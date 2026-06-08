Vẫn còn sale 6.6: 5 sản phẩm chăm sóc cơ thể, giúp bạn tự tin, đẹp suốt mùa hè

Mùa hè là thời điểm làn da và cơ thể cần được chăm sóc kỹ hơn để luôn tươi tắn, thơm tho và tự tin trong mọi hoạt động. Nếu đang muốn nâng cấp chu trình chăm sóc cá nhân, đây là 5 món đồ đáng tham khảo trên Lazada trong dịp Siêu Sale 6/6.

Hôm nay (8/6) là ngày cuối cùng của chương trình Siêu Sale 6.6 trên Lazada, cũng là thời điểm nhiều deal chăm sóc cá nhân đang ở mức giá tốt nhất trước khi kết thúc đợt khuyến mãi. Từ kem chống nắng, dưỡng thể, sữa tắm đến lăn khử mùi, đây đều là những món đồ được sử dụng thường xuyên trong mùa hè, giúp duy trì làn da khỏe đẹp và cảm giác tự tin suốt cả ngày. Nếu đang muốn F5 chu trình chăm sóc cơ thể mà vẫn tiết kiệm chi phí, đây là 5 sản phẩm đáng tham khảo trước khi chương trình chính thức khép lại.

1. Kem chống nắng Skin Aqua Clear White Eco SPF50+ PA++++

Dù ở nhà hay ra ngoài, kem chống nắng vẫn là bước không thể thiếu để bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV. Skin Aqua Clear White Eco là dòng kem chống nắng dạng sữa có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, hỗ trợ kiềm dầu và phù hợp để sử dụng hàng ngày. Điểm đáng chú ý là trong đợt Sale 6/6 trên Lazada, sản phẩm đang có chương trình mua 1 tặng 1. Giá giảm từ 234.000 đồng xuống còn 187.000 đồng, đồng thời có thể giảm thêm tới 15% khi sử dụng xu tích lũy. Đây là một trong những deal chống nắng đáng chú ý cho mùa hè năm nay.

- Nơi mua: Lazada

2. Kem chống nắng Sâm 1700 SPF50 PA++++ Cỏ Mềm

Nếu muốn tìm một sản phẩm vừa chống nắng vừa hỗ trợ dưỡng da, kem chống nắng Sâm 1700 là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm sở hữu chỉ số SPF50 PA++++, giúp bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời, đồng thời bổ sung các thành phần dưỡng ẩm giúp da không bị khô căng sau khi sử dụng. Trong dịp Sale 6/6 trên Lazada, sản phẩm đang được giảm từ 427.000 đồng xuống còn 405.000 đồng.

- Nơi mua: Lazada

3. Bộ 2 sữa dưỡng thể NIVEA Dưỡng Sáng Mịn Da Ban Đêm

Không chỉ da mặt, làn da cơ thể cũng cần được dưỡng ẩm đều đặn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với nắng nóng hoặc điều hòa trong thời gian dài. Bộ đôi sữa dưỡng thể NIVEA gồm 2 chai dung tích 350ml giúp cấp ẩm, cải thiện độ mềm mịn và hỗ trợ chăm sóc da vào ban đêm. Sản phẩm hiện đang giảm từ 318.000 đồng xuống còn 233.000 đồng, tương đương mức giảm 27%. Ngoài ra còn có voucher từ gian hàng, trợ giá Lazada và ưu đãi xu giúp tối ưu chi phí mua sắm.

- Nơi mua: Lazada

4. Sữa tắm và rửa mặt Eucerin pH5 Sensitive Skin Washlotion 1000ml

Đối với những người sở hữu làn da nhạy cảm, việc lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp là điều rất quan trọng. Eucerin pH5 Sensitive Skin Washlotion được thiết kế để làm sạch dịu nhẹ, hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên của da và hạn chế cảm giác khô ráp sau khi sử dụng. Phiên bản dung tích 1.000ml phù hợp cho cả gia đình sử dụng lâu dài. Trong đợt Sale 6/6 trên Lazada, sản phẩm giảm từ 490.000 đồng xuống còn 441.000 đồng, đi kèm nhiều ưu đãi và quà tặng từ gian hàng.

- Nơi mua: Lazada

5. Combo 2 lăn khử mùi ngăn mồ hôi Etiaxil 15ml

Mùa hè cũng là thời điểm nhu cầu kiểm soát mồ hôi và mùi cơ thể tăng cao. Combo 2 lăn khử mùi Etiaxil là sản phẩm được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ giảm tiết mồ hôi và giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng hơn. Hiện combo đang được giảm mạnh từ 740.000 đồng xuống còn 540.000 đồng trên Lazada, tương đương mức giảm 27%. Ngoài ra còn có thêm voucher từ gian hàng, trợ giá từ nền tảng và ưu đãi xu tích lũy.

- Nơi mua: Lazada