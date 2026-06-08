Mỹ nhân U40 trải qua sinh nở vẫn đẹp "như chưa từng đẻ", style sành điệu đến nỗi khối gái trẻ phải copy

Ở tuổi 39, mỹ nhân này vẫn khiến dân tình xuýt xoa với phong cách trẻ trung, sang chảnh và ngày càng cuốn hút.

Nhắc đến những mỹ nhân Vbiz giữ phong độ nhan sắc lẫn gu thời trang bền bỉ qua năm tháng, Minh Hằng chắc chắn là cái tên luôn nằm trong danh sách đầu tiên. Từ thời còn là "bé Heo" đình đám cho đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn luôn biết cách làm mới hình ảnh, không ngừng nâng cấp bản thân để mỗi lần xuất hiện đều khiến dân tình phải xuýt xoa.

Đặc biệt, dù đã bước vào độ tuổi U40 và là mẹ một con, Minh Hằng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với visual trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng thần thái ngày càng cuốn hút.

Visual sáng bừng của Minh Hằng trong sự kiện mới đây. Nguồn: TikTok.

Không chỉ nhan sắc "lão hóa ngược", gu ăn mặc của cô cũng ngày càng lên hương, vừa sang chảnh, thời thượng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung.

Khi ra sân bay, Minh Hằng lựa chọn set trắng toàn tập gồm áo sơ mi voan tơ và quần vải bó ống hot trend. Mẫu áo với chất liệu mềm mại mang đến vẻ ngoài thanh thoát nhưng không hề đơn điệu. Nữ ca sĩ còn khéo tạo điểm nhấn bằng túi ánh bạc, thắt lưng dây mảnh và kính mắt, giúp outfit basic trở nên thời thượng và "đắt giá" hơn hẳn.

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"Bé Heo" cũng ghi điểm với những outfit mang hơi hướng cổ điển như set áo điệu trắng phối chân váy midi chấm bi nâu. Phom áo ôm gọn giúp tạo sự thanh thoát, trong khi chân váy dài lại thêm nét mềm mại, nữ tính. Bảng màu trung tính cùng cách phối đơn giản đem đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn rất có gu.

Chỉ với áo cổ yếm và quần jeans, Minh Hằng vẫn chứng minh sức hút của những outfit tối giản. Chiếc áo màu đỏ rượu trở thành điểm nhấn giúp tổng thể thêm phần cuốn hút, trong khi quần jeans xanh mang đến nét trẻ trung, phóng khoáng. Đây đúng kiểu công thức "ít mà chất", không cần mix cầu kỳ vẫn cực kỳ hút mắt.

Gam vàng neon vốn là màu sắc khá "khó chiều" nhưng Minh Hằng lại có màn lên đồ cực kỳ hợp mắt. Nữ ca sĩ chọn áo sát nách cổ cao ôm dáng, phối cùng chân váy đen tối giản để cân bằng tổng thể. Chính sự đối lập giữa một item nổi bật và một món đồ basic giúp outfit vừa bắt mắt nhưng vẫn giữ được nét sang xịn. Kính mắt dáng nhỏ cùng túi xách đen càng tăng thêm vibe thời thượng, chuẩn quý cô hiện đại.

Không cần váy áo cầu kỳ, Minh Hằng vẫn nổi bật với thiết kế slip dress trắng nhẹ nhàng. Chất liệu lụa mềm mại kết hợp chi tiết ren mảnh giúp tổng thể thêm phần nữ tính, bay bổng nhưng vẫn có nét quyến rũ. Kiểu váy ôm nhẹ cơ thể cũng giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn một cách tinh tế, tạo cảm giác vừa sang vừa "nàng thơ".

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