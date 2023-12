Phim đứng hạng 1 ở 86 quốc gia nhưng bị chê "rác phẩm", tốn hơn 4000 tỷ đổi lại mớ hỗn độn "vô hồn"

Là một trong những dự án khoa học viễn tưởng rất được mong chờ, Rebel Moon của đạo diễn Zack Snyder đã gây chú ý kể từ khi ra mắt và nhanh chóng ghi dấu ấn toàn cầu. Chỉ trong tuần đầu lên sóng, Rebel Moon đã nhanh chóng chiếm giữ hạng 1 nền tảng Netflix toàn cầu, hạng mục phim điện ảnh và thống trị 86 quốc gia.

Rebel Moon thống trị toàn cầu nhưng chất lượng bị chê bai nặng nề

Mặc dù có thành tích khả quan nhưng về mặt nội dung, Rebel Moon lại bị chê hai thậm tệ khắp mọi nơi, không được lòng giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận "cà thối" 24% và chỉ vừa đủ điểm khả quan tối thiểu ở mục khán giả. Trên diễn đàn Reddit, nhiều cư dân mạng gọi đây là bộ phim tệ nhất họ từng xem trong nửa thập kỷ qua.

Rebel Moon ra mắt phần đầu tiên lấy tên gọi The Child of Fire (Đứa Con Của Lửa), với bối cảnh giả tưởng tại vương quốc Motherland. Ở đây, một phe phái có tên Imperium đang cai trị, đe doạ và đàn áp cộng đồng làm nông nghiệp Veldt. Nữ chính Kora từng thuộc binh chủng Imperium, giờ đây chiêu mộ nhân tài khắp nơi để lập nên đội quân cho riêng mình, mang mục tiêu lật đổ Imperium và trả tự do lại cho người dân.

Phim nhận "cà thối" từ giới phê bình

Giới phê bình quốc tế dành nhiều lời chê hướng đến kịch bản và kỹ thuật của đạo diễn Zack Snyder. Trang Observer gọi đây là mớ hỗn độn được chắp vá từ các bộ phim tương tự nhưng hay hơn, được "dán" lại một cách vụng về.

AV Club còn gọi thẳng đây là bộ phim "vô hồn" của Zack Snyder, với phần cốt truyện góp nhặt từ những Star Wars hay A Bug's Life của Disney. Ngoài ra, nữ chính Sofia Boutella còn bị chê một màu, thiếu tính cách hơn cả dàn phụ, điển hình như Bae Doona.

Nữ chính có diễn xuất kém thu hút, nhạt nhòa

Minh tinh xứ Hàn Bae Doona trở thành điểm sáng hiếm hoi

Mặt khác, trang Sohu của Trung Quốc mỉa mai việc Netflix bỏ ra tận 166 triệu NDT (hơn 4000 tỷ đồng) để sản xuất phim từ một kịch bản tầm thường thế này. Trước đó, kịch bản của Rebel Moon được cho là phục vụ cho phần phim Star Wars mới nhưng đã bị bác bỏ. Với phần hình ảnh đầu tư, Rebel Moon là một nỗ lực lãng phí.



Mặc dù vậy, Rebel Moon vẫn sẽ ra mắt phần 2 trong thời gian tới, nhất là khi hiệu ứng từ phần 1 vẫn rất khả quan.