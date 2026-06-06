Một phụ nữ biến hoa diên vĩ thành “tác phẩm nghệ thuật”: Nhìn thôi mà ai cũng muốn trồng thử một cây trong nhà

Người phụ nữ đã khiến mạng xã hội thích thú khi biến những chậu hoa diên vĩ nhỏ bé thành “tác phẩm nghệ thuật sống” đầy tinh tế. Không chỉ đẹp nhờ sắc hoa tím, vàng hay xanh đặc trưng, những chậu cây này còn gây ấn tượng bởi cách phối chậu, tạo dáng và chăm sóc khéo léo.

Mỗi mùa xuân, hoa diên vĩ lại nở rộ với những gam màu tím, xanh, vàng hay trắng đầy lãng mạn. Nhưng mới đây, một người phụ nữ ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã khiến mạng xã hội xôn xao khi biến những chậu hoa diên vĩ nhỏ bé thành các "tác phẩm nghệ thuật sống", đẹp đến mức nhiều người phải thừa nhận: "Đây không còn là trồng cây nữa, mà là nghệ thuật".

Theo chia sẻ của người phụ nữ này, điều khiến cô mê nhất ở hoa diên vĩ không chỉ là màu sắc mà còn là "cái bóng rất thơ" của chúng dưới ánh đèn chiều. Những chiếc lá mảnh, cành hoa vươn cao, kết hợp với các chậu gốm có hình dáng lạ mắt đã tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch vừa có chút bí ẩn.

Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận kiểu: "Đẹp đến mức muốn khóc", "Nhìn như đồ trưng bày trong triển lãm", hay "Một chiếc chậu đẹp thực sự nâng tầm cả cây hoa". Và đúng là như vậy, bởi chỉ cần thay đổi cách trồng, hoa diên vĩ vốn quen thuộc cũng có thể trở nên sang trọng và đầy tính nghệ thuật.

Vì sao hoa diên vĩ được nhiều người mê đến vậy?

Hoa diên vĩ vốn tượng trưng cho sự thanh lịch, may mắn và một tương lai tươi sáng. Đây là loài hoa nở theo mùa, thường xuất hiện vào mùa xuân với nhiều màu sắc khác nhau. Trong đó:

- Diên vĩ tím tượng trưng cho sự bí ẩn và tinh tế

- Diên vĩ trắng mang cảm giác thuần khiết, nhẹ nhàng

- Diên vĩ vàng gợi sự ấm áp, thịnh vượng

- Diên vĩ xanh tạo cảm giác yên bình, thư giãn

Trước đây, nhiều người thường trồng hoa diên vĩ ngoài vườn thành từng cụm lớn. Nhưng vài năm gần đây, xu hướng đưa loài hoa này vào các chậu nhỏ để trang trí ban công, bàn trà hay góc đọc sách đang ngày càng phổ biến.

Điều đặc biệt là khi đặt trong những chiếc chậu gốm có hình dáng độc đáo, hoa diên vĩ trông giống như một món decor nghệ thuật hơn là cây cảnh thông thường.

Muốn trồng đẹp như "tác phẩm nghệ thuật", trước tiên phải chọn đúng giống

Theo kinh nghiệm được chia sẻ, nếu muốn trồng trong chậu nhỏ, mọi người nên ưu tiên các giống diên vĩ mini thay vì những loại cây lớn thường trồng ngoài đất.

Một số giống phù hợp gồm:

- Diên vĩ lùn: Cây chỉ cao khoảng 10–15cm, nhiều màu sắc và rất hợp để trồng bàn hoặc ban công nhỏ

- Diên vĩ Đan Mạch: Kích thước nhỏ gọn, hoa vàng có đốm nâu khá lạ mắt

- Diên vĩ lưới: Hoa màu tím xanh đậm, có hương thơm nhẹ và dáng cây thanh thoát

Những giống nhỏ này không chỉ dễ chăm mà còn tạo cảm giác tinh tế hơn khi kết hợp với chậu nghệ thuật.

Một chiếc chậu đẹp có thể khiến cả góc nhà "lên đời"

Trong phần bình luận, có người còn cho rằng các chậu cây của cô gái Sơn Đông trông "méo mó, cũ kỹ". Nhưng chính cô lại cho rằng vẻ không hoàn hảo ấy mới khiến tổng thể có cảm giác nghệ thuật hơn.

Và thực tế, nhiều người yêu cây cảnh hiện nay cũng đang chuộng kiểu chậu mang phong cách thủ công, có chút thô mộc hoặc hình dáng bất đối xứng thay vì các mẫu chậu quá bóng bẩy.

Với hoa diên vĩ, chỉ cần một chiếc chậu đường kính khoảng 10–15cm, sâu khoảng 15–20cm là đã đủ để cây phát triển ổn định. Chất liệu có thể là gốm, đất nung, sứ hoặc đất sét tím. Điều quan trọng nhất là tổng thể phải tạo được cảm giác hài hòa, nhẹ nhàng và có "chất riêng".

Trồng đúng đất, hoa sẽ đẹp hơn rất nhiều

Hoa diên vĩ không quá khó tính nhưng nếu muốn cây khỏe và ra hoa đẹp, đất trồng vẫn rất quan trọng.

Loại đất được khuyên dùng là hỗn hợp gồm:

- 3 phần đất vườn

- 2 phần mùn lá

- 1 phần cát thô

Ngoài ra có thể thêm một ít phân hữu cơ hoai mục để tăng dinh dưỡng cho cây. Khi trồng, không nên vùi phần thân rễ quá sâu vì dễ làm hỏng chồi non. Sau khi trồng xong nên tưới đẫm nước và đặt cây ở nơi có ánh sáng dịu nhẹ.

Loài hoa này đẹp nhưng không thích bị "chăm quá tay"

Một điểm khá thú vị là hoa diên vĩ không thích bị bón phân quá nhiều. Cây phát triển mạnh tự nhiên nên nếu chăm quá kỹ đôi khi lại phản tác dụng.

Loài hoa này thích môi trường có ánh sáng khuếch tán, không chịu được nắng gắt liên tục. Tuy nhiên vào mùa xuân hoặc mùa đông, cây nên được tiếp xúc nắng khoảng 6–8 tiếng/ngày để kích thích ra hoa.

Về nước tưới, chỉ nên tưới khi đất khô khoảng 2–3cm. Nếu đất luôn ẩm sũng, cây rất dễ bị úng rễ.

Ngoài ra, để cây có dáng đẹp hơn, người trồng thường tỉa bớt lá thừa, chỉ giữ lại vài lá chính và cuống hoa. Những chiếc lá vàng hoặc hoa tàn cũng cần được cắt bỏ sớm để cây giữ được vẻ thanh thoát.

Không chỉ là trồng cây, đây còn là một kiểu "chữa lành"

Có lẽ điều khiến nhiều người thích những chậu hoa diên vĩ này không chỉ nằm ở vẻ đẹp. Giữa cuộc sống nhiều áp lực, việc chăm một chậu cây nhỏ, ngắm hoa nở mỗi ngày hay nhìn bóng lá in trên tường lúc chiều muộn cũng đủ mang lại cảm giác thư giãn rất riêng.

Và đôi khi, chỉ một góc nhỏ có cây xanh đẹp mắt cũng khiến căn nhà trở nên có sức sống hơn hẳn.

Nếu bạn cũng yêu thích những góc sống nhẹ nhàng, tinh tế kiểu này, mùa hoa diên vĩ năm nay có lẽ là thời điểm rất đáng để thử bắt đầu với một chậu cây nhỏ cho riêng mình.