Trong mùa phim Tết 2026, Dạ Vương là cái tên gần như không được nhắc đến trên mạng xã hội. Đây là điều dễ hiểu khi mà sự tập trung của công chúng đổ dồn về những tác phẩm được đầu tư lớn và có dàn cast nổi đình đám như Phi Trì Nhân Sinh 3, Kinh Trập Vô Thanh, Tiêu Nhân, Tinh Hà Nhập Mộng hay Kế Hoạch Gấu Trúc.

Dạ Vương là cái tên gây choáng nhất mùa phim Tết 2026.

Thế nhưng buổi trưa ngày 20/2, Dạ Vương đã làm nên một cú sốc khiến ai nấy ngỡ ngàng. Cụ thể, dù chỉ có 2% suất chiếu và mới phát hành tại 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, tuy nhiên doanh thu ngày của Dạ Vương còn vượt qua cả 2 bom tấn Tinh Hà Nhập Mộng của Vương Hạc Đệ - Tống Thiến cùng với Kế Hoạch Gấu Trúc của Thành Long - Mã Lệ. Cho đến thời điểm hiện tại, kế hoạch phát hành phim ra toàn quốc của Dạ Vương thậm chí vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán.

Chỉ với 2% suất chiếu, nhưng đến khoảng buổi trưa ngày 20/2, Dạ Vương đã vượt mặt cả Tinh Hà Nhập Mộng lẫn Kế Hoạch Gấu Trúc.

Thông tin này khiến nhiều người cảm thấy rất bất ngờ. Bởi lẽ trước đó, nhiều người có lẽ còn chẳng nghe qua cái tên Dạ Vương. Dẫu vậy, khi thấy Huỳnh Tử Hoa đóng vai nam chính, khán giả đều cho rằng việc Dạ Vương có thành tích doanh thu như vậy là hợp lý. Huỳnh Tử Hoa là gương mặt nổi tiếng trong giới hài độc thoại Hồng Kông, tài năng được từ lâu đã được khẳng định.

Dạ Vương có sự góp mặt của vua hài độc thoại Hồng Kông là Huỳnh Tử Hoa.

Bình luận của netizen về việc Dạ Vương vượt mặt Tinh Hà Nhập Mộng và Kế Hoạch Gấu Trúc trên bảng xếp hạng doanh thu ngày 20/2:

- Phim hay thì tự nhiên có sức bật thôi chứ không cần đạo diễn phải khóc lóc xin tăng suất. - Huỳnh Tử Hoa nhả miếng hài thì coi đã lắm, coi ổng hài độc thoại cười điên, toàn mấy vấn đề xã hội chứ. - Ai bảo suất chiếu ít thì doanh thu ít vậy. Nhìn phim người ta đi nè. - Lướt bên Tiểu Hồng Thư thấy nhiều bài về phim này lắm á. - Nam chính nổi mà, bên mình còn có cả page chuyên dịch hay sub mấy đoạn hài, mấy câu quote vừa hài vừa thấm của ổng. Năm ngoái ổng có movie Phá Địa Ngục cũng hay, nhìn vầy chứ nếu không có vấn đề gì có khi rạp bên mình cũng bê phim này về ấy.

Nói thêm về Dạ Vương, đây là một bộ phim hài Hồng Kông kể về nhân vật Foon, quản lý Club EJ đang trên bờ vực phá sản. Dame V là vợ cũ của Foon, CEO của một tập đoàn giải trí muốn mua lại Club EJ và thay máu toàn bộ nhân sự. Tuy nhiên, thương vụ này đổ vỡ với sự xuất hiện của Prince Fung, một tay chơi muốn tìm cách chiếm đoạt hộp đêm.

Bị đẩy vào tình thế khó khăn, Foon và Dame V lên kế hoạch để khiến Prince Fung phá sản. Cuối cùng, họ kiếm được một khoản tiền lớn, đóng cửa Club EJ, mở một mô hình kinh doanh mới, đồng thời yêu nhau thêm một lần nữa.

nguồn: Maoyan