What Jennifer Did (Jennifer Đã Làm Gì?) đang là dự án phim tài liệu đứng top 1 toàn cầu trên nền tảng Netflix. Phim khiến khán giả sốc với vụ án về Jennifer Pan - cô gái người Canada gốc Việt bị vạch trần thủ đoạn giết hại bố mẹ bằng cách thuê người, dựng nên "màn kịch" bị bọn cướp tấn công. Bộ phim đã tiết lộ nhiều chi tiết rùng rợn, xót xa về hành vi, lý do và hậu quả mà Jennifer gây nên cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Con gái dựng "màn kịch" sát hại bố mẹ

Đây chắc chắn là cú sốc đầu tiên và gây bàng hoàng bậc nhất What Jennifer Did , và cũng là yếu tố then chốt khiến bộ phim và vụ án này được quan tâm toàn cầu. Jennifer Pan ban đầu đã gọi cảnh sát để báo cáo về vụ đột nhập, cướp bóc tại nhà mình. Vụ cướp, theo lời Jennifer, khiến bố mẹ cô gặp nguy hiểm về tính mạng. Tuy nhiên một thời gian sau, có nhiều bằng chứng xuất hiện chống lại lời khai báo của Jennifer, đơn cử là camera an ninh ghi lại việc 3 tên cướp vào nhà của Jennifer rất nhẹ nhàng, không có dấu hiệu phá cửa.

Giết bố mẹ để... nuôi mộng cổ tích cùng "trai hư"

Jennifer Pan không làm chuyện kinh hoàng này một mình. Theo tiết lộ trong What Jennifer Did , cô có mối quan hệ yêu đương với Daniel Wong, làm nghề buôn bán thuốc phiện. Mối tình này bị bố mẹ của Jennifer ngăn cấm kịch liệt, khiến cô vô cùng đau khổ. Cảnh sát cũng tìm thấy trong nhật ký của Jennifer việc cô ôm giấc mộng xây đắp tổ ấm cùng Daniel Wong, và cả hai đã lén lút quen nhau được 7 năm trước khi bị bố mẹ Jennifer chia cắt.

Song, dù đã chia tay nhưng Jennifer vẫn giữ liên lạc và yêu đơn phương Daniel, trong khi Daniel đã có tình mới tên Christine. Jennifer lưu bạn trai cũ trong danh bạ với tên "Homeboy", cũng là người mà cô đã gọi đến thực hiện kế hoạch giết bố mẹ, dàn dựng thành vụ cướp.

Đây không phải lần đầu Jennifer lập mưu sát hại bố mẹ

Vào 10 tháng trước khi vụ án đau lòng diễn ra, Jennifer Pan đã tiếp cận một người bạn, muốn người này giết bố cô. Thậm chí, cô còn sẵn lòng trả cho người này một món tiền khá "hời" để thực hiện vụ ám sát. Song, người bạn này đã từ chối. Theo chia sẻ của cảnh sát trong What Jennifer Did, hành vi này cho thấy bản chất xấu xa như ác quỷ, cũng như khả năng lên kế hoạch tinh vi đến đáng sợ của Jennifer. Chúng bắt nguồn từ mối hận thù cô dành cho bố mẹ suốt một thời gian đủ dài và đủ sâu để dẫn đến ý định giết người.

4 từ đau lòng trước khi qua đời của mẹ Jennifer

Sau khi vụ án xảy ra, bố của Jennifer nguy kịch nhưng đã hồi phục, thế nhưng mẹ cô không may mắn được như vậy. Bị tấn công dã man ngay tại nhà, mẹ của Jennifer, bà Bich Pan, đã không qua khỏi. Thế nhưng theo như phim tiết lộ, bà Bich đã quỳ gối cầu xin bọn xấu, nói rằng "Đừng hại con tôi" trước khi bị sát hại. Trong lúc hấp hối, bà vẫn dùng chút hơi thở cuối để che chắn cho con gái. "Bich thực chất luôn quan tâm, ưu tiên lo lắng cho cảm xúc và cả tương lai của Jennifer", người bạn của Bich chia sẻ trong bộ phim.

Bố mẹ Jennifer

Người bố sống sót - "chìa khóa" vạch trần Jennifer

Bên cạnh những bằng chứng lớn nhỏ do cảnh sát thu thập, công cuộc vạch trần tội ác của Jennifer Pan có công rất lớn của bố cô - ông Hann Pan. Hann đã may mắn vượt qua giây phút sinh tử và hồi phục. Bố của Jennifer khai rằng ông nghe con gái nói chuyện mềm mỏng với bọn cướp trong lúc đang hấp hối, chứ không giống như nạn nhân đang sợ hãi trước kẻ xấu. Ông còn nói rõ ràng với giới cảnh sát rằng "Hãy dùng năng lực nghiệp vụ của mình đi. Dùng nó và tìm ra Jennifer đã làm gì (what Jennifer did)". Lời nói này của Hann cũng là cảm hứng tựa phim đến từ Netflix.

Jennifer dối bố mẹ chuyện đi học đại học

Suốt 4 năm ròng rã, Jennifer đã nói dối bố mẹ về việc học ngành dược tại Đại học Toronto. Cô đã dùng Photoshop để làm giả bằng cấp, biên lai tiền học và các hồ sơ liên quan nhằm qua mặt song thân. Jennifer sau cùng bị bố mẹ phát hiện, và họ đã đòi lại "tiền công" nuôi cô ăn học suốt 4 năm. Chi tiết này khiến cho giới cảnh sát lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ rằng, Jennifer đã dối cha mẹ suốt 4 năm thì cũng không khó để nói dối về đêm định mệnh đó.

Đơn giản là thù hận bố mẹ đến tận xương tủy

Động cơ lớn nhất khiến Jennifer nảy sinh dã tâm giết bố mẹ được tiết lộ trong What Jennifer Did chính là lòng thù hận. Suốt thời thanh xuân, cô "được nuôi như nuôi hổ". Bố muốn cô học dược, trong khi mẹ muốn cô làm nghệ sĩ dương cầm. Việc bị chèn ép, bắt buộc làm theo ý bố mẹ, cũng như phải chia tay tình yêu đời mình khiến Jennifer phát điên, dẫn đến nhiều hành vi sai trái và kinh khủng về sau. Ngoài ra, những bạn học của Jennifer tiết lộ trong bộ phim rằng đây là tình trạng chung của các gia đình gốc Á sống tại Mỹ, khi bố mẹ luôn muốn con của họ làm bác sĩ, kĩ sư để có cuộc sống giàu sang hơn.

Jennifer muốn bản thân bị sát hại, không phải bố mẹ

Trong buổi thẩm vấn kéo dài hơn 1 tiếng, Jennifer đã khóc rất nhiều và khẳng định rằng kế hoạch kia vốn dĩ để hại cô, chứ không phải bố mẹ cô. Song, cảnh sát không tin lời khai này. Khi phỏng vấn giáo viên dạy đàn của cô, người này tiết lộ cô từng bật khóc nức nở giữa buổi học vì quá áp lực.

Băng trộm toàn người da màu

Jennifer Pan khai rằng 3 tên trộm kia là người da màu. Một người có kiểu tóc dreadlock đặc trưng, một người mặc hoodie, và người còn lại có chất giọng Jamaica dễ nhận biết. Chi tiết này không đúng và chứa đựng yếu tố "phân biệt chủng tộc" thừa thãi. Lời khai của Jennifer khiến cho hàng xóm vô cùng bất an, nghĩ rằng bọn trộm kia đã vào nhầm nhà và có thể tấn công một lần nữa.

Jennifer vẫn nghĩ mình vô tội

Sau tất cả, bản án dành cho Jennifer Pan, bạn trai cũ và 3 tên đồng lõa là chung thân, không có cơ hội ân xá trong 25 năm. Song, dòng chữ cuối phim khiến khán giả vô cùng hoang mang khi khẳng định Jennifer đã kháng án, và trong thời gian tới cả 4 tội phạm sẽ bước vào phiên xét xử mới. Song, What Jennifer Did không có thông tin gì thêm về sự kiện này. Cho đến hiện tại, Jennifer vẫn nghĩ mình không có tội, không hại bố mẹ, nhưng cũng bị cấm không được gặp bố mình cho đến hết đời.