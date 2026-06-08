Nữ nghệ sĩ Việt từng chi 270 cây vàng để mua nhà: 53 tuổi sống bình yên trong cơ ngơi 2 tầng, mang phong cách đồng quê mộc mạc

Không gian của nữ nghệ sĩ được phủ xanh bởi cây cối và mang đậm phong cách đồng quê mộc mạc.

Sở hữu chất giọng khàn hiếm có cùng phong cách biểu diễn đầy nội lực, Phương Thanh là một trong những giọng ca để lại dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc Việt suốt nhiều thập kỷ. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nữ ca sĩ là cái tên đắt show hàng đầu, từng nhận mức cát-xê lên tới hàng chục nghìn USD cho mỗi đêm diễn. Tuy nhiên, thay vì tập trung tích lũy tài sản, cô dành phần lớn thu nhập để đầu tư cho các sản phẩm nghệ thuật và hoạt động biểu diễn. Phương Thanh từng gây xôn xao với cú liều lĩnh gây sốc khi chi tới 270 cây vàng để mua nhà.

Hiện tại, nữ ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống bình yên trong căn nhà phố khang trang tại phường Phú Nhuận, TP.HCM, nơi được phủ xanh bởi cây cối và mang đậm phong cách đồng quê mộc mạc. Cuối năm ngoái, Phương Thanh chuyển về sinh sống tại cơ ngơi này. Căn nhà phố khang trang mang đậm cảm giác mộc mạc, gần gũi và bình yên giữa nhịp sống đô thị.

Ngôi nhà phố rộng gần 200m² của ca sĩ Phương Thanh toạ lạc tại phường Phú Nhuận, TP.HCM. Không gian có khoảng sân thoáng đãng, được cô tận dụng để bố trí tiểu cảnh và trang trí sang xịn. Với tình yêu dành cho những giá trị truyền thống, nữ ca sĩ thường tự tay chăm chút không gian sống, mang đến diện mạo mới cho ngôi nhà vào các dịp đặc biệt. Trong dịp Tết Bính Ngọ, Phương Thanh biến khu vực trước cổng thành một góc quê mộc mạc. Cô dựng mái nhà tranh, kết hợp các vật dụng dân dã quen thuộc để tái hiện không khí Tết xưa giữa lòng thành phố.

Vào dịp Tết Bính Ngọ, Phương Thanh dành một góc trước cổng nhà để dựng mái nhà tranh mộc mạc, gợi lại không khí Tết truyền thống của những ngày xưa

Tại một góc sân trong nhà, Phương Thanh trồng một cây chuối lớn, vừa tạo điểm nhấn xanh mát vừa mang đến cảm giác gần gũi

Ca sĩ Phương Thanh biến khoảng sân thượng của ngôi nhà phố thành một khu vườn xanh mát với đủ loại rau củ và cây ăn trái như mướp, khổ qua, cà chua, dưa leo, dưa hấu, chuối hay nha đam. Yêu thích thiên nhiên và cuộc sống gần gũi với cây cỏ, nữ ca sĩ không ngại dành nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí để chăm chút cho khu vườn trên cao này.

Để các loại cây leo phát triển thuận lợi, cô dựng những giàn tre chắc chắn trên sân thượng, tạo thành mái xanh tự nhiên mỗi khi cây vào mùa phủ kín lá. Các loại rau được trồng trong chậu nhựa, sắp xếp gọn gàng và khoa học, tận dụng tối đa diện tích. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, khu vườn luôn xanh tốt và cho thu hoạch đều đặn. Không chỉ là nơi trồng rau quả sạch cho gia đình, sân thượng còn được Phương Thanh bố trí một căn chòi lá nhỏ xinh làm nơi thư giãn. Đây là góc để cô nghỉ ngơi, thưởng trà, tận hưởng không khí trong lành giữa nhịp sống đô thị.

Phương Thanh tận dụng không gian sân thượng để trồng đủ các loại rau củ như mướp, cà chua, khổ qua và nhiều loại rau

Khu vườn nhỏ chứa đầy tâm huyết của Phương Thanh được tối ưu không gian mọi góc để phục vụ nhu cầu trồng cây, trồng rau củ

Phương Thanh hào hứng thu hoạch thành quả trồng tọt