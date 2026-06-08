Chị đại showbiz cưới chồng "hồng hài nhi" kém 10 tuổi: Nhà tân hôn đẹp như studio nghệ thuật, góc nào cũng đáng để ngắm

Tổ ấm của mỹ nhân showbiz cùng chồng trẻ gây chú ý bởi phong cách decor độc đáo, nhìn là thấy gu riêng.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Gong Hyo Jin là một trong những "chị đẹp" đình đám sở hữu cả sự nghiệp thành công lẫn cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Sinh năm 1980, nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ hoàng hài lãng mạn" nhờ loạt tác phẩm nổi tiếng như Mặt trời của chàng Joo, Muôn kiểu ghen tuông, Chỉ có thể là yêu, Khi hoa trà nở... Với khả năng diễn xuất ấn tượng, Gong Hyo Jin nhiều năm liền là gương mặt bảo chứng rating của màn ảnh Hàn.

Năm 2022, Gong Hyo Jin gây bất ngờ khi kết hôn với ca sĩ Kevin Oh sau khoảng 2 năm hẹn hò. Ông xã nữ diễn viên sinh năm 1990, kém cô 10 tuổi, là người Mỹ gốc Hàn và xuất thân trong gia đình có điều kiện. Kevin Oh tốt nghiệp Đại học Dartmouth - ngôi trường danh giá thuộc nhóm Ivy League, sau đó trở về Hàn Quốc theo đuổi âm nhạc và từng giành chiến thắng tại cuộc thi Superstar K7. Dù chênh lệch tuổi tác, cặp đôi vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ nhờ chuyện tình kín tiếng nhưng ngọt ngào.

Hôn nhân hạnh phúc của Gong Hyo Jin và chồng kém 10 tuổi.

Sau khi kết hôn, nhà tân hôn của Gong Hyo Jin và chồng trẻ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Không giống hình ảnh xa hoa thường thấy của các ngôi sao hàng đầu, tổ ấm của nữ diễn viên lại mang đậm dấu ấn cá nhân với phong cách đầy màu sắc, ấm cúng và gần gũi.

Phòng khách là một trong những khu vực thể hiện rõ nhất gu thẩm mỹ của Gong Hyo Jin. Thay vì lựa chọn những gam màu an toàn, nữ diễn viên sử dụng nhiều sắc màu tươi sáng để tạo cảm giác sinh động cho căn nhà.

Không gian này được bố trí thoáng đãng, có nhiều ánh sáng cùng các món đồ nội thất mang phong cách riêng. Gong Hyo Jin từng chia sẻ cô không phải kiểu người quá thích xem TV hay phim tại nhà, thay vào đó lại thích những hoạt động cần sự tập trung bằng tay như chơi video game. Vì vậy, phòng khách cũng được chuẩn bị đầy đủ TV cùng bộ thiết bị chơi game.

Phòng khách.

Khu vực phòng ăn tiếp tục thể hiện sở thích đặc biệt của nữ diễn viên dành cho những món đồ có hơi hướng vintage. Gong Hyo Jin sưu tầm nhiều bát đĩa, cốc chén theo phong cách này, tạo nên tổng thể vừa lạ mắt vừa gần gũi.

Khu vực tủ bếp và bàn ăn ngập tràn màu sắc.

Chiếc khăn trải bàn trong nhà cũng được chính nữ diễn viên tự tay thực hiện. Cô còn lựa chọn cách phối màu tường như một cách phân chia từng khu vực không gian, đồng thời thay đổi sàn nhà bằng chất liệu gạch để phù hợp hơn với tổng thể.

Căn nhà được phân chia khu vực bằng màu sắc.

Khu vực bếp của Gong Hyo Jin gây ấn tượng bởi sự đáng yêu, nhiều màu sắc nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi. Dù hài hước thừa nhận không phải người quá chăm nấu ăn và vẫn thích những món mẹ chuẩn bị, nữ diễn viên vẫn chăm chút cho căn bếp của mình.

Đáng chú ý, Gong Hyo Jin còn sở hữu tới 3 chiếc tủ lạnh trong nhà. Nữ diễn viên giải thích rằng người Hàn Quốc thường cần một chiếc tủ lạnh riêng để bảo quản kim chi, vì vậy số lượng tủ lạnh trong nhà cũng tăng lên.

Khu bếp nấu.

Là người yêu thích những không gian riêng tư, Gong Hyo Jin dành riêng một khu vực nhỏ để làm phòng đọc sách và làm việc. Nữ diễn viên từng tiết lộ cô dành tới nửa ngày ở căn phòng này. Dù sở hữu căn nhà rộng rãi, Gong Hyo Jin lại thích cảm giác ở trong những góc nhỏ hơn vì mang lại sự thoải mái và dễ chịu.

Phòng đọc sách.

Với danh tiếng là một trong những nữ diễn viên có gu thời trang ấn tượng của Hàn Quốc, không bất ngờ khi Gong Hyo Jin dành hẳn một căn phòng lớn để làm nơi lưu trữ quần áo.

Phòng thay đồ được sắp xếp gọn gàng với từng khu vực riêng cho đồ dệt kim, áo sơ mi, quần jeans và nhiều trang phục khác. Đây cũng là nơi thể hiện rõ phong cách thời trang phóng khoáng nhưng tinh tế của nữ diễn viên.

Phòng thay đồ.

Phòng tắm được thiết kế đồng điệu với phong cách tổng thể của căn nhà, thể hiện qua các chi tiết như gạch lát tường hoạ tiết kẻ, lọ hoa trang trí, đèn đỏ gắn tường,...

Phòng tắm.

Khác với những khu vực nhiều màu sắc trong nhà, phòng ngủ của Gong Hyo Jin và Kevin Oh lại được trang trí nhẹ nhàng hơn. Nội thất được tiết chế để tạo cảm giác thư giãn, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn thêm dấu ấn riêng bằng bộ ga giường kẻ sọc đỏ được may thủ công.

Phòng ngủ chính.

Ngoài ra, Gong Hyo Jin còn chuẩn bị một căn phòng riêng dành cho bố mẹ chồng mỗi khi họ từ Mỹ về thăm. Căn phòng được bố trí đơn giản, tiện nghi và lắp đặt hệ thống đèn tự động để tiết kiệm điện.

Phòng ngủ cho bố mẹ chồng.

Có thể thấy, căn nhà của Gong Hyo Jin không chỉ là nơi ở mà còn phản ánh rõ cá tính của nữ diễn viên: độc đáo, tinh tế và không chạy theo sự phô trương. Từng góc nhỏ đều được chăm chút theo đúng sở thích, tạo nên một không gian sống vừa nghệ thuật vừa bình yên sau những năm tháng hoạt động trong showbiz.