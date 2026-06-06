Hai thương hiệu thức ăn thú cưng Đông Nam Á bất ngờ được vinh danh tại giải thưởng Mỹ

Việc hai thương hiệu đến từ Đông Nam Á được vinh danh tại Orange Dot Award 2026 nhờ những đổi mới trong công nghệ và dinh dưỡng thú cưng đang phản ánh rõ nét sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận dinh dưỡng của ngành pet food (thức ăn thú cưng) tại châu Á.

Bob Vetere - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Pet Orange Dot Award

Nếu vài năm trước, việc lựa chọn thức ăn cho thú cưng chủ yếu dựa trên giá thành, khẩu vị hoặc mức độ phổ biến của thương hiệu, thì hiện nay nhiều người nuôi đã bắt đầu quan tâm tới những yếu tố chuyên sâu hơn như các những giải pháp dinh dưỡng được thiết kế chuyên biệt cho từng giai đoạn phát triển và từng vấn đề sức khỏe của thú cưng.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện tại châu Âu hay Bắc Mỹ mà đang ngày càng rõ nét tại các thị trường châu Á, nơi cộng đồng người nuôi thú cưng phát triển nhanh trong những năm gần đây.

Những đổi mới trong công nghệ

Xu hướng đó được phản ánh khá rõ tại Orange Dot Award 2026, giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực thú cưng được tổ chức tại Hoa Kỳ. Giải thưởng tập trung ghi nhận những sản phẩm và giải pháp có tính đổi mới trong công nghệ, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

Năm nay, hai thương hiệu đến từ Đông Nam Á là MR.VET và Bite of Wild được vinh danh ở hai hạng mục khác nhau, đại diện cho hai hướng tiếp cận đang ngày càng phổ biến trong ngành dinh dưỡng thú cưng.

Dòng sản phẩm Mr. Vet T series đạt giải

Với MR.VET, trọng tâm phát triển nằm ở dinh dưỡng chức năng. Thương hiệu theo đuổi định hướng "Precision Healthcare", tức hỗ trợ các nhu cầu sức khỏe cụ thể thông qua chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Dòng sản phẩm được ghi nhận tại Orange Dot Award là T-Series, bao gồm các công thức dành cho những nhóm nhu cầu khác nhau như hỗ trợ tiêu hóa, chăm sóc da và lông, hỗ trợ sức khỏe tiết niệu hoặc dành cho mèo nuôi trong nhà. Thay vì sử dụng một công thức chung cho mọi đối tượng, mỗi sản phẩm được phát triển nhằm phục vụ một nhóm nhu cầu cụ thể.

Đằng sau hướng tiếp cận này là xu hướng cá nhân hóa dinh dưỡng đang ngày càng phổ biến trên thị trường quốc tế. Nhiều doanh nghiệp hiện xem thức ăn không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng mà còn là một phần trong chiến lược hỗ trợ sức khỏe lâu dài cho vật nuôi.

Bên cạnh công thức sản phẩm, công nghệ chế biến cũng được xem là yếu tố tạo khác biệt. Theo thông tin từ doanh nghiệp, các sản phẩm thuộc T-Series được sản xuất bằng công nghệ sấy lạnh ở nhiệt độ thấp nhằm hạn chế sự suy giảm của một số thành phần dinh dưỡng trong quá trình chế biến.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan, MR.VET được xác nhận là thương hiệu dẫn đầu Đông Nam Á về doanh số thức ăn hạt khô cho mèo trong năm 2025 theo Market Position Statement do Frost & Sullivan chứng nhận. Thành tích này phản ánh tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu tại nhiều thị trường như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Anh Bùi Minh Đức - Đồng sáng lập 2 thương hiệu - Đại diện nhận giải tại Mỹ

Trở về với bản năng tự nhiên

Nếu MR.VET đại diện cho xu hướng dinh dưỡng chức năng, Bite of Wild lại lựa chọn một hướng tiếp cận khác: xây dựng khẩu phần ăn dựa trên đặc tính sinh học tự nhiên của loài mèo.

Ý tưởng phát triển thương hiệu xuất phát từ quan điểm cho rằng mèo là động vật ăn thịt bắt buộc và cần chế độ dinh dưỡng phù hợp với đặc điểm sinh học vốn có. Từ đó, Bite of Wild tập trung vào các công thức giàu đạm động vật, đồng thời hạn chế những thành phần được cho là không thực sự cần thiết trong khẩu phần ăn.

Dòng sản phẩm được vinh danh tại Orange Dot Award ở hạng mục Nutrition là 42 Series. Các công thức được phát triển dựa trên triết lý "Ancestral Blueprint", hướng tới việc tái hiện gần hơn chế độ ăn tự nhiên của loài mèo trong môi trường hoang dã.

Theo công bố từ thương hiệu, dòng sản phẩm sở hữu nhiều chỉ số nổi bật như 92% nguyên liệu có nguồn gốc động vật, hàm lượng protein thô lên đến 42%, đồng thời không chứa ngũ cốc và thịt heo.

" Việc ưu tiên nguồn nguyên liệu có nguồn gốc động vật, hàm lượng protein cao và hạn chế sử dụng ngũ cốc đang trở thành xu hướng được nhiều nhà sản xuất lựa chọn trong phân khúc thức ăn thú cưng cao cấp ", ông Bùi Minh Đức - nhà đồng sáng lập thương hiệu cho biết.

Dòng sản phẩm Bite of Wild 42 Series đạt giải

Đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người nuôi

Việc MR.VET và Bite of Wild (hai thương hiệu thuộc công ty TNHH TMDT Petour) cùng xuất hiện tại Orange Dot Award 2026 không chỉ là câu chuyện về hai giải thưởng quốc tế. Ở một góc nhìn rộng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy ngành thức ăn thú cưng đang thay đổi cách tiếp cận đối với sức khỏe vật nuôi.

Nếu trước đây thức ăn cho thú cưng chủ yếu được xem là nguồn cung cấp năng lượng hằng ngày, thì ngày nay nhiều sản phẩm đang được phát triển với vai trò hỗ trợ tiêu hóa, da lông, tiết niệu hoặc đáp ứng những nhu cầu dinh dưỡng gần hơn với đặc tính sinh học tự nhiên của từng loài.

Sự thay đổi này phản ánh chính kỳ vọng ngày càng cao của người nuôi thú cưng hiện đại: không chỉ mong muốn thú cưng được ăn ngon, mà còn sống khỏe mạnh và chất lượng hơn trong suốt vòng đời của chúng.

Trong bối cảnh đó, những đổi mới về công nghệ, khoa học dinh dưỡng và nghiên cứu chuyên sâu nhiều khả năng sẽ tiếp tục trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành pet care toàn cầu trong những năm tới.