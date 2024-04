Park Min Young tiếp tục hút fan ở sân bay nhờ 2 điều

Park Min Young một lần nữa đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay khởi hành sang Thái Lan. Tất cả chỉ nhờ 2 điểm: Gương mặt trẻ trung lẫn đôi chân thon dài đáng ghen tị.

Park Min Young khoe chân thon dài khi ra sân bay

Cho lần xuất hiện này, Park Min Young đã mix áo cardigan của Since Then với váy hai dây của EENK rồi nhấn nhá cùng combo phụ kiện ton sur ton là túi mini của Courone và giày loafer độn đế của Hogan. Set đồ này không chỉ giúp chính chủ thêm phần vẻ trẻ trung, nữ tính dịu dàng mà còn phô diễn được lợi thế hình thể của cô. Vốn sở hữu chiều cao 1m68, Park Min Young còn may mắn sở hữu thêm "cặp kiếm Nhật" thon dài, trắng mịn - niềm ao ước của nhiều cô gái.

Bên cạnh đó, visual tươi tắn cũng giúp Park Min Young "hack tuổi" dễ dàng. Nhìn giao diện này, không ai nghĩ cô đã 38 tuổi. Có thể thấy, nữ chính "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" luôn chăm sóc bản thân một cách kỹ lưỡng, từ chế độ ăn uống, tập luyện cho đến skincare, để duy trì nét đẹp thanh xuân.

Một số bình luận từ netizen:

- Quá xinh và trẻ, không ai nghĩ chị ấy đã U40.

- Ước một lần được sinh ra với đôi chân bé tẹo thế này.

- Set này ngoan, xinh, yêu ghê ấy.

- Gương mặt đã xinh mà dáng còn đẹp nữa.

- Cô ấy trẻ thế nhỉ, đã vậy dáng còn đẹp nữa.

- Có combo gương mặt trẻ và dáng đẹp thì sẽ có nhiều lợi thế mặc đồ hơn.