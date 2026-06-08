Giải nhiệt mùa nóng gấp với 5 item đang sale tụt giá trên Lazada này

Từ các thiết bị làm mát, chăm sóc cá nhân đến đồ gia dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày, những sản phẩm trên đều đang có mức giá tốt trong ngày cuối cùng của chương trình Siêu Sale 6.6 trên Lazada.

Những ngày nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu làm mát cơ thể, chăm sóc cá nhân và nâng cấp không gian sống tăng mạnh. Nếu đang muốn sắm thêm đồ gia dụng hoặc thiết bị phục vụ mùa hè, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của chương trình Siêu Sale 6.6 trên Lazada với hàng loạt sản phẩm đang được giảm giá sâu. Dưới đây là 5 món đồ đáng chú ý đang có mức giá hấp dẫn hơn đáng kể so với ngày thường.

1. Máy triệt lông lạnh Sapphire LocknLock ENC312IVY

Mùa hè là thời điểm nhiều người ưu tiên các phương pháp chăm sóc cơ thể tại nhà, đặc biệt là triệt lông để tự tin hơn khi diện váy áo hoặc đi du lịch biển. Máy triệt lông lạnh Sapphire LocknLock ENC312IVY sử dụng công nghệ Sapphire Cooling giúp làm dịu da trong quá trình sử dụng, kết hợp ánh sáng kép, 5 mức cường độ và 4 chế độ hoạt động để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Sản phẩm hiện được giảm mạnh từ 5.600.000 đồng xuống còn 3.910.000 đồng trên Lazada, tương đương mức giảm khoảng 30%, đồng thời còn được áp dụng thêm các ưu đãi từ voucher và chương trình trợ giá.

Nơi mua: Lazada

2. Máy xay nấu đa năng Kangaroo KGNM135B01

Thời tiết nóng bức cũng là lúc các món sữa hạt, sinh tố hay đồ uống giải nhiệt được nhiều gia đình yêu thích hơn. Máy xay nấu đa năng Kangaroo dung tích 1,35 lít có thể hỗ trợ chế biến nhiều loại thức uống và món ăn chỉ với một thiết bị. Điểm đáng chú ý là sản phẩm đang được giảm từ 1.790.000 đồng xuống còn 1.050.000 đồng trên Lazada, tương đương mức giảm tới 41%. Đây là món đồ phù hợp cho những ai muốn tự làm các loại thức uống mát lạnh tại nhà thay vì mua bên ngoài.

Nơi mua: Lazada

3. Điều hòa Casper Inverter ProAir

Nhắc đến mùa hè chắc chắn không thể bỏ qua điều hòa. Dòng Casper Inverter ProAir đang được nhiều người quan tâm nhờ công nghệ inverter giúp tối ưu điện năng, đi kèm nhiều lựa chọn công suất từ 1HP, 1.5HP đến 2HP để phù hợp với từng diện tích phòng. Trong chương trình Siêu Sale 6.6 trên Lazada, sản phẩm đang được giảm từ 7.990.000 đồng xuống còn 5.945.000 đồng, tiết kiệm hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra còn có thêm voucher giảm giá từ sàn và gian hàng.

Nơi mua: Lazada

4. Quạt không cánh Dyson Cool AM07

Nếu không muốn sử dụng điều hòa liên tục hoặc đang tìm kiếm một giải pháp làm mát bổ sung cho phòng khách, phòng ngủ hay góc làm việc, Dyson Cool AM07 là cái tên khá nổi bật trên thị trường. Thiết kế không cánh giúp sản phẩm mang lại vẻ ngoài hiện đại, dễ vệ sinh và phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Trong dịp Sale 6.6 trên Lazada, sản phẩm đang giảm từ 11.990.000 đồng xuống còn 9.000.000 đồng, tiết kiệm gần 3 triệu đồng, đồng thời còn được áp dụng thêm voucher giảm giá lên tới 1 triệu đồng.

Nơi mua: Lazada

5. Tủ lạnh AQUA 130 lít màu hồng

Một chiếc tủ lạnh hoạt động ổn định là trợ thủ đắc lực trong mùa hè, giúp bảo quản thực phẩm, trái cây và đồ uống luôn tươi ngon. Mẫu AQUA 130 lít sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với gia đình ít người, căn hộ nhỏ hoặc phòng riêng. Điểm thu hút của sản phẩm nằm ở tông màu hồng nổi bật, tạo điểm nhấn cho không gian sống. Hiện sản phẩm đang được giảm từ 5.390.000 đồng xuống còn 4.790.000 đồng trên Lazada, đi kèm chính sách freeship toàn quốc và các ưu đãi từ nền tảng.

Nơi mua: Lazada

TMall là nền tảng thương mại điện tử chính hãng hàng đầu Trung Quốc, quy tụ hàng nghìn thương hiệu quốc tế và nội địa Trung thuộc nhiều ngành hàng như làm đẹp, thời trang, gia dụng và công nghệ. Thông qua LazMall, người dùng Việt hiện có thể dễ dàng tiếp cận nhiều thương hiệu và sản phẩm chính hãng từ TMall, bao gồm các mặt hàng đang dẫn đầu xu hướng tiêu dùng tại Trung Quốc ngay trên ứng dụng Lazada, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Từ 20h ngày 05/06 đến hết 08/06, hàng nghìn sản phẩm từ TMall trên Lazada đồng loạt giảm giá đến 50%, kèm freeship đơn quốc tế, giao nhanh khoảng 7 ngày và đổi trả trong vòng 30 ngày. Không cần chờ order, không phải qua trung gian, mở Lazada là có thể săn ngay những món đồ đang được yêu thích tại thị trường tỷ dân với mức giá hấp dẫn nhất mùa sale giữa năm. Mua ngay tại đây: Link



