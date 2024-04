Bộ phim tài liệu về tội phạm có thật - What Jennifer Did đang gây ra cơn sốt trên toàn cầu. Phim kể câu chuyện về Jennifer Pan, một cô gái gốc Việt sống tại Canada đã dàn dựng âm mưu sát hại chính ra mẹ ruột của mình. Theo thông tin từ bộ phim và báo cáo từ truyền thông, Jennifer Pan ban đầu đã gọi cảnh sát để báo cáo về vụ đột nhập, cướp bóc tài sản và giết hại bố mẹ tại nhà mình. Tuy nhiên một thời gian sau, có nhiều bằng chứng xuất hiện chống lại lời khai báo của cô. Cảnh sát cũng tìm thấy trong nhật ký của Jennifer việc yêu say đắm Daniel Wong, và cả hai đã lén lút quen nhau được 7 năm trước khi bị bố mẹ Jennifer chia cắt. Vụ án nhanh chóng được khép lại với bản án chung thân cho Jennifer.

Jennifer Pan (bên phải) và các đồng phạm từ trái sang phải bao gồm: David Mylvaganam, Eric Carty, Daniel Wong. Cả bốn người và Lenford Crawford (không có trong ảnh) đều bị kết tội giết người cấp độ một

Bộ phim tài liệu của Netflix đã đi sâu vào cuộc sống gia đình của Jennifer, mối quan hệ đầy biến động của cô với cha mẹ và chuyện tình bị cấm đoán của cô với bạn trai Daniel Wong. Khá cụ thể và chi tiết về gia đình nhà Jennifer nhưng bộ phim này lại thiếu một nhân vật quan trọng.

Những khán giả xem bộ phim tài liệu mà không biết trước về vụ án đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Jennifer Pan không phải là con một trong nhà. Em trai cô, Felix Pan, không được nhắc đến trong xuyên suốt thời lượng gần một tiếng rưỡi của What Jennifer Did .

Felix sinh năm 1989, còn Jennifer sinh năm 1986. Khi Jennifer thực hiện âm mưu giết bố mẹ, cô 24 tuổi và Felix (người không ở nhà khi vụ tấn công xảy ra) mới 21 tuổi. Một ghi nhận của tờ Toronto Sun thời điểm vụ án xảy ra cho biết Felix đã không biết gì về chuỗi những lời nói dối của chị gái cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ.

Felix Pan và Jennifer Pan trong đám tang mẹ

Tuy đã không biết về sự thật cho đến khi câu chuyện được sáng tỏ nhưng Felix vẫn là một nhân tố quan trọng khi anh rất hiểu về chị gái cũng như bố mẹ mình. Theo như lời khai của Felix, anh cũng giống như Jennifer, phải chịu sự nuôi dạy vô cùng nghiêm khắc và được bố mẹ đặt kỳ vọng rất cao. Chính vì thế nên anh đã được gửi đến một trường tư để học tập. Trong phiên tòa xét xử Jennifer, những lời khai của Felix về chị gái, bố mẹ và mối quan hệ của gia đình 4 người đã giúp ích không ít cho việc điều tra.

Khán giả có nhiều giả thuyết khác nhau về lý do Felix vắng mặt trong bộ phim tài liệu, thậm chí đến một lần nhắc tên cũng không có. Giả thuyết mà nhiều người đồng tình nhất là việc chính anh ấy đã từ chối xuất hiện vì không thể vượt ra khỏi nỗi đau trong quá khứ. Được biết, sau khi Jennifer bị kết án chung thân và không có khả năng được ân xá trong 25 năm, Felix và cha anh (người may mắn bị chỉ thương nặng trong vụ án) đã yêu cầu lệnh cấm. Họ đã cấm Jennifer liên lạc với các thành viên gia đình. Đây có lẽ chính là lý do khiến Felix không muốn trực tiếp tham gia vào bất cứ vấn đề gì có liên quan đến chị gái, bao gồm cả bộ phim What Jennifer Did.

Nguồn: Koreaboo