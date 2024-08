Cơn thịnh nộ của người Hàn

Đạo diễn Cho Sung Hyun , được biết đến là người đứng sau loạt phim tài liệu gây chấn động thế giới In the Name of God: A Holy Betrayal (Tạm dịch: Nhân danh Thần Linh: Sự phản bội thiêng liêng) của Netflix, đã bị truy tố vì vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến hình phạt đối với tội phạm tình dục.

Đài JTBC đưa tin Sở Cảnh sát Seoul Mapo đã đưa ông Cho đến cơ quan công tố vào ngày 14/8 với lý do đạo diễn đài MBC “phát tán cảnh quay khỏa thân của các tín đồ nữ thuộc giáo hội JMS (nay được gọi là Providence hoặc Christian Gospel Mission) mà không có sự đồng ý” trong quá trình sản xuất bộ phim tài liệu ăn khách.

Đạo diễn Cho Sung Hyun bị điều tra vì cáo buộc vi phạm Luật chống tội phạm bạo lực tình dục của Hàn Quốc. Ảnh: Netflix.

Theo điều 14 của Luật chống tội phạm bạo lực tình dục ở Hàn Quốc, những người phạm tội bạo lực tình dục bằng cách phát tán cảnh quay của một số cá nhân có thể gây ra sự sỉ nhục về mặt tình dục, trái với ý muốn của những cá nhân liên quan, cũng như những người phát tán cảnh quay đó để kiếm lợi nhuận, sẽ bị trừng phạt.

Dựa trên điều này, JMS cáo buộc Cho Sung Hyun phạm tội bạo lực tình dục đối với các tín đồ nữ của giáo phái này.

Trong một số tập phim, ông Cho sử dụng hình ảnh có những người phụ nữ theo giáo phái của thủ lĩnh Jung Myeong Seok (còn được gọi là Jeong Myeong Seok hoặc đơn giản là JMS) khỏa thân như một phần của việc vạch trần những cáo buộc về hành vi tấn công tình dục diễn ra trong giáo phái.

Tuy nhiên, cảnh sát Hàn Quốc lại nhận định hành động này nhằm mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của những cá nhân được đề cập.

Ông Cho đã phản đối lời buộc tội này trong cuộc họp báo vào ngày 20/8. Theo nam đạo diễn, những hình ảnh nhạy cảm được đưa vào phim chỉ có mục đích duy nhất là chứng minh sự thật.

Theo ông Cho, những hình ảnh được cảnh sát nhắc đến đều được làm mờ khuôn mặt đến mức không thể nhận ra danh tính. Điều này có thể thấy rõ trong các tập phim đã lên sóng. Ông Cho giải thích không làm mờ cơ thể của các nhân vật trong ảnh vì trước khi phim tài liệu được phát hành, JMS liên tục tuyên bố chúng là bịa đặt.

“Vì lợi ích tốt nhất của công chúng và để vạch trần sự bất thường của giáo phái, tôi đã không làm mờ cơ thể. Với quyết định tiếp tục điều tra vụ án của cảnh sát Mapo, tôi khá nản lòng, nhưng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh. In The Name of God: A Holy Betrayal được phát hành sau khi trải qua quá trình đánh giá chính thức của Hội đồng đánh giá truyền thông Hàn Quốc. Khi JMS đệ đơn yêu cầu cấm phân phối bộ phim, tòa án đã bác bỏ đơn và thừa nhận bộ phim tài liệu này được tạo ra để phục vụ lợi ích công chúng”, ông Cho nhấn mạnh.

Bức ảnh khỏa thân khiến ông Cho bị điều tra. Ảnh: Netflix.

Nam đạo diễn khẳng định lý do thực hiện cuộc điều tra các giáo phái là để lên tiếng cho những người bất lực và bị oan ức. Ông muốn sử dụng tiếng nói của mình góp phần dẫn đến sự thay đổi trên thế giới và đảm bảo thế hệ tiếp theo sống trong môi trường tốt đẹp hơn.

Theo ông Cho, tác động của phim tài liệu được chứng mình rõ ràng bằng thực tế. Sau khi phim lên sóng, một nửa tín đồ rời giáo phái và ông Jung bị bỏ tù. Nó cũng khơi dậy sự phẫn nộ trong công chúng, đồng thời giúp người Hàn Quốc nhận thức được sự nghiêm trọng của đức tin mù quáng.

Chính thực tế này khiến ông Cho đặt ra nghi vấn trong cách làm việc của Sở Cảnh sát Seoul Mapo. Ông thắc mắc vì sao nhà chức trách lại đặt nặng những bức ảnh được làm mờ hơn những tác động xã hội to lớn mà bộ phim mang lại.

“Họ đang gắn mác tôi, nhà sản xuất phanh phui giáo phái JMS, là một tội phạm tình dục, và loạt phim tài liệu được trao Giải thưởng Tổng thống là tác phẩm khiêu dâm. Bất kể quyết định của cảnh sát là gì, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Xã hội sẽ sớm tìm ra kẻ cố gắng che giấu sự thật và sự thật mà chúng muốn che giấu là gì. Tôi hy vọng rằng các cơ quan công quyền của Hàn Quốc đi đầu trong việc mang lại công lý cho công chúng nói chung, thay vì vì lợi ích của các giáo phái”, ông Cho nói.

Trong tuyên bố công khai, Netflix từ chối bình luận với lý do vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Jung Myeong Seok, thủ lĩnh giáo phái JMS, bị phạt 23 năm tù vì cưỡng hiếp tín đồ. Ảnh: JMS.

Tin tức đạo diễn Cho Sung Hyun bị điều tra gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng xứ củ sâm. Công chúng nhận định cảnh sát đứng về phía JMS và quay lưng với người có công lật mặt những kẻ lợi dụng niềm tin tôn giáo để gây hại cho xã hội.

Cư dân mạng bình luận: “Nếu anh ấy bị kết tội, mọi người cần phải công khai tên của công tố viên, thẩm phán... Bởi vì có khả năng họ là một phần của giáo phái”, “Cảnh sát đang chơi trò gì vậy? Bộ phim đã được công nhận là đúng và giành giải thưởng uy tín, nhưng họ nghĩ nội dung của nó là bất hợp pháp sao? Điều đó thật tệ hại”...

Bên cạnh đó, một số ý kiến thừa nhận ảnh khỏa thân của các tín đồ được chiếu đi chiếu lại nhiều lần khiến họ thấy khó chịu và không rõ mục đích của nhà làm phim khi làm điều đó, trong khi chỉ cần một lần là đủ cung cấp bằng chứng.

In the Name of God: A Holy Betrayal là series phim tài liệu được phối hợp sản xuất bởi nhà đài MBC và Netflix, được chiếu lần đầu vào tháng 2/2023. Qua 8 tập phim, tội ác của 4 giáo phái tại Hàn Quốc lần lượt được đưa ra ánh sáng qua lời kể của các nạn nhân và cựu thành viên trong các nhóm cuồng tín này.