Phong độ kinh ngạc của nữ minh tinh U80: Không botox hay thẩm mỹ quá đà vẫn khiến nhiều gái trẻ "thua xa", dù thế nào cũng giữ một quan điểm

Helen Mirren, tên đầy đủ là Dame Helen Lydia Mirren, sinh năm 1945 tại London trong một gia đình gốc Nga. Bà không chỉ là một trong những nữ diễn viên kỳ cựu nhất của nước Anh mà còn là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử giành trọn bộ ba giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực diễn xuất: Oscar (điện ảnh), Emmy (truyền hình) và Tony (sân khấu kịch) – hay còn gọi là Triple Crown of Acting.

Khởi nghiệp từ sân khấu Shakespeare, Helen Mirren từng bước gây dựng tên tuổi với lối diễn đầy nội lực và khả năng hóa thân tuyệt vời vào những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Vai diễn Nữ hoàng Elizabeth II trong bộ phim The Queen (2006) đã mang về cho bà tượng vàng Oscar danh giá và là một trong những hình tượng để đời của điện ảnh thế giới.

Không dừng lại ở những giải thưởng lớn, Helen Mirren còn là biểu tượng về sự nghiệp bền bỉ, khi ở tuổi ngoài 70 vẫn tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh lớn như Red, The Good Liar, Fast & Furious 9, hay gần đây là vai Hespera trong vũ trụ siêu anh hùng DC (Shazam! Fury of the Gods, 2023). Bà không ngừng làm mới mình, vượt qua khuôn mẫu của những vai phụ nữ đứng tuổi và khẳng định: "Phụ nữ không bao giờ nên bị định nghĩa bởi độ tuổi".

Helen Mirren trong vai Nữ hoàng Cleopatra

Sống khỏe, sống đẹp - Bí quyết trẻ lâu của một quý bà Anh quốc

Không chỉ tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất, thần thái trẻ trung của nữ minh tinh Helen Mirren cũng thứ khiến người ta ngưỡng mộ, đặc biệt là phụ nữ. Thần thái trẻ trung của Helen Mirren không chỉ đến từ phong cách thời thượng và tinh thần làm việc không mệt mỏi, mà còn từ dáng đi, cử chỉ, lời nói vô cùng duyên dáng của một quý bà nước Anh. Trong các cuộc phỏng vấn, bà luôn giữ quan điểm đơn giản: "Tôi không tin vào phép màu. Tôi tin vào sự kiên trì".

1. Không ăn kiêng cực đoan, ưu tiên ăn lành mạnh

Helen Mirren chưa bao giờ ép mình theo một chế độ ăn kiêng khắt khe. Thay vào đó, bà chọn cách ăn uống cân bằng, giàu rau xanh, cá và ngũ cốc nguyên hạt – khá tương đồng với chế độ ăn Địa Trung Hải. "Tôi ăn đủ chất nhưng tránh đường và thực phẩm chế biến sẵn" bà chia sẻ trên The Guardian.

Theo tờ Eat This, Not That! (2021), nữ diễn viên ưu tiên các món ăn tự nấu tại nhà, hạn chế đồ ngọt, rượu và luôn bắt đầu ngày mới với một bữa sáng nhẹ, thường là trái cây, sữa chua. Bà không ám ảnh việc "ăn sạch tuyệt đối", mà theo đuổi sự cân bằng lâu dài.

2. Tập luyện vừa phải nhưng đều đặn - "10 phút mỗi ngày còn hơn 1 tiếng mỗi tuần"

Helen từng gây chú ý với vóc dáng khỏe mạnh trong chiến dịch quảng cáo bikini ở tuổi 63. Khi được hỏi bí quyết, bà thẳng thắn: "Tôi tập Plank. Đúng vậy - nằm im như tấm ván!"

Theo trang Women's Health UK (2017), Helen Mirren tập plank mỗi ngày - bài tập đơn giản nhưng hiệu quả cho cơ bụng, lưng và tư thế đứng. Bà kết hợp thêm đi bộ nhanh, tập tạ nhẹ và thỉnh thoảng yoga. Quan điểm của bà rất rõ ràng: "Bạn không cần tập nặng, chỉ cần tập đều" .

Ngoài ra, bà còn là người yêu thiên nhiên và thường xuyên đi dạo ngoài trời - một thói quen giúp cải thiện tâm trạng, sức khỏe tim mạch, theo nhiều nghiên cứu của Harvard Health Publishing.

Gần đây, minh tinh màn bạc Helen Mirren đã chia sẻ về bí quyết tập luyện giúp bà duy trì vóc dáng khỏe mạnh trong suốt sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy kéo dài 60 năm. Bà tập trung vào việc luyện tập thường xuyên với một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar cho biết: "Việc tập luyện không nhất thiết phải đến các phòng tập đắt tiền" .

Trong cuộc trò chuyện với tờ Women's Weekly, nữ diễn viên chia sẻ, bà là một tín đồ của chương trình tập luyện dành cho nữ của Không quân Hoàng gia Canada (RCAF), chỉ mất 12 phút mỗi ngày. Chương trình này được gọi là XBX, hay 10 bài tập cơ bản, đã trở nên phổ biến vào cuối những năm 1950. Chương trình được thiết kế để cải thiện thể lực của các nữ quân nhân, tập trung vào tăng cường sức mạnh, sức bền cơ bắp, sự dẻo dai và hiệu quả hoạt động của tim.

Helen Mirren thường xuyên thực hiện bài tập XBX trong nhiều năm. Bà khẳng định "nó là một chế độ tập luyện bắt đầu từ mức độ rất thấp và dễ dàng, sau đó nếu bạn theo đuổi, nó có thể trở nên khá khó. Tôi chưa bao giờ vượt qua cấp độ thứ hai, nhưng đó là một chương trình tập luyện nhỏ gọn và hiệu quả". Bài tập này rất phù hợp với những người bận rộn nhưng vẫn muốn duy trì sức khỏe.

3. Giữ tinh thần tích cực và tự tin với chính mình

Helen Mirren luôn nổi bật với thần thái tự tin, không gò bó mình vào những chuẩn mực nhan sắc truyền thống. Bà từng phát biểu tại một sự kiện rằng: "Làn da có nếp nhăn là điều tuyệt vời. Nó kể câu chuyện cuộc đời bạn" .

Chính thái độ sống tích cực ấy giúp bà trẻ lâu. Một nghiên cứu của Mayo Clinic (2020) chỉ ra rằng tinh thần lạc quan không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, huyết áp cao và suy giảm nhận thức.

Helen không dùng botox hay can thiệp thẩm mỹ quá đà. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bà nói rằng mình chọn cách chăm sóc da bằng dưỡng ẩm và ngủ đủ giấc. Bà cũng là gương mặt đại diện cho dòng mỹ phẩm L'Oréal Paris - một minh chứng rằng vẻ đẹp thực sự không có tuổi.

Ở tuổi 80, bà Mirren vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, không chỉ qua các vai diễn mà còn qua cách sống: Tự tin, không ngại thử thách và luôn trân trọng từng khoảnh khắc. Như bà từng nói: "Đừng để sự bất an làm bạn tê liệt và đừng quá lịch sự hay xin lỗi trong cuộc sống" . Helen Mirren, với tất cả những gì bà đã đạt được, là minh chứng sống động cho một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa.

Trong thế giới hiện đại nơi áp lực "trẻ mãi không già" đôi khi khiến phụ nữ mệt mỏi, Helen Mirren là minh chứng rằng "tuổi tác không định nghĩa bạn là ai, chính cách bạn sống mới làm nên điều đó".