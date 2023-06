4 sao Hàn chỉ hợp với vai phụ: Từ Yoo In Na đến mỹ nam Vườn Sao Băng đều thất bại khi đóng chính

Kim Bum từng là một trong số những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu nhờ cơn sốt Vườn Sao Băng. Thế nhưng ở cơn sốt đó, hay thậm chí là cả bom tấn đầu đời là Gia Đình Là Số 1 thì Kim Bum cũng chỉ đoàn đóng vai phụ. Ở vai trò này, anh còn nổi bật hơn cả nam nữ chính, ghi điểm tuyệt đối, cả tạo hình lẫn diễn xuất. Thế nhưng khi đã có danh tiếng và được mời đóng chính, Kim Bum lại gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân. Suốt nhiều năm, anh ngụp lặn trong những tác phẩm kém tiếng, thậm chí còn có thể gọi là vô danh. Những năm gần đây, hai bộ phim mà Kim Bum đóng chính là Law School và Ghost Doctor đều không mấy thành công về mặt danh tiếng. Phải tới vai phụ ở Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 1 - 2, cái tên Kim Bum mới được chú ý trở lại.

Giống Kim Bum, Yoo In Na cũng có xuất phát điểm từ một vai phụ nổi tiếng ở loạt phim Gia Đình Là Số 1. Từ vai phụ này, cô thường xuyên lâm vào cảnh đóng phụ thì nổi bật hơn diễn viên chính nhưng đóng chính lại thất bại thảm hại. Bằng chứng lớn nhất phải kể đến bom tấn Goblin, cô và Lee Dong Wook là cặp phụ nhưng còn được yêu thích hơn cả bộ đôi Kim Go Eun - Gong Yoo. Thế nhưng khi cùng Lee Dong Wook đóng chính trong Chạm Vào Trái Tim Em, cô lại có ngay một bom xịt để đời. Gần đây nhất, Yoo In Na trở lại thất bại với vai chính ở Bora! Debora. Thứ người ta quan tâm chỉ là nhan sắc của mỹ nhân không tuổi, chính vì vậy Bora! Debora ghi nhận rating trung bình chưa tới 1% sau hành trình 14 tập lên sóng.

Hwang In Yeop đóng phim đã lâu nhưng phải tới vai phụ ở True Beauty, anh mới bắt đầu được quan tâm. Tưởng đâu sự nghiệp sang trang, thăng hạng nam chính, nào ngờ sau True Beauty, Hwang In Yeop lại chẳng thể tìm được chỗ đứng cho mình. Anh thất bại thảm hại với vai chính ở Why Her. Khi đóng chính, nam diễn viên sinh năm 1991 lộ rõ những khuyết điểm về diễn xuất khi biểu cảm, đài từ đều bị đánh giá thấp.

Kim Min Kyu cũng đã đóng phim khá nhiều năm, từng có cơ hội đóng chính nhưng phải tới vai phụ ở Hẹn Hò Chốn Công Sở, anh mới thực sự tỏa sáng. Sức ảnh hưởng của bộ phim này khiến Kim Min Kyu trở thành cái tên đắt giá, được nhiều nhà sản xuất săn đón. Anh sớm tái xuất với vai chính trong bộ phim Idol Thần Thánh. Ngay lập tức, anh nhận về vô số lời chê bai, từ diễn xuất đến cách xây dựng nhân vật đều có vấn đề. Có lẽ Kim Min Kyu vẫn nên đóng phụ thêm một thời gian nữa để trau dồi kinh nghiệm làm nghề.

Nguồn ảnh: Hancinema