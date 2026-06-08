Cả nhà than bật điều hòa không mát, tôi định gọi thợ thì bỗng phát hiện ra lỗi nằm ở một nút bấm quen thuộc

Nhiều gia đình gặp tình trạng điều hòa vẫn chạy bình thường nhưng căn phòng mãi không mát như mong muốn.

Những ngày Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đầu hè, chiếc điều hòa gần như hoạt động hết công suất. Thế nhưng, dù bật từ chiều đến tối, cả nhà tôi vẫn liên tục phàn nàn rằng phòng không đủ mát. Có người cho rằng điều hòa đã cũ, người khác lại nghi ngờ máy bị thiếu gas hoặc hỏng hóc ở bộ phận nào đó. Bản thân tôi cũng nghĩ đến phương án gọi thợ kiểm tra. Nhưng trước khi nhấc điện thoại đặt lịch, tôi quyết định xem lại một lượt các cài đặt trên điều khiển. Và hóa ra nguyên nhân lại đến từ một nút bấm mà rất nhiều gia đình từng vô tình nhấn phải.

Điều hòa không mát vì đang chạy sai chế độ

Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện điều hòa đang để ở chế độ Dry (hút ẩm) thay vì Cool (làm lạnh).

Trên nhiều dòng điều hòa, chế độ Dry thường được ký hiệu bằng hình giọt nước. Đây là chế độ giúp giảm độ ẩm trong không khí, phù hợp với những ngày nồm ẩm hoặc thời tiết không quá nóng. Trong khi đó, chế độ Cool thường có biểu tượng bông tuyết và mới là chế độ làm lạnh chính của điều hòa.

Do ký hiệu khá nhỏ, cộng thêm việc các nút bấm trên điều khiển có nhiều chức năng khác nhau nên không ít người vô tình chuyển sang chế độ Dry mà không để ý. Khi hoạt động ở chế độ này, máy nén vẫn chạy nhưng công suất làm lạnh thấp hơn đáng kể. Kết quả là căn phòng có thể bớt oi bức đôi chút nhưng khó đạt được cảm giác mát sâu như khi sử dụng chế độ Cool.

Phân biệt chế độ Cool (hình bông tuyết) và chế độ Dry (hình giọt nước)

Một sai lầm rất phổ biến trong mùa hè

Nhiều gia đình có thói quen cầm điều khiển và bấm liên tục khi thấy điều hòa chưa đủ mát. Trong quá trình đó, việc chuyển nhầm chế độ là điều rất dễ xảy ra. Thậm chí, không ít người cho rằng điều hòa đã yếu hoặc sắp hỏng khi thấy máy vẫn chạy nhưng nhiệt độ trong phòng giảm rất chậm.

Trên thực tế, trước khi nghĩ đến việc gọi thợ sửa chữa, người dùng nên kiểm tra lại một số yếu tố cơ bản:

- Điều hòa đang ở chế độ Cool hay Dry.

- Nhiệt độ cài đặt có quá cao hay không.

- Quạt gió có đang để mức quá thấp.

- Tấm lọc bụi có bị bám bẩn sau thời gian dài sử dụng.

- Cửa phòng có đóng kín khi bật điều hòa hay không.

Chỉ riêng việc chuyển từ Dry sang Cool cũng có thể giúp khả năng làm lạnh cải thiện rõ rệt trong nhiều trường hợp.

Khi nào nên gọi thợ?

Nếu đã kiểm tra chế độ hoạt động, vệ sinh lưới lọc và cài đặt nhiệt độ phù hợp nhưng điều hòa vẫn không mát, người dùng mới nên nghĩ đến các nguyên nhân kỹ thuật như:

- Thiếu gas hoặc rò rỉ gas.

- Dàn nóng hoạt động kém hiệu quả.

- Quạt dàn nóng gặp sự cố.

- Cảm biến nhiệt độ bị lỗi.

- Máy nén hoạt động không ổn định.

Đây là những trường hợp cần được kiểm tra bởi kỹ thuật viên chuyên môn.

Đừng vội nghĩ điều hòa bị hỏng

Sau khi chuyển lại đúng chế độ Cool, căn phòng nhà tôi bắt đầu mát lên rõ rệt chỉ sau khoảng 15 phút. Cuộc gọi cho thợ sửa điều hòa vì thế cũng không cần thực hiện nữa. Một nút bấm nhỏ trên điều khiển tưởng như không đáng chú ý lại là nguyên nhân khiến cả gia đình chịu nóng suốt nhiều ngày. Và có lẽ đây cũng là lời nhắc rằng trước khi lo lắng về những hỏng hóc tốn kém, đôi khi chúng ta chỉ cần dành vài phút kiểm tra lại những cài đặt cơ bản nhất.