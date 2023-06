Đến lượt công chúa tóc mây Disney có bản người đóng, nhan sắc nữ chính gây tranh cãi chả kém Nàng Tiên Cá

Sau khi Nàng Tiên Cá đã ra mắt, Disney vẫn còn nhiều dự án "người đóng" khác tiếp nối. Bên cạnh Bạch Tuyết, Lilo và Stitch... thì nàng công chúa tóc mây Rapunzel của phim Tangled được tiết lộ sẽ là nhân vật tiếp theo được chuyển thể, khiến khán giả một phen xôn xao.

Tangled được làm lại

Kể từ sau lần tuyển Halle Bailey vào vai nàng tiên cá Ariel, tầm nhìn và quan điểm của Disney trong chuyện lựa chọn diễn viên vẫn luôn là đề tài gây bàn tán diện rộng. Với dự án Tangled lần này, trang BuzzFeed đề cập đến một cái tên đang là ứng cử viên sáng giá: Maitreyi Ramakrishnan. Nữ diễn viên sinh năm 2001 đóng chính trong loạt phim thiếu niên "gây sốt" Never Have I Ever (Những Điều Tôi Chưa Từng) cũng nổi tiếng là "ám ảnh" với vai công chúa tóc mây Rapunzel.

Maitreyi Ramakrishnan

Trong buổi phỏng vấn cùng CBS vừa qua, Ramakrishnan bày tỏ sự phấn khích và mong muốn được đóng vai nữ chính trong phiên bản Tangled "người đóng" của Disney. Ngoài ra, nữ diễn viên còn ủng hộ quan điểm Rapunzel là người có gốc gác Nam Á (do nữ diễn viên là người gốc Sri Lanka).

Cô cho biết: "Nghe tôi này, không ai biết được cảm giác bị nhốt trong phòng, không thể ra ngoài chơi vì mẹ bạn bảo như thế mà không có lý do gì như các cô bé Nam Á đâu". Trước đó, Ramakrishnan đã liên tục bày tỏ ước muốn của bản thân vào vai Rapunzel suốt hơn 1 năm, thậm chí còn nhắc thẳng tên Disney trong bài đăng của mình để nài nỉ.

Cô đóng nữ chính phim Never Have I Ever

Thông tin Maitreyi Ramakrishnan đang tiếp xúc vai công chúa tóc mây của Disney gây nên phản ứng trái chiều, tương tự như nàng tiên cá và Bạch Tuyết dạo trước. Một số ý kiến cho rằng Ramakrishnan khác quá xa so với Rapunzel trong hoạt hình, từ ngoại hình, lứa tuổi đến gốc gác nhân vật. Thế nhưng cũng có ý kiến ủng hộ, cho rằng ai cũng có quyền ước mơ được đóng vai cổ tích.

Khán giả bình luận: - Vẫn mong là tuyển diễn viên giống với hoạt hình. - Nhìn Nàng Tiên Cá đang chật vật kiếm doanh thu mà Disney chưa sáng mắt à? - Tôi nghĩ ý tưởng này không tồi, ai cũng có quyền ước mơ được đóng cổ tích mà. - Lựa chọn tồi tệ nhất mọi thời đại... - 100% phải là con gái Nam Á. Còn ai có tóc đủ dài và dày như vậy cơ chứ?

Hình tượng công chúa Rapunzel trong hoạt hình Disney

Dự án Tangled "người đóng" chưa chốt đạo diễn, thế nhưng sẽ do Ashleigh Powell (Kẹp Hạt Dẻ) chấp bút phần kịch bản. Bộ đôi Michael De Luca - Kristin Burr (Cruella) sẽ giữ vai trò đồng sản xuất của phim. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu khởi quay vào năm 2024.

