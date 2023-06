4 cặp đôi phim Hàn lỡ duyên hợp tác trong năm 2023, Song Hye Kyo và "bản sao" chưa phải đáng tiếc nhất

Năm 2023 đánh dấu nhiều màn hợp tác đáng trông chờ, thậm chí có những lần đầu tiên "đáng giá" như Song Hye Kyo và đàn em xinh đẹp. Thế nhưng đã qua nửa năm, nhiều cặp đôi rất tiếc đã không thể thành hiện thực, khiến khán giả thất vọng và hụt hẫng.

IU và Kim Soo Hyun

Không chỉ là 2 ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc, IU và Kim Soo Hyun còn là bạn bè thân thiết ngoài đời. Cả hai từng hợp tác với nhau trong Bay Cao Ước Mơ và Hậu Trường Giải Trí, song dự án thứ 3 mới được xem là màn tái hợp hoành tráng nhất.

Cả IU và Kim So Hyun đều từng nhận dược lời mời tham gia bộ phim Queen of Tears - Nữ Hoàng Nước Mắt của biên kịch nổi tiếng Park Ji Eun. Bản thân Kim Soo Hyun đã nhận lời, thế nhưng IU lại ngay lập tức từ chối vai nữ chính mà không hề cân nhắc. Có lẽ khi ấy cô nàng cũng không biết rằng bản thân đã bỏ qua cơ hội hợp tác với người bạn lâu năm, và về sau Kim Ji Won được lựa chọn để vào vai nữ chính.

Roh Yoon Seo và Park Ji Hoon

Là 2 ngôi sao mới của màn ảnh Hàn, cặp đôi diễn viên Roh Yoon Seo và Park Ji Hoon đều gặt hái được thành công lớn trong năm qua. Park Ji Hoon nổi tiếng nhờ Anh Hùng Yếu Đuối, còn Roh Yoon Seo là loạt phim như Khóa Học Yêu Cấp Tốc, Blues Nơi Đảo Xanh...

Chính vì vậy, ekip bộ phim Bastard được chuyển thể từ truyện tranh đình đám đã "định bụng" mời 2 cái tên mỹ nam - mỹ nữ này hợp tác lần đầu tiên. Dự án đã được ấn định bắt đầu vào đầu năm 2023, thậm chí đã gần như chốt luôn cặp diễn viên chính. Thế nhưng chỉ vài giờ trước khi đưa ra thông báo chính thức, ekip đã phải ngỡ ngàng khi đại diện của Roh Yoon Seo thông báo nữ diễn viên từ chối tham gia dự án. Phía công ty không đưa ra lý do cụ thể, song đã khiến đoàn phim Bastard lao đao và hoãn lại quá trình sản xuất.

Song Hye Kyo và Han So Hee

Sau thành công vang dội của The Glory, nữ minh tinh Song Hye Kyo tiếp tục khiến khán giả phấn khích khi xác nhận hợp tác với đàn em Han So Hee tron dự án The Price of Confession (Cái Giá Của Lời Thú Tội). Trước đó, hai mỹ nhân màn ảnh Hàn đã có những tương tác dễ thương trên mạng xã hội, và thậm chí Han So Hee không thể giấu được sự hạnh phúc khi được hợp tác với thần tượng.

Tuy nhiên vào đúng ngày 17/5, truyền thông Hàn khiến khán giả bất ngờ khi đưa tin đại diện 2 bên đã từ chối tham gia bộ phim vì bất đồng quan điểm với ekip. Quyết định này của cặp đôi khiến người xem không khỏi tiếc nuối và buồn bã, vì việc Song Hye Kyo và đàn em được nhận xét là " bản sao" của mình hợp tác đã được trông chờ suốt nhiều năm.

Gong Yoo và Kim Tae Ri

Cặp đôi diễn viên Hàn lệch nhau 11 tuổi nằm trong số những màn hợp tác được mong đợi nhất năm 2023, không thua kém gì chị em Song Hye Kyo. Trở lại thời điểm năm 2021, tài tử Gong Yoo đã cật lực thảo luận để đóng chính trong phim dài tập kinh dị có tên The Devil (Quỷ Dữ), do biên kịch Kim Eun Hee chấp bút. Ngay sau đó, Kim Tae Ri cũng xác nhận sẽ tham gia với vai trò nữ chính.

Tuy nhiên một thời gian sau, Gong Yoo lại đột ngột rời khỏi dự án phim với lý do là xung đột lịch trình. Màn hợp tác đáng trông đợi giữa Gong Yoo và Kim Tae Ri đổ vỡ, song nữ chính vẫn ở lại và sẽ hợp tác với ngôi sao Điên Thì Có Sao Oh Jung Se thay thế (dù rằng sự trông chờ dành cho dự án hiện tại đã vơi đi rất nhiều).

Nguồn: Soompi