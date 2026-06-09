"Phi vụ" mua áo phông 100.000đ của anh Tây tại chợ Bến Thành khiến hàng triệu người sửng sốt

Anh Tây đi chợ Bến Thành đã có màn mua hàng khó tin đến mức trở thành hiện tượng viral cõi mạng.

Chợ Bến Thành từ lâu đã là một trong những địa điểm quen thuộc của du khách quốc tế khi ghé thăm TP.HCM. Không chỉ nổi tiếng bởi không khí mua bán nhộn nhịp, nơi đây còn thường xuyên trở thành bối cảnh cho những màn giao lưu hài hước giữa khách nước ngoài và các tiểu thương Việt Nam. Trên MXH, một đoạn clip mua đồ tại chợ Bến Thành của nam du khách nước ngoài đã bất ngờ viral mạnh trên mạng xã hội vì màn trả giá vừa dễ thương vừa khó tin.

Cụ thể, tài khoản TikTok @saygin_lost đã chia sẻ lại trải nghiệm mua sắm của mình tại khu chợ nổi tiếng này. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn và hiện đã đạt gần 11 triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng thích thú trước cuộc trò chuyện giữa anh và một chị chủ shop.

Nguồn: TikTok @saygin_lost

Trong video, nam du khách ghé vào một gian hàng và để ý đến chiếc áo phông in dòng chữ "Chào buổi sáng Việt Nam". Ban đầu, khi được chị chủ đưa áo, anh có phần phân vân và từ chối vì cho rằng kích cỡ chiếc áo quá nhỏ, không vừa với mình. Tuy nhiên, người bán vẫn nhiệt tình thuyết phục anh mặc thử.

Chiếc áo lưu niệm có dòng chữ "Good morning VIETNAM".

Sau vài lần trao đổi qua lại, cuối cùng anh Tây cũng quyết định nghe lời chị chủ. Điều bất ngờ là chiếc áo tưởng chừng không vừa lại lên người khá ổn, khiến chính anh cũng phải bật cười.

Màn thử áo hết sức "cồng kềnh" của anh Tây, nhưng rốt cuộc kết quả mỹ mãn.

Màn thú vị nhất nằm ở khoảnh khắc thương lượng giá. Thay vì trả giá quá căng thẳng, nam du khách lại sử dụng một câu nói cực đáng yêu: "Tôi yêu Việt Nam, cho tôi giá tốt nhé" . Không ngờ câu nói này lại phát huy tác dụng khi chị chủ vui vẻ đồng ý bán chiếc áo với mức giá 100.000 đồng.

Toàn cảnh màn trả giá nhanh - gọn - lẹ.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, không chỉ nam du khách nhận về nhiều bình luận thích thú mà chị chủ shop cũng được cộng đồng mạng khen ngợi vì cách bán hàng vui vẻ, duyên dáng và thân thiện với khách nước ngoài.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bàn luận nhiều nhất lại chính là mức giá của chiếc áo. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi một vị khách du lịch có thể mua được áo ở chợ Bến Thành với giá 100k, thậm chí đùa rằng đôi khi chính người Việt cũng chưa chắc trả giá thành công như vậy.

Bên dưới video, nhiều bình luận hài hước xuất hiện: - Chiến thuật tôi yêu Việt Nam hiệu quả thật sự. - Cute vì chị không bóp giá, áo 100k mình thấy hợp lí. - Chị này bán hàng duyên quá trời, như này ai chả mê mua đồ ở chợ. - Khách Tây mua được giá này ở chợ Bến Thành là quá đỉnh.

Từ một lần mua áo đơn giản, màn tương tác đáng yêu giữa du khách nước ngoài và người bán hàng Việt Nam lại trở thành khoảnh khắc viral, cho thấy đôi khi chính sự vui vẻ và thân thiện mới là thứ khiến trải nghiệm du lịch trở nên đáng nhớ hơn.