Người Nhật không để mét vuông nào trong nhà bị lãng phí: Có 5 thiết kế đáng học hỏi, càng dùng càng thấy hợp lý

Đây là 5 trong số những thiết kế nhà thông minh của người Nhật.

Giá đất đắt đỏ cùng lối sống đề cao sự ngăn nắp đã khiến người Nhật trở thành những bậc thầy trong việc tối ưu không gian sống. Dù diện tích nhà ở thường không quá rộng, nhiều ngôi nhà tại Nhật vẫn mang lại cảm giác thoải mái, tiện nghi và gần như không có góc nào bị lãng phí.

Điều đáng nói là những thiết kế này không đòi hỏi chi phí quá cao hay công nghệ phức tạp. Chúng chủ yếu xuất phát từ tư duy sử dụng không gian một cách hợp lý, đặt nhu cầu thực tế của con người lên hàng đầu. Dưới đây là 5 thiết kế nhà ở thông minh của người Nhật được nhiều chuyên gia kiến trúc đánh giá cao.

1. Genkan - khu vực chuyển tiếp giúp nhà luôn sạch sẽ

Trong hầu hết các ngôi nhà Nhật Bản, ngay sau cánh cửa chính là một khoảng không gian được gọi là Genkan. Đây là khu vực có cốt nền thấp hơn phần sàn sinh hoạt bên trong, đóng vai trò như một vùng chuyển tiếp giữa ngoài trời và trong nhà.

Người Nhật có thói quen tháo giày tại đây trước khi bước lên sàn nhà. Nhờ vậy, bụi bẩn, nước mưa hay vi khuẩn từ bên ngoài được hạn chế đáng kể. Đây cũng là lý do nhiều ngôi nhà Nhật luôn giữ được sự sạch sẽ dù diện tích không lớn. Không chỉ phục vụ việc thay giày, khu vực này thường được bố trí thêm tủ đựng giày dép, kệ để ô, móc treo áo khoác hoặc các vật dụng cần mang theo khi ra ngoài. Mọi thứ đều được tập trung tại một vị trí, giúp việc ra vào nhà trở nên thuận tiện hơn và giảm tình trạng đồ đạc bừa bộn.

2. Nhà tắm tách biệt từng chức năng

Khác với kiểu phòng tắm tổng hợp phổ biến ở nhiều nơi, người Nhật thường phân chia các khu vực chức năng thành những không gian riêng. Bồn rửa mặt thường được đặt bên ngoài hoặc trong một khoang riêng. Khu vệ sinh tách biệt với khu tắm. Trong khi đó, phòng tắm lại được thiết kế chống nước hoàn toàn để phục vụ việc ngâm mình thư giãn sau một ngày làm việc. Cách bố trí này mang lại nhiều lợi ích. Nhiều thành viên trong gia đình có thể sử dụng các khu vực khác nhau cùng lúc mà không phải chờ đợi. Không gian cũng dễ vệ sinh hơn do từng khu vực có mục đích sử dụng rõ ràng. Đây là một giải pháp đặc biệt hiệu quả đối với những gia đình đông người hoặc các căn hộ có diện tích hạn chế.

3. Bếp được tổ chức theo nguyên tắc một chạm

Một trong những điểm nổi bật của bếp Nhật là mọi vật dụng đều được sắp xếp để người nội trợ có thể lấy và cất một cách nhanh chóng. Thay vì những căn bếp rộng nhưng nhiều khoảng trống khó sử dụng, người Nhật ưu tiên các thiết kế chữ I, chữ L hoặc chữ U với khoảng cách giữa các khu vực được tính toán hợp lý. Bồn rửa, khu sơ chế, bếp nấu và tủ lạnh thường tạo thành một vòng di chuyển ngắn gọn. Các hệ tủ cao sát trần, ngăn kéo nhiều tầng và giá kéo thông minh cũng được tận dụng tối đa. Nhờ vậy, diện tích lưu trữ tăng lên đáng kể mà không làm căn bếp trở nên chật chội. Thiết kế này giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, giảm việc di chuyển không cần thiết và tạo cảm giác căn bếp luôn gọn gàng.

4. Hệ tủ âm và không gian lưu trữ ẩn

Một bí quyết giúp nhà ở Nhật Bản luôn trông rộng rãi là tận dụng tối đa các khu vực lưu trữ kín. Nhiều ngôi nhà được thiết kế tủ âm tường, ngăn chứa đồ dưới cầu thang, hộc kéo dưới sàn hoặc kho nhỏ nằm sau các cánh cửa trượt. Những khoảng không tưởng chừng bỏ trống đều có thể trở thành nơi cất giữ đồ dùng theo mùa, chăn màn, vali hoặc các vật dụng ít sử dụng. Việc hạn chế đồ đạc bày ra bên ngoài giúp không gian trở nên thoáng mắt hơn, đồng thời giảm công sức dọn dẹp hằng ngày.

5. Cửa trượt giúp tiết kiệm diện tích hiệu quả

Thay vì sử dụng quá nhiều cửa mở quay truyền thống, người Nhật thường lựa chọn cửa trượt cho nhiều khu vực trong nhà. Loại cửa này không cần khoảng trống để đóng mở nên giúp tiết kiệm diện tích đáng kể. Đồng thời, nó tạo sự linh hoạt trong việc phân chia không gian. Khi cần riêng tư, cửa có thể đóng lại để tạo thành các phòng độc lập. Khi mở ra, nhiều khu vực sẽ được kết nối thành một không gian rộng hơn, phù hợp cho sinh hoạt gia đình hoặc tiếp khách. Ngoài yếu tố công năng, cửa trượt còn giúp ánh sáng và không khí lưu thông tốt hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng đặc trưng của kiến trúc Nhật Bản.