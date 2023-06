Phim Hàn thoát cảnh tỷ suất người xem 0% nhờ một mỹ nhân diễn lên tay bất ngờ

Battle for Happiness (Cuộc Đua Hạnh Phúc) là tựa phim mới lên sóng được 2 tuần trên kênh ENA. Sau 4 tập lên sóng, cuối cùng tỷ suất người xem của phim cũng vượt qua con số rating 0% để ghi nhận thành tích 1,171% dù phải "đối đầu" với tập cuối của tựa phim đình đám The Good Bad Mother. Hiện tại The Good Bad Mother đã chính thức kết thúc thế nên ở tuần tới, Battle for Happiness sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá hơn nữa.



Battle for Happiness tập 4 bắt đầu làm sáng tỏ mặt tối của các nhân vật. Jang Mi Ho (Lee El) dường như bị mắc kẹt giữa những con người hèn hạ và dần dần thấy được bản chất của những kẻ giàu sang, phú quý xung quanh mình. Tập phim kết thúc với một tiết lộ gây sốc, và những hành động của Jang Mi Ho trong tương lai sẽ khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Đặc biệt điểm nhấn giúp cho tập 4 của phim được quan tâm nhiều hơn là nhân vật Kim Na Young (do Cha Ye Ryun đảm nhận). Khán giả thấy được Na Young liên tục rơi vào trạng thái hoảng loạn, cố gắng che giấu những bí mật. Ở tập này, Na Young phát hiện ra việc chồng có những biểu hiện lạ khi trên áo anh có mùi nước hoa lạ. Thế nhưng cô vẫn phải sắm vai một phu nhân tài phiệt hạnh phúc trước mặt hội bạn và trên mạng xã hội. Sự ghen tuông lên tới đỉnh điểm khi Na Young phát hiện ra việc Jo A Ra có một chiếc vòng tay giống hệt với chiếc vòng mà chồng mới tặng mình. Cô đã mất kiểm soát và kết quả là khiến bản thân và cả A Ra bị thương.

Diễn xuất của Cha Ye Ryun ở tập này nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ bởi từ đầu, so với 4 nữ chính còn lại của phim, Cha Ye Ryun là một cái tên khá lạ lẫm với khán giả. Tuy cô vào nghề đã lâu nhưng không thường xuyên đóng phim truyền hình cũng không có vai diễn nổi bật, thế nên mỹ nhân họ Cha chưa tạo được dấu ấn. Với vai diễn bùng nổ cảm xúc lần này, Cha Ye Ryun thể hiện được khả năng dẫn dắt câu chuyện rất tốt, hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị trong tương lai.

Nguồn ảnh: ENA