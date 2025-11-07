Phát minh đột phá về bê tông có thể thay đổi ngành xây dựng toàn cầu mãi mãi

Một công ty xây dựng Úc vừa tìm ra cách biến một trong những nguồn ô nhiễm lớn nhất thế giới thành một phần của giải pháp.

Boral dẫn đầu cuộc đua giải quyết những thách thức của bê tông xanh tại Úc. Ảnh: AAP/Dave Hunt.

Boral - một trong những nhà sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất Úc - đã hoàn thành thành công các thử nghiệm về một loại bê tông mới có khả năng thu giữ và lưu trữ CO2 vĩnh viễn, theo báo cáo từ Australian Manufacturing hồi tháng 9/2025.

Quá trình này dựa trên khả năng hấp thụ carbon tự nhiên của bê tông theo thời gian. Thông thường, quá trình này diễn ra chậm trong nhiều thập kỷ, nhưng phương pháp của Boral đẩy nhanh quá trình này bằng cách cho cốt liệu bê tông tái chế tiếp xúc với luồng khí thải được kiểm soát từ một nhà máy xi măng. Những vật liệu đã qua xử lý này sau đó được tái sử dụng trong hỗn hợp bê tông mới, giúp giữ lại carbon đã hấp thụ một cách hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Tiến sĩ Ali Nezhad, Giám đốc Phát triển Bền vững và Đổi mới của Boral, cho biết phát minh đột phá này "nâng cao tính khả thi của công nghệ thu giữ carbon dựa trên tái carbon hóa" và có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon của các công trình xây dựng mới trên toàn cầu trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm quy trình này tại cơ sở Maldon của Boral, với sự hỗ trợ của chính phủ Úc. Trong thử nghiệm, vật liệu tái chế được xử lý bằng carbon đã thay thế 50% đá tự nhiên thường được sử dụng trong hỗn hợp.

Tại sao phát minh này có thể hay đổi ngành xây dựng?

Thực tế, sản xuất bê tông đóng góp 7% lượng khí thải CO2 toàn cầu, không kém gì thép. Bê tông phát thải nhiều khí thải do thải ra CO2 khi đá vôi được chuyển đổi thành clinker, thành phần chính của xi măng. Quá trình này chiếm khoảng 65% tổng lượng khí thải, phần còn lại đến từ nhiên liệu hóa thạch dùng để đốt lò nung xi măng, điện dùng để trộn bê tông và vận chuyển.

Bằng cách tái hấp thụ một phần carbon đó thông qua quá trình carbon hóa này, công nghệ của Boral có thể giúp sản xuất bê tông sạch hơn đáng kể mà không cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới.

Boral thử nghiệm công nghệ thu giữ carbon đầu tiên tại Úc trong sản xuất bê tông. Ảnh: Boral

Ông Vik Bansal, Tổng Giám đốc Điều hành của Boral, cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi của công nghệ này.

Ông chỉ ra những thử nghiệm thành công tại nhà máy thí điểm thu giữ và lưu trữ carbon của công ty ở Berrima, cho thấy cốt liệu đã qua xử lý có hiệu suất tương đương với cốt liệu thông thường trong bê tông mới.

"Chúng tôi cam kết hướng tới một tương lai ít carbon hơn, và chúng tôi tin rằng việc tái carbon hóa sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc khử carbon cho ngành xi măng và bê tông", ông nói.

Khái niệm này cũng phù hợp với nghiên cứu quốc tế cho thấy bê tông tiếp tục hấp thụ CO2 trong suốt vòng đời của nó. Phương pháp của Boral khuếch đại quá trình tự nhiên này và đưa nó vào một hệ thống tuần hoàn được kiểm soát - một hệ thống thu giữ khí thải và đưa chúng trực tiếp trở lại vào vật liệu xây dựng mới.

Song song với đó, Boral đang tìm kiếm các phương pháp khác để giảm thiểu tác động môi trường, bao gồm sử dụng nhiên liệu và vật liệu thay thế trong sản xuất xi măng. Công ty đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero năm 2050).

Nếu công nghệ này phát triển theo đúng mong đợi, các tòa nhà/công trình trên toàn cầu trong tương lai có thể được xây dựng xanh hơn, bền vững hơn.