Phát hiện nhân viên văn phòng lương 2,7 triệu đồng mua được căn hộ 2 phòng ngủ, xong vẫn dư gần 3 tỷ

Đủ sống với mức lương 2,7 triệu đồng đã khó, làm sao mua nhà mà vẫn còn dư 3 tỷ?

Mayuresh Jadav (35 tuổi) sống tại Pune, Ấn Độ, từng bắt đầu sự nghiệp với mức lương chỉ 9.800 rupee/tháng (khoảng 2,7 triệu đồng). Sau 13 năm đi làm, người đàn ông này đã tích lũy khoảng 1,03 crore rupee (gần 3 tỷ đồng), đồng thời trả hết khoản vay mua nhà 40 lakh rupee (khoảng 1,1 tỷ đồng), hỗ trợ bố mẹ đã nghỉ hưu và góp tiền lo đám cưới cho em gái.

Hành trình tích lũy tài sản của Mayuresh được Financial Express chia sẻ như một ví dụ về cách một nhân viên văn phòng lương thấp có thể từng bước xây dựng tài sản, ngay cả khi phải cùng lúc gánh nhiều trách nhiệm tài chính trong gia đình.

Hiện Mayuresh sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ tại Baner, Pune, trị giá khoảng 75 lakh rupee (hơn 2 tỷ đồng). Căn hộ mang về khoảng 28.000 rupee (gần 8 triệu đồng) tiền thuê mỗi tháng. Tuy nhiên, anh không sử dụng khoản tiền này cho bản thân mà chuyển toàn bộ cho bố mẹ ở Nashik, nơi họ sinh sống sau khi nghỉ hưu. Khoản lương hưu của bố mẹ không đủ trang trải các chi phí sinh hoạt nên tiền thuê nhà trở thành nguồn hỗ trợ ổn định hàng tháng.

Trong khi đó, Mayuresh sống cùng vợ tại Thane, cách nơi bố mẹ khoảng 150 km, và phải thuê nhà với giá 38.000 rupee (hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng.

Mayuresh Jadav

Mayuresh lớn lên tại Nashik. Cha anh từng làm việc trong ngân hàng, còn mẹ ở nhà nội trợ. Gia đình nhiều năm phải thuê nhà trước khi có đủ điều kiện mua một căn hộ nhỏ. Trong nhà khi đó cũng không có nhiều cuộc trò chuyện về đầu tư. Tuy nhiên, Mayuresh vẫn quan sát được cách mẹ quản lý tiền.

Mỗi khi có một khoản nhỏ, mẹ anh đều cố gắng tiết kiệm, gửi tiền vào các khoản tiền gửi định kỳ và mua một lượng vàng nhỏ khi có thể. Hình ảnh mẹ điền giấy gửi tiền định kỳ tại quầy ngân hàng đã trở thành bài học tài chính đầu tiên đối với anh.

Tìm mọi cách tăng thu nhập để có thêm tiền đầu tư

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Nashik và hoàn thành một khóa học bổ trợ kéo dài 6 tháng ở Mumbai, Mayuresh bắt đầu đi làm vào năm 2013. Mức lương trong thời gian thử việc chỉ là 9.800 rupee/tháng (khoảng 2,7 triệu đồng). Ngay từ những tháng đầu tiên, anh đã gửi tiền về nhà hỗ trợ gia đình.

Những năm tiếp theo, Mayuresh không lập tức đầu tư. Anh thậm chí có khoảng 4 năm gần như không đầu tư gì đáng kể. Sản phẩm tài chính đầu tiên anh mua lại là một hợp đồng bảo hiểm nhưng không thực sự hiểu rõ về sản phẩm. Sau 8-9 năm, anh quyết định dừng hợp đồng và chỉ nhận lại khoảng 70% số tiền đã đóng.

Sau trải nghiệm này, Mayuresh bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về quản lý tài chính. Khoản đầu tư bài bản đầu tiên của anh xuất hiện vào tháng 4/2017, khi anh bắt đầu dành 2.500 rupee/tháng (khoảng 700.000 đồng) cho một quỹ ELSS chủ yếu nhằm tận dụng ưu đãi thuế. Mức đầu tư hàng tháng của anh dần tăng lên khoảng 70.000 rupee (gần 20 triệu đồng) ở tuổi 35. Mỗi lần thu nhập tăng, Mayuresh lại nâng khoản đầu tư thay vì ngay lập tức nâng mức sống tương ứng. Nhờ vậy, số tiền dành cho đầu tư tăng dần theo thu nhập.

Năm 2013, tổng thu nhập của anh khoảng 2,4 lakh rupee (gần 67 triệu đồng). Đến năm 2014, con số này lên khoảng 6 lakh rupee (hơn 160 triệu đồng), năm 2016 đạt khoảng 8 lakh rupee (hơn 220 triệu đồng), năm 2017 khoảng 9,7 lakh rupee (gần 270 triệu đồng). Đến năm 2026, thu nhập của anh đã đạt khoảng 40 lakh rupee/năm (hơn 1,1 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Mayuresh cho rằng tốc độ tăng thu nhập đóng vai trò quan trọng trong hành trình tích lũy tài sản. Thay vì chỉ tập trung tìm kiếm một khoản đầu tư sinh lời vượt trội, anh chú trọng phát triển sự nghiệp, chuyển công ty trong những năm đầu để có cơ hội tốt hơn, sau đó gắn bó với một doanh nghiệp trong 9 năm và liên tục được thăng chức.

Vừa trả nợ vay mua nhà, vừa hỗ trợ gia đình, vừa tích lũy tài sản

Bên cạnh đầu tư, Mayuresh cũng phải dành tiền cho nhiều trách nhiệm gia đình. Năm 2021, anh chi khoảng 7-8 lakh rupee (khoảng 200-220 triệu đồng) để hỗ trợ đám cưới của em gái. Cùng thời điểm, anh vẫn phải trả khoản vay mua nhà và duy trì đầu tư định kỳ.

Căn hộ tại Pune cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính của Mayuresh. Cuối năm 2018, anh mua một căn hộ 2 phòng ngủ rộng giá khoảng 57 lakh rupee (khoảng 1,6 tỷ đồng). Bố mẹ hỗ trợ khoảng 8 lakh rupee (hơn 220 triệu đồng) cho khoản trả trước, còn anh vay 40 lakh rupee (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Thay vì chỉ trả khoản lãi trước hạn nhỏ trong thời gian căn hộ đang xây dựng, Mayuresh bắt đầu trả cả gốc lẫn lãi, khoảng 35.000 rupee/tháng (gần 10 triệu đồng) ngay từ đầu. Sau khi nhận nhà năm 2021, anh tiếp tục dùng tiền thưởng để trả thêm và cuối cùng tất toán khoản vay trong năm nay.

Tuy nhiên, căn hộ này không phải khoản đầu tư có mức sinh lời nổi bật nhất trong danh mục của anh. Giá trị căn hộ tăng từ 57 lakh lên khoảng 75 lakh rupee (hơn 2 tỷ đồng) sau gần 8 năm. Nhưng với Mayuresh, mục đích quan trọng nhất của bất động sản này không nằm ở mức tăng giá. Khoản tiền từ việc cho thuê đang giúp bố mẹ anh có thêm tiền để dưỡng già.

Ảnh minh họa

Từ năm 2021, Mayuresh tiếp tục đa dạng hóa tài sản, dành khoảng 10.000 rupee/tháng (gần 2,8 triệu đồng) cho trái phiếu vàng chính phủ và một khoản tương tự cho cổ phiếu Mỹ. Anh thừa nhận danh mục tài sản không được xây dựng theo một chiến lược phân bổ tài sản hoàn hảo ngay từ đầu mà hình thành dần theo quá trình tìm hiểu.

Ở tuổi 35, sau khi đã trả hết nợ và sở hữu khoảng 1,03 crore rupee (gần 3 tỷ đồng) tài sản tài chính, Mayuresh hiện hướng tới mục tiêu độc lập tài chính. Anh muốn tích lũy đủ tài sản để đến một thời điểm, công việc trở thành lựa chọn thay vì điều bắt buộc để duy trì cuộc sống.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Mayuresh không nằm ở một khoản đầu tư đột phá mà là quá trình tăng thu nhập, duy trì tỷ lệ tiết kiệm khoảng 40%, nâng dần mức đầu tư và đồng thời đảm bảo trách nhiệm với gia đình. Từ mức lương khởi điểm 9.800 rupee (khoảng 2,7 triệu đồng), anh đã từng bước xây dựng khối tài sản gần 3 tỷ đồng ở tuổi 35.

(Nguồn: Financial Express)