Phim kinh dị Việt tái hiện nghi lễ dân gian chân thật đến rợn người

Từ hiến tế cầu trường sinh, cúng bái cầu con trai cho đến trục vong, cưới ma…, những cảnh phim này vừa gây ám ảnh, vừa phơi bày nhiều góc khuất văn hóa và xã hội.

Khế Ước Bán Dâu (2025)

Ra rạp từ 12/9/2025, Khế Ước Bán Dâu ngay lập tức khiến khán giả ám ảnh bởi phân cảnh nghi lễ trừ tà. Trong không gian cổ trang u tối, ánh lửa bập bùng phản chiếu từng chi tiết bí ẩn, Thế Giang (Lãnh Thanh) bước ra với hình xăm bùa chú phủ kín cơ thể. Nam diễn viên nhập vai xuất thần: từ câu chú, động tác bắt ấn đến ánh mắt gồng mình đấu tranh với ác linh đều dứt khoát và chân thực, tạo cảm giác như một pháp sư thực thụ.

Đối diện anh, Tuyết Anh cũng không kém phần ấn tượng khi hóa thân thành Diễm - dâu cả nhà họ Vũ bị Mộc Thần chiếm giữ. Biểu cảm hoảng loạn, tiếng gào thét và từng cử động run rẩy khắc họa rõ sự giằng xé của ác linh khi bị phơi bày. Sự kết hợp ăn ý của các diễn viên, cùng góc máy, kỹ xảo và âm thanh dồn dập, đã đẩy phân đoạn này lên đến cao trào đầy ám ảnh.

Theo ekip, đây là cảnh quay công phu nhất phim, với bối cảnh khó vận chuyển đạo cụ, setup phức tạp, đòi hỏi diễn viên vừa nhập tâm vừa tiêu hao nhiều thể lực. Lãnh Thanh cũng chia sẻ anh đã nghiên cứu kỹ tín ngưỡng dân gian để thể hiện chuẩn xác từ bàn cúng, câu chú đến cách hành lễ. Nhờ vậy, đại cảnh này không chỉ mãn nhãn mà còn gợi mở tầng ý nghĩa sâu hơn: phản chiếu niềm tin và nỗi sợ của con người trước thế lực vô hình, xứng đáng trở thành điểm nhấn của bộ phim.

Mười: Lời Nguyền Trở Lại (2022)

Phân đoạn lễ trục vong trong Mười: Lời Nguyền Trở Lại là một trong những cảnh ấn tượng nhất của phim. Hằng (Rima Thanh Vy) khoác áo dài trắng gắn liền với oan hồn Mười, gương mặt thất thần như bị thế lực vô hình thao túng. Trong khi đó, Linh (Chi Pu) nỗ lực cứu bạn, còn bà Diệu (Đinh Y Nhung) với phong thái sắc lạnh dẫn dắt nghi lễ. Không gian u ám càng thêm ám ảnh khi những ngọn nến lần lượt tắt, để lại ánh trăng mờ ảo gợi sự hiện diện của Mười.

Đạo diễn - NSX Hằng Trịnh cho biết đây là cảnh khó nhất phim vì phải kết hợp giữa yếu tố tâm lý và kinh dị, đồng thời tạo bầu không khí rùng rợn chỉ bằng ánh sáng từ nến và trăng đêm. Chính sự đầu tư này đã biến lễ trục vong trở thành điểm nhấn đầy kịch tính và ám ảnh của bộ phim.

Đoạt Hồn (2014)

Được đạo diễn Victor Vũ thực hiện, Đoạt Hồn từng tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế nhờ kịch bản độc đáo khai thác đề tài mượn xác, đoạt hồn. Bộ phim cũng góp phần khẳng định vị trí của Victor Vũ trong dòng phim kinh dị - tâm linh Việt.

Phân cảnh trục vong được dựng tối giản: ánh sáng le lói trong không gian điện thờ, tiếng kinh cầu vang nhẹ nhưng nặng nề, pháp sư thực hiện từng nghi thức để giải thoát linh hồn trú ngụ trong cơ thể cô bé. Khác với sự phô trương của nhiều bộ phim, Đoạt Hồn chọn cách tiết chế, để khán giả cảm nhận sự căng thẳng qua ánh mắt, hơi thở và niềm tin chập chờn. Đây là một trong những cảnh hiếm hoi mà nghi lễ tâm linh được dùng để mở ra tranh luận: khoa học có giải thích được hết những điều huyền bí?

Lời Nguyền Huyết Ngải (2012)

Ra mắt cách đây hơn một thập kỷ, Lời Nguyền Huyết Ngải được xem là tác phẩm mở đầu trào lưu kinh dị - tâm linh hiện đại của điện ảnh Việt. Bộ phim gây chú ý bởi kịch bản xoay quanh loại cây ngải huyết, thứ "thần dược" giúp con người trường sinh bất tử.

Phân cảnh nghi lễ hiến tế được dựng công phu: nhân vật tụ tập bên gốc ngải, máu nhỏ từng giọt xuống đất, những câu thần chú vang lên đầy ám ảnh. Đây không chỉ là nghi thức "dân gian" được tái hiện trên màn ảnh, mà còn là phép ẩn dụ về lòng tham vô đáy của con người. Cái giá của sự trường sinh được đổi bằng máu, biến nghi lễ trở thành bản án nghiệt ngã dành cho kẻ dám thách thức quy luật sinh tử.