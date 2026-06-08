Nhà tôi bật điều hòa 6 tiếng/ngày nhưng hóa đơn điện tăng phi mã: Hóa ra nguyên nhân đến từ 3 thói quen phổ biến

3 thói quen này chính là thứ khiến điều hòa ngốn nhiều điện năng.

Trước đây, tôi luôn nghĩ gia đình mình sử dụng điều hòa khá tiết kiệm. Hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối nên ban ngày ở nhà không có ai. Mỗi tối, khoảng 10 rưỡi chúng tôi bật điều hòa đi ngủ và hẹn giờ tắt lúc 4 rưỡi sáng. Vì 6 giờ sáng vợ chồng đã thức dậy để chuẩn bị cho ngày mới, nên tính ra, điều hòa chỉ hoạt động khoảng 6 tiếng mỗi ngày.

Chính vì vậy, khi hóa đơn tiền điện liên tục tăng trong những tháng nắng nóng, tôi thực sự bất ngờ. Tôi từng nghĩ nguyên nhân đến từ giá điện hoặc các thiết bị khác trong nhà. Thế nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới nhận ra điều hòa vẫn là "thủ phạm" chính, dù thời gian sử dụng không quá nhiều. Nguyên nhân lại đến từ những thói quen mà tôi từng cho là hoàn toàn bình thường.

Cài nhiệt độ quá thấp suốt đêm

Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất. Mỗi khi đi ngủ, tôi thường đặt điều hòa ở mức 20 hoặc 21 độ C để căn phòng nhanh mát. Sau khoảng một tiếng, khi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi tăng lên 23 hoặc 24 độ C và giữ nguyên mức nhiệt này đến sáng. Tôi từng nghĩ cách làm đó không có gì bất thường. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia điện lạnh cho biết nhiệt độ càng thấp thì máy nén càng phải hoạt động nhiều hơn để duy trì độ lạnh. Điều này đồng nghĩa với việc lượng điện tiêu thụ cũng tăng lên đáng kể.

Sau này, tôi thử điều chỉnh lên mức 26 đến 27 độ C và bật thêm quạt điện để lưu thông không khí. Điều bất ngờ là cảm giác mát mẻ gần như không thay đổi quá nhiều nhưng điều hòa vận hành nhẹ nhàng hơn. Nhiều người không để ý rằng chỉ cần thay đổi 1 độ C cũng có thể tạo ra khác biệt về lượng điện tiêu thụ trong suốt cả tháng. Vì vậy, việc duy trì mức nhiệt quá thấp suốt đêm là một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn điện tăng nhanh hơn dự kiến.

Không sử dụng các chế độ tiết kiệm điện

Tôi có thói quen cài hẹn giờ tắt điều hòa trước khi đi ngủ nên luôn nghĩ mình đã sử dụng thiết bị rất hợp lý. Nhưng hóa ra như vậy vẫn chưa đủ. Nhiều lần tôi chỉ bật chế độ Cool rồi để máy chạy liên tục đến sáng mà bỏ qua các tính năng như Sleep, Eco hoặc chế độ tiết kiệm năng lượng được tích hợp sẵn trên điều hòa.

Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết chế độ Sleep không chỉ giúp người dùng ngủ thoải mái hơn mà còn có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt vào ban đêm. Khi cơ thể đi vào giấc ngủ sâu, nhu cầu làm mát giảm dần nên máy sẽ tự tăng nhiệt độ lên một chút để tránh lạnh quá mức và hạn chế lãng phí điện năng. Trong khi đó, chế độ Eco giúp điều hòa tối ưu công suất hoạt động thay vì liên tục vận hành ở mức cao. Bỏ qua những tính năng này đồng nghĩa với việc máy có thể tiêu thụ nhiều điện hơn mức cần thiết, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức khi điều hòa được sử dụng thường xuyên.

Lâu ngày chưa vệ sinh điều hòa

Đây là điều mà tôi chủ quan nhất. Điều hòa vẫn làm lạnh bình thường nên tôi gần như không nghĩ đến việc vệ sinh hay bảo dưỡng. Phải đến khi gọi thợ đến kiểm tra, tôi mới giật mình khi nhìn thấy lớp bụi bám khá dày trên lưới lọc. Theo lời kỹ thuật viên, khi bụi bẩn tích tụ quá nhiều, luồng không khí sẽ bị cản trở. Điều hòa phải hoạt động lâu hơn để đạt được mức nhiệt cài đặt, từ đó làm tăng lượng điện tiêu thụ. Không chỉ vậy, điều hòa bẩn còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng và làm giảm tuổi thọ thiết bị.

Những thay đổi nhỏ nhưng mang lại khác biệt lớn

Sau khi điều chỉnh ba thói quen trên, hóa đơn điện của gia đình đã giảm đáng kể dù thời gian sử dụng điều hòa gần như không thay đổi.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trước đó tôi luôn nghĩ mình dùng điều hòa rất tiết kiệm vì chỉ bật khoảng 6 tiếng mỗi ngày. Nhưng thực tế, thời gian sử dụng chỉ là một phần của câu chuyện. Cách sử dụng mới là yếu tố quyết định thiết bị tiêu thụ bao nhiêu điện. Nếu gia đình bạn cũng chỉ bật điều hòa vào ban đêm nhưng hóa đơn điện vẫn tăng cao, hãy thử kiểm tra lại những thói quen tưởng chừng rất bình thường này. Đôi khi chỉ một vài thay đổi nhỏ cũng có thể giúp tiết kiệm được một khoản đáng kể mỗi tháng.