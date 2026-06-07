Càng lướt càng cuốn: Lên Lazada sắm ngay những món đồ đang hot khắp châu Á, giá rẻ lại sale đậm sâu

Từ làm đẹp đến đồ công nghệ, đây là loạt món đồ vừa hữu ích vừa hợp xu hướng, giá lại vô cùng "mềm ví".

Mua sắm online ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc nhờ sự tiện lợi và sự xuất hiện của nhiều nền tảng thương mại điện tử uy tín. Trong đó, Tmall được xem là một trong những sàn thương mại điện tử chính hãng hàng đầu Trung Quốc, quy tụ hàng nghìn thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, trải dài từ làm đẹp, thời trang đến đồ gia dụng, công nghệ. Hiện nay, người tiêu dùng Việt cũng có thể dễ dàng tiếp cận nhiều sản phẩm chính hãng từ Tmall thông qua LazMall trên Lazada mà không cần tự đặt hàng xuyên biên giới.

Nếu đang tìm kiếm những món đồ hữu ích và hợp xu hướng, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây.

Những chuyến đi sẽ thú vị hơn khi mọi khoảnh khắc đều được lưu lại trọn vẹn. SJCAM C110+ là chiếc camera hành động mini đang được nhiều người yêu thích nhờ thiết kế siêu nhỏ gọn, dễ gắn lên mũ bảo hiểm hoặc xe máy. Máy hỗ trợ quay 4K sắc nét, chống rung ổn định và ghi hình ban đêm khá tốt, phù hợp từ đi làm hằng ngày đến những chuyến phượt dài. Hiện sản phẩm đang được ưu đãi 29%, chỉ còn 2.565.640 đồng trên Lazada.

Nơi mua: Lazada

Nếu bạn mê cắm trại, dã ngoại hay những buổi picnic cuối tuần, một tấm che nắng di động là món đồ gần như không thể thiếu. Mẫu bạt che ngoài trời của Naturehike gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, có thể tạo không gian nghỉ ngơi cho nhiều người cùng lúc. Chất liệu vải Oxford phủ đen giúp tăng khả năng chống nắng, hạn chế tia UV, đồng thời hỗ trợ che mưa nhẹ khi thời tiết thay đổi bất ngờ. Bộ sản phẩm đi kèm cọc, dây neo và túi đựng gọn gàng, thuận tiện mang theo trong các chuyến đi. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tạo một góc thư giãn thoáng mát giữa thiên nhiên mà không mất quá nhiều thời gian lắp đặt.

Nơi mua: Lazada

Một lớp nền đẹp có thể giúp gương mặt trông tươi tắn và rạng rỡ hơn chỉ trong vài phút. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm vừa che phủ ổn, vừa mang lại hiệu ứng tự nhiên, cushion Little Ondine là cái tên đáng tham khảo. Sản phẩm có khả năng che khuyết điểm, bám màu lâu và tạo lớp nền mỏng nhẹ, hạn chế tình trạng xuống tông hay loang lổ sau nhiều giờ sử dụng. Thiết kế hộp phấn lấy cảm hứng từ quả cà chua nhỏ với màu sắc nổi bật cũng là điểm cộng khiến nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Hiện sản phẩm đang được giảm giá mạnh tới 83%, từ 961.000 VNĐ xuống còn hơn 162.000 VNĐ trên LazMall.

Nơi mua: Lazada

Một chiếc túi xách đẹp không chỉ giúp hoàn thiện trang phục mà còn thể hiện gu thẩm mỹ của người sử dụng. Mẫu túi đan thủ công của ECODAY gây ấn tượng với kiểu dáng thanh lịch, chất liệu đan tỉ mỉ cùng gam màu trung tính dễ phối đồ. Thiết kế mềm mại nhưng vẫn đủ rộng để đựng các vật dụng cần thiết hằng ngày, phù hợp từ đi làm, dạo phố đến những buổi gặp gỡ cuối tuần. Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và có chút hơi thở thủ công, đây là món phụ kiện đáng cân nhắc. Hiện sản phẩm đang được ưu đãi với mức giá khoảng 1,8 triệu đồng.

Nơi mua: Lazada

Sở hữu áo thể thao tốt không chỉ giúp vận động thoải mái hơn mà còn mang đến sự tự tin trong mỗi buổi tập. Mẫu áo thun Kawasaki gây ấn tượng với phong cách thể thao cổ điển, thiết kế năng động và dễ phối cùng nhiều trang phục khác nhau. Chất vải nhanh khô, thoáng khí giúp người mặc luôn cảm thấy dễ chịu khi chơi cầu lông, chạy bộ hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Phom áo gọn gàng, phù hợp cho cả nam và nữ, là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích phong cách khỏe khoắn nhưng vẫn thời trang. Hiện sản phẩm đang được sale 51%, chất lượng tốt mà giá siêu "mềm mại".

Nơi mua: Lazada