc chiến tại Ukraine. Quốc gia này thu về khoảng 2,4 tỷ USD và nắm giữ lượng vàng thấp nhất trong 40 năm.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rút khoảng 60 tấn vàng dự trữ, tương đương khoảng 8 tỷ USD, để bảo vệ đồng lira.

Dù giá giảm, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực.

Trong 5 năm qua, vàng đã chuyển từ tài sản bổ trợ thành tài sản cốt lõi trong danh mục của nhà đầu tư giàu có và tổ chức.

Các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn, bao gồm nợ toàn cầu tăng mạnh, tiền tệ mất giá, xu hướng giảm phụ thuộc USD, nhu cầu từ ngân hàng trung ương và bất ổn địa chính trị.

Theo MarketWatch