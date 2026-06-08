7 món skincare Hàn được bác sĩ da liễu khuyên dùng nhiều nhất hiện nay

Nhiều chuyên gia da liễu hàng đầu tại Mỹ đã chia sẻ những sản phẩm K-Beauty mà họ yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại.

Làn sóng K-Beauty chưa bao giờ hạ nhiệt. Từ những công thức dưỡng da tối giản đến các sản phẩm sở hữu kết cấu mỏng nhẹ, dễ chịu trên da, mỹ phẩm Hàn Quốc ngày càng được yêu thích trên toàn thế giới. Không chỉ người dùng thông thường, nhiều bác sĩ da liễu cũng đánh giá cao K-Beauty nhờ khả năng kết hợp giữa khoa học chăm sóc da hiện đại với trải nghiệm sử dụng tinh tế.

Mới đây, nhiều chuyên gia da liễu hàng đầu tại Mỹ đã chia sẻ những sản phẩm K-Beauty mà họ yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại. Danh sách này trải dài từ sữa rửa mặt, kem dưỡng phục hồi hàng rào bảo vệ da cho đến kem chống nắng và serum dưỡng sáng.

1. Anua Rice Enzyme Brightening Powder Cleanser

Mở đầu danh sách là Anua Rice Enzyme Brightening Powder Cleanser, sản phẩm được bác sĩ da liễu Jenny Liu tại Minneapolis giới thiệu. Bác sĩ Jenny Liu là chuyên gia da liễu nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều nội dung chia sẻ kiến thức khoa học về chăm sóc da, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tăng sắc tố, da nhạy cảm và chống lão hóa. Nếu bạn yêu thích những sản phẩm đa năng, đây là cái tên đáng chú ý. Sữa rửa mặt dạng bột chứa bột gạo, alpha arbutin và ceramide, giúp làm sạch, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và hỗ trợ làm sáng da cùng lúc. Theo bác sĩ Jenny Liu, sản phẩm mang lại khả năng làm sạch hiệu quả nhưng vẫn giữ được độ ẩm cần thiết cho da. Đặc biệt, ngoài vai trò là sữa rửa mặt, sản phẩm còn có thể sử dụng như một loại mặt nạ làm sáng da nhanh chóng trước những dịp quan trọng.

Nơi mua: Anua

2. AESTURA AtoBarrier365 Cream

Nhắc đến kem dưỡng phục hồi da, AESTURA AtoBarrier365 Cream gần như luôn xuất hiện trong các danh sách được chuyên gia khuyên dùng. Sản phẩm này được bác sĩ Melissa Kanchanapoomi Levin, chuyên gia da liễu tại New York, đánh giá rất cao. Bà là một trong những bác sĩ da liễu nổi tiếng tại Mỹ, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí làm đẹp lớn và có nhiều nghiên cứu liên quan đến lão hóa da, mụn và sức khỏe hàng rào bảo vệ da. Theo bác sĩ Levin, đây là một trong những loại kem dưỡng bà thường xuyên giới thiệu cho những người sở hữu làn da khô và nhạy cảm. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở khả năng củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước và cải thiện cảm giác khô ráp. Với những người thường xuyên sử dụng retinol, acid hoặc gặp tình trạng da dễ kích ứng, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Nơi mua: AESTURA

3. Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++

Trong vài năm gần đây, Beauty of Joseon Relief Sun đã trở thành một trong những kem chống nắng Hàn Quốc nổi tiếng nhất toàn cầu. Người đánh giá cao sản phẩm này là bác sĩ Tiffany Libby, chuyên gia da liễu và phẫu thuật Mohs tại Rhode Island (Mỹ), đồng thời là một gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí làm đẹp quốc tế. Bác sĩ Tiffany Libby được biết đến với những chia sẻ thực tế về chống nắng, chống lão hóa và bảo vệ sức khỏe làn da. Theo bà, điều khiến sản phẩm nổi bật nằm ở kết cấu mỏng nhẹ như lotion, dễ tán và gần như tan hoàn toàn vào da sau khi thoa. Kem mang lại hiệu ứng căng bóng tự nhiên nhưng không gây cảm giác nhờn dính. Công thức chứa 30% chiết xuất gạo, probiotics từ ngũ cốc và niacinamide giúp làm dịu, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da và cải thiện độ rạng rỡ. Bên cạnh đó, sản phẩm sử dụng các màng lọc chống nắng thế hệ mới nên không để lại vệt trắng trên da.

Nơi mua: Beauty of Joseon

4. MEDIHEAL Madecassoside Blemish Pad

Pad dưỡng da đang là một trong những xu hướng nổi bật của K-Beauty và MEDIHEAL Madecassoside Blemish Pad là sản phẩm được nhiều chuyên gia yêu thích. Sản phẩm được bác sĩ Nicole Y. Lee, chuyên gia da liễu tại New York, giới thiệu. Bác sĩ Nicole Lee có nhiều kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý da liễu thường gặp, đồng thời đặc biệt quan tâm đến việc phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ da. Theo bà, đây là sản phẩm rất phù hợp với những người có làn da nhạy cảm hoặc khó thích nghi với các hoạt chất mạnh. Hai thành phần nổi bật là madecassoside và rau má (Centella Asiatica) giúp làm dịu da, phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên và cấp ẩm hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện độ sáng da, giúp làn da trông khỏe khoắn và tươi tắn hơn.

Nơi mua: MEDIHEAL

5. d'Alba White Truffle First Spray Serum

Đây là sản phẩm được bác sĩ Tiffany Libby yêu thích và thường xuyên nhắc đến trong các bài chia sẻ về skincare. Điểm đặc biệt của d'Alba White Truffle First Spray Serum nằm ở công nghệ hai lớp dầu và nước. Trước khi sử dụng, người dùng lắc đều để hai lớp hòa quyện vào nhau, tạo nên lớp sương dưỡng mỏng nhẹ trên da. Thành phần nổi bật gồm chiết xuất nấm truffle trắng, niacinamide, dầu bơ, dầu hạt hướng dương và hydroxyethyl urea. Sự kết hợp này giúp cấp ẩm, chống oxy hóa, làm sáng da và hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da. Kết cấu thẩm thấu nhanh cũng là điểm cộng lớn khiến sản phẩm phù hợp với nhiều loại da khác nhau.

6. Dr. Althea Aqua Glowing Sunscreen

Bên cạnh Beauty of Joseon, Dr. Althea Aqua Glowing Sunscreen cũng là kem chống nắng được bác sĩ Tiffany Libby đặc biệt yêu thích. Sản phẩm sở hữu kết cấu lai giữa serum và kem dưỡng, tạo cảm giác gần như không trọng lượng trên da. Sau khi thoa, da có độ bóng khỏe nhẹ nhàng nhưng không gây bí bách. Công thức chứa nước tre, panthenol, chiết xuất nho biển, ceramide NP, niacinamide cùng PDRN giúp cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ phục hồi da. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn tìm kiếm một loại kem chống nắng vừa bảo vệ da vừa mang lại hiệu ứng da căng bóng tự nhiên.

7. Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream

Khép lại danh sách là Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream - dòng kem dưỡng cao cấp được bác sĩ Melissa Levin đánh giá rất cao. Là bác sĩ chuyên sâu về các vấn đề lão hóa da và thẩm mỹ nội khoa, Melissa Levin cho biết sản phẩm này đặc biệt phù hợp với những người đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc da tuổi 30+. Kem dưỡng chứa nhân sâm cô đặc kết hợp vitamin C, mang đến khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Công thức hướng đến các vấn đề thường gặp của làn da trưởng thành như tăng sắc tố, nếp nhăn và tình trạng da kém săn chắc. Mặc dù có mức giá không hề dễ tiếp cận, nhưng đây vẫn là một trong những sản phẩm chống lão hóa được nhiều tín đồ K-Beauty yêu thích nhờ khả năng nuôi dưỡng làn da mềm mại, căng mịn và rạng rỡ theo thời gian.

Nơi mua: Sulwhasoo

Sự phát triển của K-Beauty cho thấy chăm sóc da không chỉ là cải thiện các vấn đề trên da mà còn là trải nghiệm thư giãn và tận hưởng mỗi ngày. Điều đáng chú ý là những sản phẩm được các bác sĩ da liễu lựa chọn không nhất thiết phải quá đắt đỏ hay sở hữu công nghệ phức tạp. Thay vào đó, chúng tập trung vào những yếu tố cốt lõi như phục hồi hàng rào bảo vệ da, chống nắng hiệu quả, cấp ẩm tốt và hỗ trợ chống oxy hóa. Đây cũng chính là những nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một làn da khỏe đẹp lâu dài.