Quiet luxury mùa hè gọi tên áo gile: Càng đơn giản càng sang

Từng là món đồ quen thuộc của thời trang công sở, áo gile giờ đây đã trở thành "ngôi sao mới" trong tủ đồ mùa hè của nhiều cô gái. Nhẹ nhàng, thanh lịch và đặc biệt linh hoạt trong cách phối, chiếc áo này đang được các fashion blogger lăng xê như một biểu tượng mới của phong cách quiet luxury.

Mỗi mùa hè, tủ đồ của phụ nữ lại xuất hiện một vài món đồ "nhỏ mà có võ". Chúng không quá nổi bật như váy hoa hay những chiếc áo màu sắc rực rỡ, nhưng lại có khả năng nâng tầm phong cách một cách tinh tế. Năm nay, áo gile chính là một trong những cái tên như vậy.

Nếu trước đây áo gile thường gắn liền với thời trang công sở hoặc những bộ suit nghiêm túc, thì vài năm trở lại đây, món đồ này đã được "trẻ hóa" đáng kể. Các phiên bản gile mùa hè thường được thiết kế bằng chất liệu mỏng nhẹ như linen, cotton hoặc dệt kim, mang đến cảm giác thoáng mát và dễ chịu hơn nhiều.

Điều khiến áo gile được yêu thích nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt. Chỉ cần mặc thêm một chiếc áo thun hoặc áo sơ mi mỏng bên trong, bạn đã có ngay một set đồ phù hợp để đi làm. Tổng thể vừa chỉn chu, thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Đây cũng là cách phối đồ được nhiều cô gái theo đuổi phong cách quiet luxury yêu thích bởi vẻ đẹp tinh giản nhưng vẫn sang trọng.

Trong khi đó, nếu muốn tạo cảm giác trẻ trung và thời thượng hơn, bạn hoàn toàn có thể diện áo gile như một chiếc áo độc lập. Những mẫu gile dáng ôm nhẹ, cài cúc phía trước khi kết hợp với quần jeans ống rộng, chân váy dài hoặc quần linen đều tạo nên vẻ ngoài rất hiện đại. Đây cũng là công thức được nhiều fashion blogger áp dụng trong các chuyến du lịch mùa hè.

Một ưu điểm khác của áo gile là khả năng tạo hiệu ứng vóc dáng. Thiết kế cổ chữ V và hàng cúc dọc thân giúp phần thân trên trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác chiều cao được kéo dài. Với những cô gái có chiều cao khiêm tốn hoặc muốn cơ thể trông cân đối hơn, đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Về màu sắc, các gam màu trung tính như trắng kem, be, nâu nhạt, đen hoặc xanh navy vẫn là lựa chọn dễ mặc nhất. Những tông màu này không chỉ giúp việc phối đồ trở nên đơn giản mà còn mang lại cảm giác sang trọng, đúng tinh thần "giàu ngầm" mà nhiều người đang theo đuổi.

Mùa hè vốn là thời điểm mọi người ưu tiên sự thoải mái, nhưng điều đó không có nghĩa phải hy sinh tính thời trang. Chỉ với một chiếc áo gile, bạn có thể dễ dàng tạo ra nhiều phong cách khác nhau mà không cần mua sắm quá nhiều. Đi làm, dạo phố hay hẹn hò cuối tuần, món đồ này đều có thể đáp ứng một cách trọn vẹn.

Có lẽ đó cũng là lý do áo gile đang dần trở thành món đồ được nhiều cô gái mặc đẹp lựa chọn. Không quá cầu kỳ, không chạy theo xu hướng nhất thời, nhưng đủ tinh tế để khiến một outfit cơ bản trở nên nổi bật hơn hẳn.Mỗi mùa hè, tủ đồ của phụ nữ lại xuất hiện một vài món đồ "nhỏ mà có võ". Chúng không quá nổi bật như váy hoa hay những chiếc áo màu sắc rực rỡ, nhưng lại có khả năng nâng tầm phong cách một cách tinh tế. Năm nay, áo gile chính là một trong những cái tên như vậy.

Nếu trước đây áo gile thường gắn liền với thời trang công sở hoặc những bộ suit nghiêm túc, thì vài năm trở lại đây, món đồ này đã được "trẻ hóa" đáng kể. Các phiên bản gile mùa hè thường được thiết kế bằng chất liệu mỏng nhẹ như linen, cotton hoặc dệt kim, mang đến cảm giác thoáng mát và dễ chịu hơn nhiều.

Điều khiến áo gile được yêu thích nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt. Chỉ cần mặc thêm một chiếc áo thun hoặc áo sơ mi mỏng bên trong, bạn đã có ngay một set đồ phù hợp để đi làm. Tổng thể vừa chỉn chu, thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Đây cũng là cách phối đồ được nhiều cô gái theo đuổi phong cách quiet luxury yêu thích bởi vẻ đẹp tinh giản nhưng vẫn sang trọng.

Trong khi đó, nếu muốn tạo cảm giác trẻ trung và thời thượng hơn, bạn hoàn toàn có thể diện áo gile như một chiếc áo độc lập. Những mẫu gile dáng ôm nhẹ, cài cúc phía trước khi kết hợp với quần jeans ống rộng, chân váy dài hoặc quần linen đều tạo nên vẻ ngoài rất hiện đại. Đây cũng là công thức được nhiều fashion blogger áp dụng trong các chuyến du lịch mùa hè.

Một ưu điểm khác của áo gile là khả năng tạo hiệu ứng vóc dáng. Thiết kế cổ chữ V và hàng cúc dọc thân giúp phần thân trên trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác chiều cao được kéo dài. Với những cô gái có chiều cao khiêm tốn hoặc muốn cơ thể trông cân đối hơn, đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Về màu sắc, các gam màu trung tính như trắng kem, be, nâu nhạt, đen hoặc xanh navy vẫn là lựa chọn dễ mặc nhất. Những tông màu này không chỉ giúp việc phối đồ trở nên đơn giản mà còn mang lại cảm giác sang trọng, đúng tinh thần "giàu ngầm" mà nhiều người đang theo đuổi.

Mùa hè vốn là thời điểm mọi người ưu tiên sự thoải mái, nhưng điều đó không có nghĩa phải hy sinh tính thời trang. Chỉ với một chiếc áo gile, bạn có thể dễ dàng tạo ra nhiều phong cách khác nhau mà không cần mua sắm quá nhiều. Đi làm, dạo phố hay hẹn hò cuối tuần, món đồ này đều có thể đáp ứng một cách trọn vẹn.

Có lẽ đó cũng là lý do áo gile đang dần trở thành món đồ được nhiều cô gái mặc đẹp lựa chọn. Không quá cầu kỳ, không chạy theo xu hướng nhất thời, nhưng đủ tinh tế để khiến một outfit cơ bản trở nên nổi bật hơn hẳn.

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