DNA Lover là bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới lên sóng trên kênh TV Chosun. Dù có nam chính là idol nổi tiếng Choi Siwon nhưng phim ra mắt trong âm thầm, gần như không hề nhận được sự quan tâm từ truyền thông quê nhà. Rating phim cũng rất thấp, ghi nhận con số 1,1% cho tập 1 và lập tức tụt xuống con số 0,6% ở tập hai. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít cư dân mạng chê bai kịch bản nhàm chán của bộ phim này - điều khiến họ không hề có ý định xem tập 2 sau khi "thử thách" bản thân với tập 1.

DNA Lover xoay quanh So Jin (Jung In Sun) - một người chuyên nghiên cứu về gen di truyền. Cô quyết định chia tay với tay bạn trai chỉ thích chơi bời để tìm kiếm một người bạn đời có sự tương thích về mặt DNA bởi với So Jin, đây là cách có được mối quan hệ hạnh phúc bền chặt. Hai chàng trai tài giỏi bất ngờ xuất hiện cùng lúc trong cuộc đời cô là bác sĩ khoa sản Yeon U (Siwon) và lính cứu hỏa Gang Hun (Lee Tae Hwan) đặt ra câu hỏi về người hoàn hảo dành cho So Jin.

Ngay từ những ngày quảng bá đầu tiên, DNA Lover đã được nhắc đến với cụm từ "bộ phim hài lãng mạn kích thích cả năm giác quan" thế nhưng trên thực tế, sau 2 tập đầu, khán giả chưa hề thấy được sự "kích thích" đó. Dàn diễn viên thể hiện tương đối tốt vai trò của mình nhưng không thể gồng gánh nổi một kịch bản vô nghĩa, cố gắng câu kéo người xem bằng một vài mảng miếng hài ngớ ngẩn và hời hợt.

Trên trang Mydramalist, dưới phần bình luận của khán giả là hàng loạt những comment chê bai kịch bản "tệ hại đến mức vô vọng". Bên cạnh đó lại có những người cho rằng tập 2 của DNA Lover có phần khá hơn nhưng để khán giả có thể kiên nhẫn theo dõi đến tập 2 thì có vẻ hơi khó. Bởi nhìn vào rating giảm xuống 0% ngay tập 2 là khán giả đủ hiểu người xem đã mất kiên nhẫn đến mức nào.

Bình luận của khán giả: - Một trong những bộ phim vô cùng tệ hại, vô vọng đến mức sau 10 phút của tập 1 tôi đã tắt TV. - Bộ phim ngớ ngẩn và hời hợt, xây dựng nhân vật và lối kể chuyện cực kỳ tệ. - Lời khuyên sau tập đầu tiên: Đừng xem! - Choi Siwon không hợp vai này, kịch bản vô nghĩa chỉ toàn cố gắng gây cười. Mọi người có thể xem nếu cần một bộ phim hài mất não để giết thời gian. - Choi Siwon là một diễn viên giỏi nhưng cốt truyện thì rất lỗi thời và cách họ xây dựng nhân vật nữ chính khiến tôi nhớ đến She Was Pretty. Ngay cả kiểu tóc và đôi giày của cô ấy cũng tạo cảm giác tương tự. Thật sự mong Choi Siwon chọn những kịch bản xứng tầm hơn, anh ấy đừng đóng phim hài nhảm nữa.

Nguồn ảnh: TV Chosun