Phim Hàn đầu tư hơn 200 tỷ nhưng rating chạm đáy, tiếc cho nữ chính "lột xác" đỉnh cao

Lên sóng từ cuối tháng 4, bộ phim Hàn Queen of the Mask (Nữ Hoàng Mặt Nạ) gây chú ý với khán giả nhờ phần nội dung đậm tính trinh thám, gay cấn và nhiều "nút thắt" chẳng kém Penthouse - Cuộc Chiến Thượng Lưu. Được đầu tư sản xuất đến 11,2 tỷ won (hơn 206 tỷ đồng) nhưng Queen of the Mask lại không thành công và bùng nổ như kỳ vọng.

Dự án của đài cáp Channel A khởi đầu với tỷ suất người xem 1,4% đứng hạng 21 toàn quốc, và sau 2 tháng lên sóng thì phim vẫn không thể bứt phá trên BXH trong ngày do Nielsen thống kê. Tập áp chót lên sóng hôm 12/6 ghi nhận con số 2,2%, không quá cao so với mở màn.

Queen of the Mask được khán giả đánh giá là lôi cuốn, có yếu tố bất ngờ qua từng tập. Nội dung phim xoay quanh việc nhóm bạn 4 người đột ngột trở mặt sau khi dính vào một vụ án. Nữ chính Jae Yi bị 3 người bạn quay lưng, buộc cô phải rời đi nơi khác sống. Sau 10 năm, Jae Yi trở lại và quyết đưa sự thật ra ánh sáng.

Dàn nữ chính tài năng của phim

Vào vai nữ chính Yae Ji thông minh, trầm tĩnh và trải qua nhiều đau thương trong phim là nữ diễn viên đình đám Kim Sun Ah. Mỹ nhân sinh năm 1973 được mệnh danh là "nữ hoàng phim hài" của Hàn Quốc do từng ghi điểm với nhiều vai diễn gây cười. Nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến Tên Tôi Là Kim Sam Soon mà cô đóng cặp với Hyun Bin, mang về cho cô danh hiệu Daesang cao quý tại lễ trao giải MBC. Xuyên suốt sự nghiệp, cô nhiều lần được đề cử "Tam đại", và chỉ sở hữu một cúp Baeksang.



"Nữ hoàng phim hài" Kim Sun Ah từng đóng với Hyun Bin, Gong Yoo, Lee Dong Wook...

Với vai Yae Ji lần này, Kim Sun Ah được khen ngợi là có màn "lột xác" chất lượng. Rũ bỏ hình ảnh hài hước đeo đuổi nhiều năm, Kim Sun Ah tự tin diện tóc ngắn, trở thành nhân vật không có quá nhiều biểu cảm do tổn thương lòng nhưng cứng rắn, mạnh mẽ. Thế nhưng tiếc thay, nỗ lực của Kim Sun Ah và dàn diễn viên thực lực không đủ để vực dậy tỷ suất người xem và danh tiếng của Queen of the Mask.



Kim Sun Ah diễn tốt nhưng không đủ để giúp phim bùng nổ



Ảnh: Channel A