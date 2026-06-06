Nghỉ hè nhưng không ngừng khám phá: Những món đồ đang được khối nghỉ hè yêu thích, mua 6/6 để có giá hời

Lazada Siêu Sale 6.6 còn mang đến cơ hội để các gia đình chuẩn bị những món đồ hữu ích cho mùa hè của con trẻ.

Hôm nay 6/6, Lazada bước vào ngày cao điểm của lễ hội mua sắm giữa năm Siêu Sale 6.6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trên nhiều ngành hàng. Trong đó, các sản phẩm phục vụ học tập, sáng tạo và sắp xếp không gian sống đang được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Từ bộ dụng cụ học tập dễ thương chỉ 65.000 đồng, sách khám phá thiên nhiên cho trẻ, bộ bút màu phục vụ sáng tạo đến bàn học gấp gọn giảm gần một nửa giá bán, đây đều là những món đồ vừa hữu ích vừa có mức giá tốt đáng tham khảo trong ngày sale lớn nhất tháng 6.

Bộ đồ dùng học tập Kuromi, My Melody 7 món

Những bộ dụng cụ học tập mang phong cách hoạt hình dễ thương luôn có sức hút đặc biệt với học sinh. Bộ sản phẩm gồm 7 món với nhiều lựa chọn nhân vật như Kuromi hay My Melody, giúp góc học tập trở nên sinh động và tạo thêm hứng thú khi học bài, luyện viết hoặc vẽ tranh trong dịp hè.

Trong ngày 6/6, sản phẩm được giảm từ 78.000 đồng xuống còn 65.000 đồng, tương đương mức ưu đãi khoảng 17%.

- Nơi mua: Lazada

Hạt Giống Hóa Vườn Cây Như Thế Nào? - Một Cuốn Sách Dạy Làm Vườn

Mùa hè cũng là khoảng thời gian thích hợp để trẻ khám phá những sở thích mới ngoài màn hình điện tử. Cuốn sách Hạt Giống Hóa Vườn Cây Như Thế Nào? mang đến những kiến thức cơ bản về cây cối, làm vườn và quá trình phát triển của thực vật thông qua cách trình bày gần gũi, dễ hiểu.

Đây là lựa chọn phù hợp cho các bậc phụ huynh muốn khơi gợi sự tò mò và tình yêu thiên nhiên ở trẻ nhỏ. Trong đợt Lazada Siêu Sale 6.6, sách được giảm từ 35.000 đồng xuống còn 28.000 đồng, đồng thời áp dụng voucher giảm thêm 7%.

- Nơi mua: Lazada

Kệ đựng YTC chống bụi chống nước

Nghỉ hè cũng là dịp nhiều bạn trẻ dành thời gian sắp xếp lại góc học tập, bàn làm việc hoặc khu vực trang điểm tại nhà. Kệ đựng mỹ phẩm YTC gây ấn tượng với thiết kế nhiều ngăn chứa, phần nắp che chống bụi và chống nước giúp bảo quản đồ dùng gọn gàng hơn.

Không chỉ phù hợp để đựng mỹ phẩm, sản phẩm còn có thể dùng để sắp xếp văn phòng phẩm, phụ kiện hoặc các vật dụng cá nhân nhỏ. Trong ngày sale 6/6, giá sản phẩm giảm mạnh từ 550.000 đồng xuống còn 321.750 đồng, tương đương mức giảm 42%.

- Nơi mua: Lazada

Bộ bút màu Acrylic Thiên Long Colokit

Với những bạn yêu thích hội họa hoặc các hoạt động thủ công sáng tạo, bộ bút màu Acrylic Thiên Long Colokit là lựa chọn đáng chú ý. Sản phẩm có nhiều phiên bản 12, 24 hoặc 36 màu với màu sắc tươi sáng, độ phủ tốt và không thấm qua mặt giấy thông thường.

Đây là món đồ phù hợp cho các hoạt động vẽ tranh, làm sổ tay sáng tạo hoặc trang trí đồ dùng trong dịp hè. Trong chương trình Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm được giảm từ 177.000 đồng xuống còn 137.100 đồng, kèm voucher giảm 12% cho đơn hàng từ 79.000 đồng.

- Nơi mua: Lazada

Bàn học gấp gọn AIODIY

Một góc học tập thoải mái có thể giúp việc đọc sách, học ngoại ngữ hay tham gia các khóa học online trong hè trở nên dễ dàng hơn. Bàn học gấp gọn AIODIY được thiết kế nhỏ gọn, có thể gấp lại sau khi sử dụng, phù hợp với các không gian có diện tích hạn chế.

Sản phẩm còn được tích hợp giá đỡ điện thoại, khe cắm máy tính bảng và vị trí để cốc nước, mang lại sự tiện lợi khi học tập hoặc giải trí. Trong ngày 6/6, sản phẩm đang được giảm từ 150.000 đồng xuống còn 79.000 đồng, tương đương mức ưu đãi lên tới 47%, đồng thời được hỗ trợ miễn phí vận chuyển theo chương trình của sàn.

- Nơi mua: Lazada