Dàn sao nữ đình đám từng tham gia loạt Transformers

Megan Fox

Megan Fox đến với loạt Transformers bằng vai diễn Mikaela Banes trong hai phần phim Transformers đầu tiên. Hình tượng Mikaela nóng bỏng và mạnh mẽ mà Megan Fox xây dựng nhận được sự yêu mến của fan lẫn đánh giá cao từ giới chuyên môn. Nữ diễn viên có khả năng cân bằng tuyệt vời giữa hành động của một đả nữ và sự nữ tính, quyến rũ. Mikaela, một thợ cơ khí lành nghề, cứng rắn, độc lập biết tự khẳng định mình trong một thế giới do nam giới thống trị.

Một lý do khác khiến Fox được đón nhận nồng nhiệt nhờ vai diễn của cô là sự tương tác ngọt ngào với bạn diễn Shia LaBeouf. Cả hai đã tạo nên một cặp cực kỳ đẹp đôi trên màn ảnh, với những câu bông đùa tự nhiên cùng nhiều cảnh ngọt ngào. Hai nhân vật con người đứng cạnh những robot biến hình khổng lồ do đó không hề bị nhạt nhòa, trái lại đến tận giờ người ta vẫn nhắc tới Megan Fox gắn với thành công của series Transformers.

Rosie Huntington-Whiteley

Hôn thê của Jason Statham – mỹ nữ Rosie Huntington-Whiteley được chọn vào vai Carly Spencer trong Transformers: Dark of the Moon, thay cho Megan Fox để trở thành nữ chính của thương hiệu. Cô được chọn nhờ ngoại hình nổi bật và xuất thân là người mẫu, cũng như sự nghiệp diễn xuất mới chớm nở đầy hứa hẹn.

Huntington-Whiteley đã mang đến một cấp độ mới về sự sang trọng và tinh tế cho loạt phim. Cảnh phim Carly đối diện Megatron thể hiện lòng dũng cảm và quyết tâm của cô ấy. Nhìn chung sự xuất hiện của người đẹp Anh quốc đã mang đến đóng góp độc đáo cho loạt phim bằng nét duyên dáng, thanh lịch không kém phần quyến rũ.

Nicola Peltz

Trong quá trình thay đổi để tiếp cận nhóm khán giả trẻ tuổi hơn, Transformers: Age of Extinction đã chọn nữ diễn viên trẻ Nicola Peltz cho vai Tessa Yeager – con gái của nhân vật chính Cade Yeager (Mark Wahlberg). Có thể thấy sự đóng góp của Peltz qua hình tượng một Tessa thông minh, cứng rắn và độc lập, có mối quan hệ đặc biệt khăng khít với cha mình tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện.

Một trong những đóng góp đáng nhớ từ nhân vật của Nicola Peltz là sự tương tác giữa Tessa với Optimus Prime. Cô nàng thực sự kết bạn với thủ lĩnh của Autobots, cho thấy rằng ngay cả một nhân vật trẻ tuổi cũng có thể tạo nên tình bạn với các robot biến hình.

Hailee Steinfeld

Tương tự trường hợp của Nicola Peltz, Hailee Steinfeld cũng đã truyền cảm hứng cho lớp khán giả trẻ bằng vai diễn Charlie Watson trong phần phim riêng Bumblebee (2018). Charlie là một thiếu niên thực tế, tháo vát và giàu lòng nhân ái, người đã hình thành mối liên kết mạnh mẽ với Autobot được yêu mến là Bumblebee.

Bằng hình tượng Charlie Watson, Hailee đã bình thường hóa ý tưởng rằng phụ nữ trẻ có thể là anh hùng của câu chuyện, chứng minh sức mạnh của lòng trắc ẩn và sự đồng cảm.

Dương Tử Quỳnh

Phần 7 của loạt Transformers mang tên Transformers: Quái thú trỗi dậy (tựa gốc: Transformers: Rise Of The Beasts) đem đến hai cái tên “nữ cường” sáng giá. Chủ nhân giải thưởng Oscar Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai trò lồng tiếng cho Airazor – một Maximal có khả năng biến hình thành một con chim sắt khổng lồ. Nữ diễn viên người Malaysia này đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên Châu Á đầu tiên giành giải thưởng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn cực kỳ ấn tượng trong "Everything Everywhere All At Once".

Dương Tử Quỳnh đã gặt hái được rất nhiều thành công với dòng phim võ thuật Hong Kong (Trung Quốc) ở thập niên 90 trước khi thủ vai chính trong một loạt các phim hành động bom tấn của điện ảnh thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, cô đã tham gia diễn xuất trong hơn 70 phim điện ảnh và truyền hình, trong đó đáng chú ý nhất phải kể tới Memoirs of a Geisha của đạo diễn Rob Marshall, Tomorrow Never Dies của đạo diễn Roger Spottiswoode, Sunshine của đạo diễn Danny Boyle và Crazy Rich Asians. Ngôi sao này cũng không còn lạ gì với các dự án lồng tiếng. Bà chính là Soothsayer trong Kung Fu Panda 2, ngoài ra phải kể tới các tác phẩm như Minions: The Rise of Gru, Paws of Fury: The Legend of Hank,…

Dominique Fishback

Người đẹp Dominique Fishback được chọn mặt gửi vàng cho vai nữ quan trọng của phần phim lần này. Cô thủ vai Elena Wallace, một nhà nghiên cứu tận tụy làm việc trong bảo tàng – người mà trí tò mò đã dẫn dắt cô phát hiện ra một vật thể bí ẩn.

Fishback hiện đang đảm nhận vai chính trong Swarm – loạt phim hài trên kênh Amazon. Năm ngoái, cô đã diễn xuất bên cạnh Samuel L. Jackson trong loạt The Last Days of Ptolemy Grey của Apple TV+. Diễn xuất trong loạt phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách của tác giả Walter Mosley đã giúp cô nhận đề cử Sự lựa chọn của giới phê bình cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở thể loại Truyền hình.