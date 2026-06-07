Làm thế nào để biết rắn đang chui trong điều hòa nhà mình? Dấu hiệu đầu tiên nhiều người bỏ qua

Nhiều gia đình tá hoả khi mở chiếc điều hòa nhà mình ra kiểm tra thì mới biết đang có rắn.

Mới đây, vụ việc một hộ dân ở Quảng Ngãi phát hiện 4 con rắn trong điều hòa phòng ngủ khiến nhiều người giật mình. Theo VietnamNet, chủ nhà nghe thấy tiếng kêu bất thường từ chiếc điều hòa nên gọi thợ điện lạnh đến kiểm tra. Khi tháo vỏ dàn lạnh, người thợ phát hiện đuôi một con rắn thò ra ngoài, phần đầu nằm sâu bên trong.

Đáng nói, sau khi kiểm tra kỹ hơn, bên trong dàn lạnh có tới 4 con rắn, mỗi con dài khoảng 60-70cm. Các con rắn quấn vào những bộ phận trong máy khiến việc đưa ra ngoài khá khó khăn. Người thợ cho rằng đây là rắn cườm, loài không có độc nhưng có khả năng leo trèo tốt. Chiếc điều hòa trong vụ việc được lắp khá cao, gần cửa sổ, khu vực tường có bề mặt dễ bám, có thể tạo điều kiện để rắn leo lên và chui vào dàn lạnh.

Tiếng động lạ: Dấu hiệu đầu tiên nhiều người dễ bỏ qua

Dấu hiệu đầu tiên cần chú ý là tiếng động bất thường phát ra từ điều hòa. Đó có thể là tiếng sột soạt, lạch cạch, tiếng cào nhẹ hoặc tiếng va chạm trong dàn lạnh, dàn nóng, đặc biệt khi vừa bật máy.

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều gia đình thường nghĩ điều hòa phát ra tiếng kêu là do máy cũ, bám bụi, khô dầu hoặc lỏng linh kiện. Đây là những nguyên nhân phổ biến, nhưng nếu tiếng động xuất hiện đột ngột, khác hẳn bình thường, người dùng không nên chủ quan. Vụ việc ở Quảng Ngãi cũng bắt đầu từ dấu hiệu rất nhỏ này: tiếng kêu lạ khi chạy thử đã khiến thợ điện lạnh tháo dàn lạnh kiểm tra và phát hiện rắn bên trong.

Ngoài tiếng động, người dùng cũng nên lưu ý nếu điều hòa bỗng có mùi hôi lạ, mùi tanh, mùi ẩm nặng hoặc mùi khó chịu rõ hơn khi bật máy lâu. Theo Nagakawa, côn trùng, thằn lằn hoặc chuột nhỏ có thể chui vào ống thải nước điều hòa, mắc kẹt bên trong và gây mùi hôi nồng khi phân hủy.

Một số dấu hiệu khác gồm nước rò rỉ từ dàn lạnh, ống thoát nước chảy chậm, điều hòa thổi gió yếu, kém lạnh hoặc vận hành không ổn định. Những biểu hiện này không khẳng định chắc chắn có rắn trong máy, nhưng cho thấy thiết bị có thể đang bị tắc, bẩn hoặc có vật lạ cần kiểm tra.

Rắn có thể chui vào điều hòa bằng đường nào?

Một trong những đường dễ bị bỏ qua nhất là khe hở quanh vị trí khoan tường để luồn dây đồng, dây điện và ống thoát nước điều hòa. Theo Sức khỏe & Đời sống, khi lắp điều hòa, nếu lỗ khoan tường không được bịt kín, rắn, chuột hoặc côn trùng có thể chui vào nhà qua các khe hở này.

Đường thứ hai là ống thoát nước điều hòa . Ống này có nhiệm vụ dẫn nước ngưng tụ từ dàn lạnh ra bên ngoài. Nếu đầu ống đặt thấp, sát mặt đất, gần bụi cây hoặc nơi ẩm thấp, sinh vật nhỏ có thể lần theo đường này để chui vào. Trước đó, Tuổi Trẻ từng ghi nhận một gia đình ở Quảng Nam phát hiện nhiều con rắn trong máy điều hòa; bài báo dẫn nhận định chuyên gia cho rằng rắn có thể chui theo đường ống thoát nước để vào mặt lạnh điều hòa.

Ngoài ra, rắn cũng có thể tiếp cận điều hòa từ cửa sổ, ban công, mái tôn, cành cây hoặc tường ngoài nhà. Một số loài rắn có khả năng leo trèo tốt, có thể bò theo bề mặt tường, dây ống điều hòa hoặc các khu vực có điểm bám để tới vị trí dàn lạnh, dàn nóng.

Các nguồn kiểm soát sinh vật gây hại như University of Florida IFAS Extension cũng lưu ý, rắn có thể vào nhà qua khe hở quanh đường ống, dây điện, lỗ thông gió hoặc các điểm kỹ thuật không được bịt kín.

Nên làm gì khi nghi có rắn hoặc vật lạ trong điều hòa?

Khi điều hòa phát ra tiếng động lạ, có mùi bất thường hoặc thấy dấu hiệu vật lạ bên trong, người dùng không nên tự thò tay vào dàn lạnh, khe máy hay ống thoát nước để kiểm tra. Việc tự tháo máy khi không có chuyên môn có thể gây nguy cơ bị cắn, điện giật, làm hỏng linh kiện hoặc khiến con vật hoảng loạn chui sâu hơn.

Cách an toàn hơn là tắt điều hòa, ngắt nguồn điện nếu có thể thực hiện an toàn, giữ khoảng cách với thiết bị và gọi thợ điện lạnh hoặc đơn vị xử lý sinh vật chuyên nghiệp. Ngay cả khi nghi là rắn không độc, người dân cũng không nên tự bắt bằng tay không vì rất khó nhận diện chính xác loài rắn trong tình huống bất ngờ.

Để phòng tránh, gia đình nên kiểm tra và trám kín khe hở quanh lỗ khoan điều hòa, bó ống đồng, dây điện và ống thoát nước. Đầu ống thoát nước cần được đặt hợp lý, tránh sát mặt đất hoặc gần bụi rậm. Khu vực dàn nóng cũng nên được dọn sạch lá khô, cây cối rậm rạp và đồ đạc chất đống.

Điều hòa nên được bảo dưỡng định kỳ, nhất là trước mùa nắng nóng hoặc sau thời gian dài không sử dụng. Một tiếng sột soạt, mùi hôi bất thường hay vệt nước rò rỉ có thể là dấu hiệu nhỏ, nhưng nếu kiểm tra kịp thời, gia đình có thể tránh được những tình huống thót tim ngay trong chính phòng ngủ của mình.