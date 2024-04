Chỉ mới ra mắt vào ngày 10/4 vừa qua nhưng phim tài liệu What Jennifer Did (Jennifer Đã Làm Gì) đang khiến khán giả toàn cầu không khỏi sốc và phẫn nộ. Dự án vạch trần những tình tiết vụ án gây rúng động nhất nước Mỹ trong vòng 15 năm qua đã nhanh chóng "leo thang" lên vị trí top 1 toàn cầu, cho thấy mức độ quan tâm của người xem khắp nơi về những gì mà vụ việc này còn bỏ ngỏ.

Phim tài liệu What Jennifer Did gây bão toàn cầu

What Jennifer Did thuật lại những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra vào đêm định mệnh ngày 8/11/2010. Khi ấy, cô gái trẻ người Canada gốc Việt tên Jennifer Pan đã gọi điện báo cảnh sát, trình báo việc bản thân và bố mẹ bất ngờ bị một nhóm thanh niên đột nhập vào nhà, khống chế để cướp của. Vụ tấn công đã khiến mẹ của Jennifer thiệt mạng, còn bố của cô thì bị thương nặng. Những tưởng đây chỉ là một vụ cướp thông thường, nhưng phía cảnh sát nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Hàng loạt tình tiết, manh mối bắt đầu cho thấy Jennifer dường như đang nói dối, che đậy điều gì đó. Mọi thứ bắt đầu từ đoạn camera an ninh nhà hàng xóm, ghi lại việc băng cướp vào nhà của Jennifer một cách nhẹ nhàng, không cần cạy phá như có ai mở sẵn cửa.

Jennifer trong một cảnh bị thẩm vấn

Bố mẹ của Jennifer

Trang Wall Street Journal dành lời khen ngợi What Jennifer Did khi là dự án phim xuất sắc về nhiều khía cạnh, yếu tố từ giật gân tội phạm, cách phô diễn kỹ thuật thẩm vấn của cảnh sát, đến hàng loạt lát cắt câu chuyện về gia đình, con cái và mâu thuẫn thế hệ. Cách tiếp cận của Netflix đi theo hướng thông thường, từ vụ án đến dần dần "bóc tách" những tình tiết gây sốc, và sau cùng là sự thật.

Jennifer và bạn trai

Theo tình tiết phim, Jennifer Pan bắt đầu thù ghét bố mẹ vì cấm cản cô theo ngành học cô yêu thích. Bố Jennifer muốn cô làm dược sĩ, trong khi mẹ lại muốn cô theo đuổi sự nghiệp nghệ sĩ dương cầm. Jennifer về sau hẹn hò với một tên buôn hàng cấm là Daniel Wong. Cả hai cùng nhau dàn dựng vụ cướp, thuê 3 thanh niên lạ mặt để sát hại bố mẹ của cô. Sau cùng, mọi chuyện bị cảnh sát phanh phui và Jennifer phải trả giá.

Nội dung phim gây tranh cãi

Tuy vậy, What Jennifer Did cũng chia rẽ giới phê bình sâu sắc, với chỉ 57% điểm số tích cực trên Rotten Tomatoes. Trang Culture Mix cho rằng phim có nhịp độ khá vội vàng và đã lược qua rất nhiều chi tiết quan trọng, khiến chất lượng phim không hoàn chỉnh. Trên MXH, nhiều netizen cũng than phiền việc phim chẳng khác nào "thuật lại trang Wikipedia", và nhất là việc không hề đề cập đến nhân vật người em trai Felix. Felix vốn dĩ đi học xa và vắng nhà khi vụ án xảy ra, song cũng là "mắt xích" quan trọng trong việc lý giải hành vi của chị gái. nhiều khán giả trên Reddit nghi ngờ rằng việc loại bỏ hoàn toàn Felix ra khỏi nội dung là một hành động "trả đũa" vì Netflix không mời được người này tham gia phỏng vấn.