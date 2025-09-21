Phẫu thuật cho bé trai 7 tuổi, bác sĩ sốc nặng khi lấy ra "thứ đáng sợ"

Sự việc hi hữu xảy ra tại Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua. Một bé trai 7 tuổi ở quận Balrampur đã được đưa đến Đại học Y khoa King George (KGMU) ở Lucknow với một chiếc đinh sắt dài 8cm găm xuyên qua cổ vào não.

Nhóm phẫu thuật chấn thương tại KGMU đã cứu sống bé trai bằng một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 10 tiếng đồng hồ, đòi hỏi sự chính xác tỉ mỉ và phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa.

Sự việc xảy ra khi đứa trẻ vô tình ngã xuống đất khi đang chơi và trúng một chiếc đinh sắt, đâm xuyên qua cổ và chạm đến vùng não cực kỳ nhạy cảm. Sau khi được đưa đến bệnh viện gần đó, em đã được chuyển đến KGMU do tình trạng nghiêm trọng.

Sau khi xem xét các báo cáo chụp MRI và CT, các bác sĩ tại Trung tâm Chấn thương của KGMU nhận thấy trường hợp này cực kỳ nguy hiểm. Một nhóm đa chuyên khoa gồm các chuyên gia từ phẫu thuật thần kinh, tai mũi họng, gây mê, chấn thương và nhi khoa đã nhanh chóng được tập hợp. Ca phẫu thuật được lên kế hoạch tỉ mỉ, chính xác đến từng milimet, đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa.

Nhờ kỹ thuật vi phẫu và hệ thống định vị thần kinh, nhóm phẫu thuật đã có thể cẩn thận lấy chiếc đinh ra mà không làm tổn thương bất kỳ mạch máu lớn nào. Các bác sĩ lưu ý rằng chiếc đinh đã chạm đến một phần não, nơi ngay cả một sai sót nhỏ cũng có thể gây tử vong.

Sau ca phẫu thuật phức tạp, bé trai đã được đưa vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi liên tục. Tình trạng của bé đã cải thiện rõ rệt, và các bác sĩ xác nhận bé đã qua cơn nguy kịch và đang trên đà hồi phục bình thường.

Giám đốc Y khoa của KGMU tuyên bố rằng ca phẫu thuật này sẽ được ghi nhận là một đóng góp quan trọng cho khoa học y khoa. Một báo cáo toàn diện về ca phẫu thuật này sẽ sớm được công bố trên một tạp chí y khoa quốc tế, cung cấp những hiểu biết quý giá cho cộng đồng y khoa toàn cầu.