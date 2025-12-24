Phẫu thuật liên tiếp hai ca thủng ruột do dị vật xương

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân C.T.Y. (56 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện vì đau âm ỉ vùng hố chậu phải. Kết quả chụp CT-scanner ổ bụng phát hiện dị vật dài gần 3cm nằm sát thành ruột non, nghi gây thủng ruột và viêm phúc mạc. Sau hội chẩn, ekip Khoa Ngoại tổng hợp do BSCKII Dương Xuân Hiệp trực tiếp thực hiện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình mổ mở, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch đục, ruột non có điểm thủng nhỏ, trong lòng ruột còn mảnh xương cá sắc nhọn dài khoảng 3cm, nguy cơ tiếp tục gây tổn thương. Ekip đã lấy dị vật, khâu lỗ thủng ruột, làm sạch và dẫn lưu ổ bụng. Sau 3 ngày, bệnh nhân hồi phục ổn định.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi 12 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh, được chuyển tuyến trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, nghi dị vật đường tiêu hóa. Hình ảnh CT scanner cho thấy dị vật xuyên thành ruột non và dịch ổ bụng. Ekip phẫu thuật do BSCKII. Chu Mạnh Tường thực hiện đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu, gắp dị vật, khâu lỗ thủng và xử trí viêm phúc mạc. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục tốt.

Theo BSCKII Chu Mạnh Tường, dị vật sắc nhọn như xương cá, tăm tre có thể di chuyển trong lòng ruột, đâm thủng ống tiêu hóa, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí nhiễm trùng huyết. Người cao tuổi và trẻ em là nhóm nguy cơ cao do phản xạ nhai nuốt kém.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân ăn chậm, nhai kỹ, thận trọng với thực phẩm có xương. Khi có dấu hiệu nghi nuốt dị vật như đau bụng, sốt, buồn nôn, cần đến cơ sở y tế sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.