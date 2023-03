Dàn sao Hàn "hạng S" tái xuất trong năm 2023: Song Hye Kyo bùng nổ, bao giờ tới lượt Kim Tae Hee?

2023 từng được dự báo là một năm đầy hứa hẹn của màn ảnh Hàn. Trong giai đoạn 3 tháng đầu năm, "quả bom tấn" The glory (Vinh quang trong thù hận) của Song Hye Kyo đã "phát nổ" để rồi tạo ra một cơn địa chấn thực thụ. Và trong 9 tháng tiếp theo, chờ đợi các mọt phim Hàn ngữ sẽ là nhiều siêu phẩm khác. Đáng chú ý, các bộ phim này có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu tại làng điện ảnh xứ Kim Chi.

Song Hye Kyo và Kim Tae Hee thường được nhắc tới cùng nhau. Vì thế mà sau khi chứng kiến Song Hye Kyo được hưởng "quả ngọt", các khán giả cũng đang rất mong chờ điều tương tự sẽ đến với Kim Tae Hee.

Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon sẽ hợp tác với nhau trong A house with a yard

Trong năm nay, chị đẹp sinh năm 1980 sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim thuộc thể loại bí ẩn - giật gân mang tên A house with a yard (tạm dịch: Ngôi nhà có sân). Kim Tae Hee vào vai người vợ trong gia đình có chồng làm bác sĩ còn cậu con thì rất đẹp trai và thông minh. Cô cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Nhưng rồi đến một ngày, cô lại bắt đầu nghi ngờ mọi thứ.

Đáng chú ý, ở dự án này Kim Tae Hee sẽ hợp tác với Lim Ji Yeon - người thủ vai "ác nữ" Park Yeon Jin trong The glory. Theo thông tin từ phóng viên Yoon Sang Geun của tờ Star News, bộ phim A house with a yard dự kiến lên sóng vào tháng 6 năm nay trên đài ENA.

Lee Min Ho và Gong Hyo Jin sẽ hợp tác với nhau trong Ask the stars

Lee Min Ho và Gong Hyo Jin sẽ nên duyên với nhau trong bộ phim giả tưởng Ask the stars (tạm dịch: Hỏi những vì sao). Tác phẩm này thuộc thể loại hài hước - lãng mạn - khoa học viễn tưởng, kể câu chuyện giữa một phi hành gia và một khách du lịch. Họ gặp gỡ và yêu nhau tại một trạm không gian.

Với các khán giả, dự án truyền hình này của đài tvN rất đáng chờ đợi bởi nó là màn trở lại với màn ảnh nhỏ của Gong Hyo Jin sau 4 năm. Còn về Lee Min Ho, sức hút của anh dĩ nhiên là điều chẳng cần bàn cãi thêm nữa.

Dàn sao đình đám sẽ góp mặt trong Tale of the Nine-Tailed 1938

"Ông chú quyến rũ" Lee Dong Wook cũng là một ngôi sao "hạng S" có phim mới trong năm nay. Cụ thể, đó là mùa 2 của siêu phẩm đình đám Tale of the Nine-Tailed (Bạn trai tôi là hồ ly). Lần này, nhân vật Lee Yeon (Lee Dong Wook) sẽ du hành thời gian và quay ngược về năm 1938. Tại đây, Lee Yeon gặp lại Ryu Hong Joo (Kim So Yeon).

Ryu Hong Joo vốn là thần hộ mệnh của một ngọn núi nhưng vào năm 1938, cô ấy đã trở thành chủ sở hữu của Myoyeongak, nhà hàng cao cấp bậc nhất tại thủ đô Gyeongseong. Ryu Hong Joo từng "đổ gục" trước Lee Yeon ngay ở lần gặp đầu tiên nhưng lại không thể có được anh. Chính vì thế mà khi hai người có duyên gặp lại lần nữa, cô cảm thấy vô cùng vui mừng.

Poster phim Tale of the Nine-Tailed 1938

Ngoài Ryu Hong Joo, Lee Yeon còn gặp lại em trai Lee Rang (Kim Bum). Ở phần này, Lee Yeon sẽ đối đầu với người bạn cũ Cheon Moo Young (Ryu Kyung Soo) và tìm cách để trở về hiện tại.

2023 hứa hẹn sẽ là một năm cực kỳ bùng nổ cho Park Seo Joon khi anh đang có 2 dự án phim đầy hứa hẹn ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Với những khán giả yêu phim dài tập, Gyeongseong creature (Tạo vật Gyeongseong) sẽ là một tác phẩm không thể bỏ qua.

Park Seo Joon và Han So Hee cùng đóng chính trong Gyeongseong creature

Ở Gyeongseong creature, Park Seo Joon hợp tác cùng với "nàng thơ đẹp lạ" Han So Hee. Anh vào vai Jang Tae Sang, một "phú ông" ở Gyeongseong. Trong khi đó, Han So Hee hóa thân thành cô gái chuyên tìm người mất tích tên Yoon Chae Ok.

Hàng loạt vụ án mất tích đầy bí ẩn đã xảy ra và Jang Tae Sang cùng với Yoon Chae Ok đã cố gắng tìm hiểu sự thật. Thế rồi, họ phát hiện ra một thực thể khủng khiếp.

Park Seo Joon và IU trong phim điện ảnh Dream

Còn với những người yêu thích các bộ phim điện ảnh, Dream sẽ là một cái tên đáng để cân nhắc. Ở tác phẩm này, Park Seo Joon kết hợp với "em gái quốc dân" IU. Nam tài tử vào vai cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp bị kỷ luật Yoon Hong Dae.

Anh được giao nhiệm vụ huấn luyện những người vô gia cư vốn chẳng bao giờ chạm vào trái bóng thành một tập thể đủ sức tranh tài tại sự kiện World Cup Vô Gia Cư. Ban đầu, đã có lúc anh cảm thấy không thể chịu nổi. Thế nhưng dù có khó chịu đến đâu, Yoon Hong Dae cũng không từ bỏ.

Chẳng những vậy, dần dà anh còn thực sự quan tâm và yêu quý những thành viên trong đội, từ đó trở thành một vị thủ lĩnh đích thực. Còn IU, cô thủ vai Lee So Min, người muốn làm một bộ phim tài liệu về đội bóng do Yoon Hong Dae huấn luyện.

Park Seo Joon hợp tác với hai trong số những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Park Shin Hye. Cô dự kiến sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ vào tháng 10 năm nay bằng bộ phim hài - lãng mạn lấy đề tài y khoa tên Doctor slump. Ở tác phẩm này, Park Shin Hye sẽ "nên duyên" với mỹ nam Park Hyung Sik.

Nhân vật nam chính của Doctor slump là Yeo Jung Woo (Park Hyung Sik). Từ ngày còn đi học, Yeo Jung Woo đã luôn là "học bá". Sau khi trưởng thành, mọi thứ cũng cực kỳ suôn sẻ và anh đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi danh. Dẫu vậy, một sự cố y tế bí ẩn đã đẩy cuộc sống "màu hường" của Yeo Jung Woo đến bờ vực thẳm.

Park Hyung Sik và Park Shin Hye sẽ "nên duyên" với nhau trong Doctor slump

Ở chiều ngược lại, Nam Ha Neul là một nữ bác sĩ gây mê xuất sắc. Từ khi còn nhỏ, mọi người xung quanh đã gọi Nam Ha Neul là thiên tài. Trong suốt nhiều năm, cuộc sống của Nam Ha Neul chỉ bao gồm hai việc là học và làm. Cô nhận ra rằng mình chẳng hề hạnh phúc nên đã quyết tâm thay đổi.

Nam Ha Neul và Yeo Jung Woo gặp nhau vào thời khắc khó khăn bậc nhất của cuộc đời. Họ khích lệ, cổ vũ nhau bước tiếp và dần phát triển một mối quan hệ lãng mạn.

