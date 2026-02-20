Với bom tấn mùa Tết mới mang tên Thỏ Ơi!!, Trấn Thành làm được nhiều điều mới lạ, không tưởng dành cho khán giả. Một trong số đó chính là cách anh tạo điều kiện cho một cặp sao "người yêu cũ" tái hợp trong chính bộ phim của mình, khiến khán giả phải sốc khi nhận ra danh tính cả hai trên màn ảnh rộng.

Trong Thỏ Ơi!!, Quốc Anh đóng vai Sơn - ông xã của Hải Lan (Văn Mai Hương đóng). Trấn Thành xây dựng Sơn là một người đàn ông hoang dã, năng nổ nhưng vẫn rất thương vợ. Mặc dù vậy, anh liên tục đối mặt với sự gay gắt của Hải Lan từ công việc, quan hệ xã hội đến địa vị đều "dưới cơ" cô. Ngoài ra, những lần anh có sự gần gũi nhất định với những người phụ nữ khác khiến Hải Lan điên tiết.

Chẳng hạn như ở đầu phim, bức ảnh Sơn chụp cùng người yêu cũ tại tiệc họp lớp khiến Hải Lan bùng nổ, dù cả hai đứng xa nhau và chẳng có tương tác gì. Tuy vậy, điều khiến khán giả chú ý hơn lại là danh tính diễn viên đóng vai người cũ này, đó chính là mỹ nhân MLee.

Quốc Anh đóng vai Sơn trong Thỏ Ơi!!

MLee đóng vai tình cũ của Sơn trong phim

Chi tiết này khiến không ít netizen dở khóc dở cười khi Quốc Anh - MLee không chỉ là người cũ trong Thỏ Ơi!!, mà còn được cho là có thật ở ngoài đời thật. Cặp sao Việt dính nghi vấn hẹn hò vào năm 2019 sau khi cùng tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú, và kéo dài suốt nhiều năm mà không có bất kỳ lời phủ nhận nào. Cho đến đầu năm 2025, MLee bất ngờ đăng bài viết khép lại một hành trình sau 7 năm bên nhau, từ đó dấy lên thông tin cô và Quốc Anh đã đường ai nấy đi.



MLee và Quốc Anh được cho là hẹn hò và đã đường ai nấy đi

Mối quan hệ của MLee và Quốc Anh chưa có xác nhận từ người trong cuộc nhưng lộ nhiều dấu hiệu, thậm chí không ít lần bị đồng nghiệp chọc ghẹo. Trong gameshow Giọng Ải Giọng Ai, chuyện MLee yêu Quốc Anh bị dàn cast như Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang... chọc ghẹo liên tục. Thậm chí ở buổi họp báo Thỏ Ơi!! lần này, Trấn Thành còn bị soi khẩu hình đùa với MLee rằng đã gặp Quốc Anh chưa, khiến nàng Chị đẹp dở khóc dở cười.

MLee bị Trấn Thành chọc, tái hợp Quốc Anh tại họp báo Thỏ Ơi!!

Trước vai cameo đặc biệt trong Thỏ Ơi!!, MLee đã có kinh nghiệm diễn xuất trong các phim như Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Võ Sinh Đại Chiến... Bên cạnh đó, cô còn có sự nghiệp ca hát, người mẫu phát triển, ghi dấu ấn khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.

Trong khi đó, Quốc Anh là nam diễn viên điển trai đang có sự nghiệp diễn xuất phát triển vượt bậc. Anh sở hữu phim đóng chính trăm tỷ đầu tay là Trạng Quỳnh vào năm 2019 đóng cùng Trấn Thành, Nhã Phương, Khả Như... Đến mùa Tết năm 2025, anh có phim trăm tỷ thứ 2 là Bộ Tứ Báo Thủ có Trấn Thành diễn xuất và làm đạo diễn, và tiếp tục một dự án trăm tỷ khác là Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu vào cùng năm. Sự bùng nổ của Thỏ Ơi!! với cột mốc doanh thu trăm tỷ tiếp tục khẳng định sức hút của chàng sao nam sinh năm 1998 trên màn ảnh.

Thỏ Ơi!! đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.