Phong cách thời trang của Zendaya tại Met Gala

Zendaya đã 5 lần dự thảm đỏ Met Gala nhưng đây là lần đầu tiên cô được trao vinh dự giữ vai trò đồng chủ tịch với các nghệ sĩ như Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Bad Bunny và Tổng biên tập Vogue - Anna Wintour.

Theo Vogue, Zendaya là một trong những nghệ sĩ luôn nắm bắt đúng chủ đề của Met Gala qua các năm và mang tới thảm đỏ lựa chọn đầy ấn tượng, táo bạo. Năm 2015, khi bắt đầu được mời tới Met Gala, Zendaya chọn váy bất đối xứng của thương hiệu Fausto Puglisi cho chủ đề của sự kiện năm đó - "China: Through The Looking Glass".

Met Gala 2015

Ngôi sao Disney lựa chọn chiếc váy rực rỡ sắc màu của Dolce & Gabbana cho Met Gala 2017 với chủ đề "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between". Vì váy có nhiều họa tiết nổi bật nên nữ diễn viên gần như không lựa chọn trang sức, phụ kiện để nhấn vào trang phục.

Met Gala 2017

Zendaya có bước đột phá lớn khi mang trang phục cảm hứng chiến binh của thương hiệu Versace tới Met Gala 2018. Sự kiện năm đó có chủ đề mang tính tôn giáo "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination".

Met Gala 2018

Met Gala 2019 là sân khấu để Zendaya tỏa sáng khi hóa thân thành nàng Lọ Lem với thiết kế đến từ Tommy Hilfiger. Màn xuất hiện của nữ diễn viên trên thảm đỏ sự kiện cũng rất ấn tượng, được xem là ẩn dụ cho sự lột xác.

Met Gala 2019

Met Gala là sự kiện gây quỹ từ thiện hàng năm của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, diễn ra vào thứ Hai đầu tiên của tháng Năm. Như vậy Met Gala 2024 sẽ rơi vào ngày 6 tháng 5 với chủ đề Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (tạm dịch Người đẹp ngủ: Thời trang tái thức tỉnh).