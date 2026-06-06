Lazada 6.6: Từ sân pickleball đến phòng pilates, 5 item đang khiến hội chị em phát sốt, sale kịch trần không mua thì phí

Sale 6.6 là cơ hội để các nàng sành điệu F5 tủ đồ tập.

Từ những buổi pickleball cuối tuần, lớp pilates sau giờ làm cho tới các cung đường chạy bộ mỗi sáng, thời trang thể thao đang trở thành một phần trong phong cách sống của nhiều phụ nữ hiện đại. Không còn đơn thuần là quần áo tập luyện, những đôi sneaker, áo đấu hay phụ kiện thể thao giờ đây còn là tuyên ngôn thời trang được nhiều người sẵn sàng đầu tư. Trong dịp Lazada Siêu Sale 6.6, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, từ PUMA, adidas, Skechers cho tới Nike hay Ray-Ban... đang đồng loạt tung ưu đãi trong ngày cao điểm 6/6. Với những cô nàng muốn nâng cấp tủ đồ cho mùa hè, chuẩn bị cho những buổi tập pickleball, chạy bộ hay pilates, đây được xem là một trong những thời điểm đáng chú ý nhất để săn hàng chính hãng với mức giá tốt hơn so với ngày thường.

Giày PUMA Bella UT Classic Canvas

Những đôi sneaker mang phong cách thể thao pha thời trang vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các cô gái yêu thích sự năng động. PUMA Bella UT Classic Canvas gây ấn tượng với phối màu Pearl Pink - Warm White thời thượng, dễ dàng kết hợp cùng quần legging, chân váy tennis hay outfit đi cà phê cuối tuần. Thiết kế gọn nhẹ giúp sản phẩm phù hợp cho nhiều hoạt động thường ngày, từ đi bộ, tập luyện nhẹ cho đến dạo phố. Trong dịp Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm đang được áp dụng voucher thương hiệu lên tới 35%, đưa mức giá từ 2.100.000 đồng xuống còn 1.785.000 đồng.

- Nơi mua: Lazada

Kính mát Ray-Ban Daddy-O RB2016

Nếu có một phụ kiện đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội thời gian gần đây thì đó chính là những mẫu kính dáng thể thao cá tính. Ray-Ban Daddy-O RB2016 là một trong những thiết kế đang được chú ý nhờ hiệu ứng từ các chiến dịch thời trang và sự kết hợp với những gương mặt có sức ảnh hưởng toàn cầu như Jennie. Thiết kế gọng mạnh mẽ nhưng vẫn dễ đeo hằng ngày giúp mẫu kính này trở thành điểm nhấn cho mọi outfit từ sân pickleball đến những chuyến du lịch mùa hè. Sản phẩm hiện được bán với giá 3.770.000 đồng và là một trong những mẫu kính Ray-Ban được nhiều tín đồ thời trang săn đón.

- Nơi mua: Lazada

Áo thun adidas Raglan Slim 3 Sọc

Nhắc đến thời trang thể thao nữ, adidas vẫn luôn là cái tên khó có thể bỏ qua. Mẫu áo Raglan Slim 3 Sọc sở hữu phom dáng ôm vừa vặn, tôn dáng nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái khi vận động. Thiết kế ba sọc đặc trưng mang đậm DNA của thương hiệu giúp sản phẩm dễ dàng phối cùng quần short thể thao, chân váy tennis hay quần jogger. Trong dịp Lazada Siêu Sale 6.6, giá sản phẩm giảm từ 950.000 đồng xuống còn 665.000 đồng, tương đương mức giảm 30%. Ngoài ra khách hàng còn được hưởng chương trình mua 3 giảm 40% cùng voucher thương hiệu 10%.

- Nơi mua: Lazada

Giày chạy bộ Skechers GOrun Max Cushioning Glide-Step Fairmont

Skechers đang là một trong những thương hiệu được cộng đồng chạy bộ và tập luyện quan tâm nhờ các dòng giày đề cao sự êm ái và thoải mái. Mẫu GOrun Max Cushioning Glide-Step Fairmont được trang bị đệm Air-Cooled Goga Mat cùng thiết kế hỗ trợ chuyển động linh hoạt, phù hợp cho cả đi bộ, chạy bộ và tập luyện hằng ngày. Là sản phẩm mới ra mắt, mẫu giày này đang được nhiều tín đồ thể thao chú ý trong mùa hè năm nay. Trong đợt sale 6.6, sản phẩm giảm còn 2.421.000 đồng từ mức giá 2.690.000 đồng, đồng thời áp dụng voucher thương hiệu 15% cho đơn hàng từ 800.000 đồng.

- Nơi mua: Lazada

Áo đấu Nike FFF 2026 Stadium Away Women's Jersey

Không chỉ xuất hiện trên sân cỏ, áo đấu bóng đá hiện nay còn trở thành một phần của xu hướng thời trang athleisure đang rất được yêu thích. Mẫu áo đấu tuyển Pháp FFF 2026 Stadium Away Women's Jersey của Nike sở hữu thiết kế hiện đại cùng công nghệ Dri-FIT hỗ trợ thấm hút mồ hôi hiệu quả. Đây là item được nhiều tín đồ thời trang thể thao lựa chọn để phối cùng quần short, chân váy hoặc quần jeans theo phong cách khỏe khoắn, năng động. Trong Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm đang áp dụng voucher thương hiệu tới 30% không giới hạn, voucher sàn lên đến 14% và ưu đãi mua 2 giảm thêm 5%.

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- Nơi mua: Lazada