Ngược đời: 4 loại kem chống nắng càng bôi càng khiến da sạm đen, nhanh lão hóa

Đây là 4 loại kem chống nắng tưởng như vô hại nhưng lại có thể khiến công sức dưỡng da của bạn trở nên vô nghĩa.

Kem chống nắng từ lâu đã được xem là món skincare quan trọng nhất nếu muốn duy trì làn da khỏe mạnh, hạn chế thâm nám và ngăn ngừa lão hóa. Thế nhưng, không phải loại kem chống nắng nào cũng thực sự bảo vệ được làn da. Trên thực tế, nhiều người vẫn chăm chỉ bôi kem chống nắng mỗi ngày nhưng da vẫn sạm màu, xuất hiện đốm nâu và các dấu hiệu lão hóa sớm. Nguyên nhân có thể nằm ở việc bạn đang sử dụng những loại kem chống nắng không còn đảm bảo hiệu quả bảo vệ da. Dưới đây là 4 loại kem chống nắng tưởng như vô hại nhưng lại có thể khiến công sức dưỡng da của bạn trở nên vô nghĩa.

1. Kem chống nắng đã hết hạn sử dụng

Đây là sai lầm rất phổ biến nhưng nhiều người thường bỏ qua. Không ít người có thói quen giữ lại kem chống nắng từ mùa hè năm trước để tiếp tục sử dụng vào năm sau mà không kiểm tra hạn dùng. Cũng giống như các sản phẩm mỹ phẩm khác, kem chống nắng có thời hạn sử dụng nhất định. Sau khi hết hạn, các hoạt chất chống nắng có thể bị suy giảm hiệu quả hoặc mất khả năng bảo vệ da trước tia UV. Điều này đồng nghĩa với việc bạn vẫn bôi kem chống nắng mỗi ngày nhưng làn da gần như không nhận được lớp bảo vệ cần thiết. Hậu quả là da dễ bị cháy nắng, tăng sắc tố, xuất hiện nám và tàn nhang nhanh hơn. Đặc biệt, tia UV còn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, khiến da xuất hiện nếp nhăn và mất độ đàn hồi. Vì vậy, trước khi sử dụng kem chống nắng, hãy luôn kiểm tra hạn dùng và thời gian mở nắp sản phẩm. Nếu đã quá lâu hoặc có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên thay bằng tuýp mới.

2. Kem chống nắng đã bị biến đổi chất

Ngay cả khi chưa hết hạn, kem chống nắng vẫn có thể mất tác dụng nếu bảo quản không đúng cách. Nhiều người có thói quen để kem chống nắng trong xe ô tô, gần cửa sổ hoặc ở những nơi thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao. Ánh nắng và nhiệt độ có thể khiến công thức sản phẩm bị biến đổi, làm giảm hiệu quả chống nắng. Một số dấu hiệu nhận biết kem chống nắng đã hỏng gồm: tách lớp dầu nước, đổi màu, thay đổi mùi hương hoặc kết cấu trở nên quá lỏng hay quá đặc bất thường. Khi gặp những trường hợp này, sản phẩm không còn đảm bảo khả năng bảo vệ da như ban đầu. Việc tiếp tục sử dụng không chỉ khiến da dễ bắt nắng hơn mà còn có thể làm tăng nguy cơ kích ứng, nổi mụn hoặc mẩn đỏ, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm.

3. Kem chống nắng không phù hợp với loại da

Nhiều người chỉ quan tâm đến thương hiệu hoặc chỉ số SPF mà quên mất yếu tố quan trọng nhất là sản phẩm có phù hợp với làn da hay không. Ví dụ, người có làn da dầu nhưng sử dụng kem chống nắng quá dày và nhiều dầu có thể khiến da bí bách, đổ dầu nhiều hơn và dễ nổi mụn. Ngược lại, người có làn da khô nếu dùng sản phẩm quá kiềm dầu lại có thể khiến da mất nước, bong tróc và trở nên nhạy cảm hơn dưới ánh nắng mặt trời. Khi hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, da sẽ dễ bị tổn thương bởi tia UV và các tác nhân môi trường. Lâu dần, tình trạng tăng sắc tố, thâm sạm và lão hóa cũng xuất hiện nhanh hơn. Một sản phẩm chống nắng tốt không chỉ cần bảo vệ da hiệu quả mà còn phải phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng loại da.

4. Kem chống nắng có chỉ số SPF quá thấp

Không phải chỉ số SPF càng cao càng tốt, nhưng việc sử dụng kem chống nắng có SPF quá thấp cũng là nguyên nhân khiến da không được bảo vệ đầy đủ. Trong điều kiện sinh hoạt hằng ngày, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên. Nếu thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc tiếp xúc nhiều với ánh nắng, SPF 50 là lựa chọn phổ biến hơn. Khi chỉ số SPF quá thấp, khả năng bảo vệ da trước tia UVB sẽ không đủ mạnh, khiến da dễ bị cháy nắng, sạm màu và xuất hiện các dấu hiệu tổn thương do ánh nắng tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, chỉ số SPF cao cũng không thể thay thế việc bôi đủ lượng kem chống nắng và bôi lại trong ngày. Đây mới là yếu tố quyết định hiệu quả bảo vệ da thực tế.

Dưới đây là 1 số loại kem chống nắng bạn có thể tham khảo ngay:

Kem chống nắng vật lí SKIN1004 Madagascar Centella Air-Fit SunCream Plus SPF50+ PA++++

Nơi mua: SKIN1004

Martiderm the Originals Proteos Screen Spf50+ Fluid Cream

Nơi mua: Martiderm

Sữa chống nắng dưỡng da kiềm dầu bảo vệ hoàn hảo Anessa Gold Milk SPF50+ PA++++

Nơi mua: Anessa

Chống nắng dạng Serum mỏng nhẹ kiềm dầu 16H, cấp ẩm 24H & chống bụi mịn La Roche-Posay Anthelios UVAIR SPF50+

Kem chống nắng tốt chưa đủ, dùng đúng mới quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần bôi kem chống nắng mỗi ngày là đủ để bảo vệ da. Thực tế, hiệu quả của sản phẩm còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như hạn sử dụng, cách bảo quản, độ phù hợp với làn da và chỉ số chống nắng. Nếu nhận thấy làn da ngày càng sạm màu dù vẫn chăm chỉ chống nắng, hãy thử kiểm tra lại tuýp kem chống nắng đang sử dụng. Đôi khi nguyên nhân không nằm ở làn da mà đến từ chính sản phẩm bạn đang dùng mỗi ngày. Một tuýp kem chống nắng còn hạn sử dụng, được bảo quản đúng cách, phù hợp với loại da và có chỉ số SPF thích hợp sẽ giúp giảm nguy cơ thâm nám, hạn chế lão hóa sớm và duy trì làn da khỏe đẹp lâu dài. Bởi trong hành trình chăm sóc da, chống nắng vẫn luôn là bước đầu tư đáng giá nhất.