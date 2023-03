Phim kinh dị học đường được "hóng" nhất hiện tại vì gợi nhắc một bom tấn lừng danh

Dựa trên một webtoon nổi tiếng, bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng Duty After School hiện đang được rất nhiều khán giả mong chờ. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được công bố, phim đã được kì vọng sẽ tạo nên cơn sốt mạnh mẽ như bom tấn Ngôi Trường Xác Sống của Netflix. Sở dĩ nói vậy là bởi cả hai bộ phim đều xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của các học sinh với những “kẻ” không phải con người.



Nếu ở Ngôi Trường Xác Sống, zombie là mối hiểm hoạ lớn nhất thì ở Duty After School, các học sinh phải chiến đấu với các thế lực ngoài trái đất. Phim lấy bối cảnh khi người hành tinh bí ẩn bắt đầu xâm chiếm thế giới. Bộ Quốc phòng đưa ra các ưu đãi tuyển sinh đại học để thu hút sinh viên đăng ký vào lực lượng dự bị, sau đó biến họ thành những chiến binh nơi tiền tuyến. Đối diện với vấn đề này, các học sinh vô cùng hoang mang, bởi kỳ thi đại học mà họ nhọc công chuẩn bị đã trở thành một cuộc chiến sinh tồn mà họ buộc phải tham gia.

Tương tự Ngôi Trường Xác Sống, Duty After School cũng là bộ phim quy tụ toàn những người trẻ, không có gương mặt “câu kéo” khán giả. Chính bởi vậy, nhà sản xuất đặt cược rất lớn vào kịch bản phim, yếu tố tiên quyết giúp giữ chân người xem. Nhà sản xuất của Duty After School chia sẻ rằng họ hoàn thành bộ phim bằng cách tối đa hóa cảm giác hồi hộp mà người xem có thể cảm nhận được từ thể loại này. Sự độc đáo của bộ phim cũng là một điểm mấu chốt khi đây là tác phẩm hiếm hoi của truyền hình Hàn khai thác sự biến đổi của nhân vật giữa thời điểm họ phải đối diện với hiểm hoạ từ ngoài hành tinh mà chính họ cũng không biết là gì.

Và dù không có gương mặt “câu khách” nhưng khán giả vẫn rất mong chờ được thấy những điều thú vị mới lại tới từ màn kết hợp giữa các tân binh sáng giá bao gồm Moon Sang Min, Kim Ki Hae, Choi Moon Hee, Kim Su Gyeom, Yeo Joo Ha, Lee Yeon , Kwon Eun Bin,.. Duty After School hứa hẹn sẽ làm nổi bật tính cách đa dạng của những người lính đặc biệt do những tân binh này đảm nhận. Khán giả sẽ cảm nhận được sự hoang mang, uất ức và cả ý chí sinh tồn mãnh liệt của học sinh năm cuối trung học bỗng bị “ném” vào đấu trường sinh tồn chỉ sau một đêm. Bên cạnh đó, các binh sĩ, giáo viên đại diện cho “hội người lớn” cũng lao vào cuộc chiến để bảo vệ các học sinh non nớt của mình.

Nguồn ảnh: Tving