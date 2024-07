Mùa hè luôn là thời điểm các nhà sản xuất Hollywood tung ra những bom tấn đáng chú ý gây bão phòng vé. Các nền điện ảnh khác vì thế thường gặp khó khăn để cạnh tranh trong giai đoạn này. Tại Trung Quốc, các dự án nội địa cũng có dấu hiệu hụt hơi so với những tác phẩm như Inside Out, A Quiet Place: Day One... Tuy nhiên, mới đây, bộ phim Let's Go! Diving Kid đã gây sốc khi chỉ bán được duy nhất 1 vé khi ra mắt trong ngày 10/7. Giới truyền thông đánh giá đây là một thảm họa điện ảnh mới của quốc gia này trong mùa hè năm nay.



Let's Go! Diving Kid do vợ chồng vận động viên nhảy cầu Hà Tư và Tần Khải đầu tư kiêm đóng chính. Họ từng gây sốt toàn cầu với màn cầu hôn ở Olympic Rio 2016 ngay sau khi nhận huy chương. Trước đó, họ nên duyên nhờ bộ môn thể thao này và đã hẹn hò được 6 năm. Tần Khải từng giành 2 HCV Olympic cùng 7 lần vô địch thế giới. Trong khi đó, Hà Tư cũng không kém cạnh khi sở hữu 4 chức vô địch thế giới và 1 HCV Olympic.

Hà Tư và Tần Khải từng gây sốt với màn cầu hôn tại Olympic Rio 2016.

Sau khi giải nghệ với hàng loạt thành tích đáng nể và một khối tài sản giàu có, 2 vợ chồng quyết định đầu tư vào bộ phim này với hy vọng gia nhập làng giải trí. Được biết, dự án đã được tiến hành sản xuất từ năm 2019 nhưng đến nay mới chính thức đến được với công chúng. Kịch bản theo chân một cậu bé sống tại vùng núi nghèo khó, đổi đời nhờ bộ môn thể thao nhảy cầu. Vợ chồng Hà Tư và Tần Khải không tuyển nhiều diễn viên chuyên nghiệp mà mời rất nhiều những học viên nhỏ tuổi của mình tham gia đóng cùng.

Theo trang 163, bộ phim bị chê phi thực tế, với quá nhiều tình tiết không hợp lý. Phần hình ảnh cũng rất rẻ tiền, cùng hàng loạt câu thoại đao to búa lớn nhưng sáo rỗng. Thêm vào đó, Tần Khải gần như không biết diễn xuất, khiến bộ phim không thể thu hút khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều netizen cho rằng ước mơ lấn sân vào showbiz của 2 vợ chồng vận động viên nổi tiếng gần như tan vỡ sau thất bại thảm hại này.

