Phát hiện mùi bất thường khi đi chặt mía, người dân sốc nặng khi nhìn vào lò than

Ngày 17/8/2025, một vụ việc gây rúng động dư luận đã xảy ra tại huyện Ban Fang, tỉnh Khon Kaen (Thái Lan).

Trung úy Cảnh sát Nattawat Kaewhan, Phó Thanh tra điều tra của Đồn Cảnh sát Ban Fang, cho biết đơn vị nhận được tin báo khẩn từ người dân về việc phát hiện rúng động trong lò than tại khu vực Ban Hin Hao, thôn 4, xã Non Khong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Ban Fang cùng đội ngũ pháp y nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đi cùng còn có Đại tá Cảnh sát Koraphop Netthaisong, Trưởng đồn Cảnh sát Ban Fang, nhằm trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra và khám nghiệm.

Cảnh tượng hiện trường được mô tả đầy ám ảnh: trong một hố than đặt giữa cánh đồng mía, thi thể một trẻ sơ sinh chưa xác định rõ giới tính, vẫn còn nguyên dây rốn, đã bị cháy gần như hoàn toàn.

Theo The Thaiger, người dân địa phương đã phát hiện mùi khét bất thường và lần theo dấu vết đến lò than nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy phần thân dưới bị bỏng quá nặng nên không thể xác định được giới tính của đứa bé. Cảnh sát hiện đang tập trung thu thập thông tin về bất kỳ trường hợp mang thai hoặc sinh nở nào gần đây trong khu vực.

Khám nghiệm tử thi sẽ xác định liệu đứa trẻ có tử vong trước khi bị thiêu hay không. Các thủ tục pháp lý sẽ được tiến hành dựa trên những phát hiện này, tờ KhaoSod đưa tin.

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ khẩn trương điều tra để truy tìm thủ phạm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát và cộng đồng được kỳ vọng sẽ sớm đưa vụ án ra ánh sáng, mang lại công lý cho đứa bé xấu số.

Trong một tin tức tương tự, một người giúp việc đã kinh hoàng khi phát hiện máu rỉ ra từ một túi rác, khi kiểm tra thì phát hiện đó là thi thể của một đứa trẻ sơ sinh . Mẹ của đứa bé sau đó đã thừa nhận hành vi vứt bỏ đứa trẻ.

Vào ngày 11/1, Trung úy cảnh sát Thirayu Wongsinghe thuộc Đồn Cảnh sát Charoen Noy đã được thông báo về việc phát hiện thi thể tại một ký túc xá ở Lat Krabang 13/8, tiểu khu Lat Krabang, quận Lat Krabang, Bangkok. Anh đã đến hiện trường cùng với các sĩ quan từ Quỹ Poh Teck Tung và phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh.

Người giúp việc kể lại rằng khi đang thu gom rác trên tầng 2, bà thấy máu nhỏ giọt từ một túi rác. Khi mở ra, bà thấy đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một tấm ga trải giường màu vàng, dây rốn vẫn còn nguyên.