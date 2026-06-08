"Lụy" 5 thiết kế của người Nhật: Sau khi học theo, bếp nhà tôi như được "cơi nới" thêm 5m²

Căn bếp chật mấy cũng có thể gọn đẹp hơn nếu học theo 5 ý tưởng của người Nhật.

Với nhiều người, căn bếp nhỏ đồng nghĩa với việc luôn thiếu chỗ để đồ. Thế nhưng tại Nhật Bản, nơi không ít gia đình sinh sống trong các căn hộ có diện tích khiêm tốn, những không gian bếp vẫn thường gây ấn tượng bởi sự gọn gàng và ngăn nắp. Bí quyết nằm ở việc tận dụng tối đa từng khoảng trống và lựa chọn những thiết kế lưu trữ thông minh. Đây không phải là quy chuẩn của mọi gia đình Nhật, nhưng là những giải pháp được nhiều người ưa chuộng vì giúp không gian trở nên tiện nghi hơn mà không cần mở rộng diện tích thực tế. Chỉ vài thay đổi nhỏ trong cách bố trí cũng có thể khiến căn bếp trông rộng rãi hơn rất nhiều.

Ưu tiên tận dụng tối đa tủ bếp dưới

Khác với nhiều gia đình thường tận dụng tủ treo tường, người Nhật đặc biệt coi trọng khu vực tủ bếp dưới vì đây là vị trí thuận tiện nhất để lấy đồ hàng ngày. Thay vì dùng cánh tủ mở truyền thống khiến việc lấy đồ ở sâu bên trong khá bất tiện, họ ưu tiên hệ ngăn kéo ray trượt toàn phần. Chỉ cần kéo nhẹ, toàn bộ vật dụng bên trong đều hiện ra trước mắt.

Nhiều thiết kế còn tích hợp ngăn kéo hai tầng thông minh. Khi kéo ngăn chính ra ngoài, ngăn phụ phía trên cũng tự động di chuyển theo. Nhờ đó, không gian lưu trữ được nhân đôi mà vẫn rất dễ sử dụng. Ngay cả mặt trước của ngăn kéo cũng không bị bỏ phí. Một số mẫu tủ được thiết kế thêm các hộc nhỏ để cất dao kéo, khăn lau hoặc các vật dụng thường xuyên sử dụng.

Biến mặt trong cánh tủ thành nơi cất đồ

Một trong những thói quen đáng học hỏi nhất của người Nhật là không bỏ phí bất kỳ khoảng trống nào. Phía sau cánh cửa tủ bếp tưởng chừng vô dụng lại có thể trở thành khu vực lưu trữ cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần gắn thêm thanh treo hoặc móc dán chắc chắn, bạn đã có chỗ để cất túi rác, găng tay, dụng cụ gọt vỏ, kéo bếp, muôi, vá hoặc khăn lau. Những món đồ nhỏ vốn dễ gây bừa bộn trên mặt bàn sẽ có vị trí riêng, giúp khu vực nấu nướng luôn gọn mắt hơn.

Thiết kế tủ cao dành riêng cho thiết bị gia dụng

Ngày nay, căn bếp thường có rất nhiều thiết bị như nồi cơm điện, lò vi sóng, máy xay, nồi chiên không dầu, lò nướng hay máy pha cà phê. Nếu đặt tất cả lên mặt bếp, không gian sẽ nhanh chóng trở nên chật chội. Giải pháp mà nhiều gia đình Nhật áp dụng là thiết kế một tủ cao với nhiều khoang chứa riêng biệt. Mỗi thiết bị có vị trí cố định của mình, vừa dễ tìm vừa giúp mặt bàn luôn thông thoáng. Đặc biệt, nhiều ngăn còn được lắp sẵn ổ điện bên trong. Khi sử dụng chỉ cần kéo khay ra, cắm điện và dùng ngay. Sau khi hoàn thành, thiết bị lại được đẩy gọn vào tủ.

Đừng xem thường những khe hẹp trong bếp

Giữa tủ lạnh và tường, cạnh tủ bếp hoặc giữa các thiết bị thường xuất hiện những khoảng trống nhỏ chỉ rộng vài centimet. Nhiều người bỏ qua những vị trí này, nhưng người Nhật lại tận dụng rất hiệu quả bằng các loại tủ kéo siêu mỏng. Chỉ với chiều rộng khoảng 10 đến 15cm, những chiếc tủ này có thể chứa gia vị, đồ uống, thực phẩm khô, đồ ăn vặt hoặc các chai lọ ít dùng. Khi đóng lại, chúng gần như “biến mất” vào tổng thể nội thất, giúp căn bếp vừa gọn vừa tăng đáng kể sức chứa.

Sử dụng hộp và lọ đồng bộ

Một điểm dễ nhận thấy trong căn bếp Nhật là rất ít bao bì thực phẩm được giữ nguyên. Gạo, ngũ cốc, bột mì, các loại hạt hay đồ khô thường được chuyển sang các hộp hoặc lọ bảo quản chuyên dụng. Việc này không chỉ giúp chống ẩm, hạn chế côn trùng mà còn khiến tủ bếp trông ngăn nắp hơn rất nhiều. Những chiếc hộp trong suốt còn giúp nhìn thấy thực phẩm bên trong, tránh tình trạng mua trùng hoặc quên sử dụng. Với các loại hộp lớn đựng gạo hoặc đồ nặng, nhiều gia đình còn chọn loại có bánh xe để kéo ra kéo vào dễ dàng.

Tận dụng tường bếp bằng bảng treo và tấm kim loại

Thay vì để mọi thứ trên mặt bàn, người Nhật thường đưa một phần đồ dùng lên tường. Các loại bảng lỗ treo dụng cụ là giải pháp rất phổ biến. Chỉ cần thêm vài chiếc móc, bạn đã có nơi để treo kéo, muôi, vá, rây lọc hoặc các vật dụng nhỏ khác. Cách làm này vừa tiết kiệm diện tích vừa giúp việc tìm kiếm đồ dùng trở nên nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, nhiều căn bếp hiện đại còn sử dụng tấm kim loại hoặc tấm men từ tính thay cho một phần tường bếp. Chúng có thể gắn nam châm để treo đồ, đồng thời rất dễ lau chùi sau khi nấu nướng.