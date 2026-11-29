Tong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, Hà Nội đang sở hữu "mỏ vàng" du lịch đầy tiềm năng. Hàng loạt cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô 2026 đang được kích hoạt để giữ chân dòng khách quốc tế, góp phần giúp thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng du lịch, hướng tới tổng thu 160.000 tỷ đồng trong năm 2026.

"Mỏ vàng" khách trung chuyển

Lượng khách nối chuyến qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có xu hướng gia tăng, mở ra dư địa mới để Hà Nội thu hút khách quốc tế và phát triển du lịch. Theo báo cáo đề dẫn của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, lượng khách nối chuyến qua Nội Bài tăng từ 224.848 lượt năm 2023 lên 397.688 lượt năm 2025; riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 412.613 lượt. Trong khi đó, chương trình Transit Tour của Vietnam Airlines mới phục vụ khoảng 900 lượt khách trong năm 2025.

Khai thác khách trung chuyển qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang mở ra cơ hội mới để Hà Nội kết nối hàng không với du lịch, thương mại, văn hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, để biến dòng khách nối chuyến thành nguồn lực phát triển, Thủ đô cần tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, giao thông, sản phẩm và cơ chế phối hợp.

Hiện nay, hoạt động du lịch quá cảnh tại sân bay Nội Bài chủ yếu diễn ra ở dạng tự phát (khách tự đặt xe, tự mua tour lẻ) hoặc các sản phẩm đơn lẻ của doanh nghiệp lữ hành, chưa hình thành được hệ sinh thái đồng bộ như mô hình Free Singapore Tour (Singapore), Istanbul Touristanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)...

Trong khi đó, hoạt động bài bản nhất là chương trình Transit Tour do Vietnam Airlines triển khai dành cho hành khách có thời gian nối chuyến dài tại Nội Bài (phục vụ khoảng 900 lượt khách trong năm 2025), bên cạnh các gói dịch vụ đón tiễn, làn ưu tiên xuất nhập cảnh và tour ngắn ngày do các doanh nghiệp lữ hành tự phát triển.

Tuy nhiên, với lợi thế có cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và các cơ chế mới từ Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội đang có nhiều dư địa khai thác dòng khách trung chuyển (quá cảnh, nối chuyến) tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Với việc vận dụng các cơ chế đặc thù, Hà Nội đã và đang từng bước hoàn thiện cơ chế khai thác khách du lịch trung chuyển như một hướng đi giàu tiềm năng để gia tăng tỷ trọng kinh tế dịch vụ và định vị thương hiệu văn hóa, du lịch Hà Nội.

Lượng khách nối chuyến qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có xu hướng gia tăng (Ảnh minh họa - VGP)

Chìa khóa khai thác “mỏ vàng” từ Luật Thủ đô năm 2026

Trong Luật Thủ đô năm 2026, phát triển du lịch không chỉ dừng ở quản lý lữ hành hay lưu trú truyền thống mà được lồng ghép mạnh mẽ vào các mô hình kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp - sinh thái - bãi sông, công nghiệp văn hóa, khai thác không gian mới và liên kết vùng.

Điều 15 Luật Thủ đô năm 2026 về văn hóa, thể thao và du lịch được xem là cơ sở để nghiên cứu chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển văn hóa, du lịch; hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ và phát triển giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc; cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ phát triển các khu thương mại và văn hóa, trung tâm công nghiệp văn hóa và thiết chế văn hóa. Hà Nội có tiềm năng vận dụng cơ chế đặc thù để hỗ trợ các sản phẩm du lịch trung chuyển có khả năng khai thác giá trị di sản, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, phố nghề, mua sắm và kinh tế đêm.

Trong đó, quy định trong Luật Thủ đô năm 2026 về phát triển thương mại và văn hóa đã được HĐND thành phố Nghị quyết thể chế hóa tại Nghị quyết 25/2025/NQ-HĐND về khu phát triển thương mại và văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô).

Chính sách đã tạo cơ sở pháp lý để hình thành các tổ hợp trải nghiệm văn hóa, làng nghề (gốm, lụa, mây tre đan) và trung tâm thương mại đặc trưng ngay tại trục cửa ngõ Nhật Tân - Nội Bài (khu vực Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh) hoặc vùng phụ cận Cổ Loa, phục vụ nhóm khách chỉ có quỹ thời gian ngắn từ 3- 5 tiếng. Bên cạnh đó, chính sách cho phép nâng cấp, chuẩn hóa các sản phẩm di sản sống và tour đêm (như chuỗi "Hà Nội Sáng Đèn" hay danh mục "Hành trình đặc sắc Hà Nội") để đón dòng khách nối chuyến qua đêm.

Cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 quy định về thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội. Quy định là "chìa khóa" để Hà Nội đề xuất và vận hành thí điểm mô hình luồng xanh thủ tục hoặc quy trình quản lý tour quá cảnh khép kín (hành khách đi theo đoàn được doanh nghiệp lữ hành bảo lãnh, giám sát qua định vị số) tại sân bay Nội Bài.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: VGP)

Bên cạnh đó, đây là nền tảng cho phép Hà Nội thử nghiệm các giải pháp công nghệ trên nền tảng số HanoiGo và iHanoi như thẻ du lịch thông minh tích hợp thanh toán xuyên biên giới, định danh điện tử nhanh cho khách quốc tế ngắn giờ, và các gói bảo hiểm trễ chuyến tự động.

Luật Thủ đô năm 2026 cũng trao quyền chủ động lớn hơn cho Hà Nội trong đầu tư phát triển giao thông công cộng, kết nối vùng Thủ đô và quản lý hạ tầng giao thông đô thị. Cơ chế này sẽ tạo hành lang để tổ chức các tuyến xe buýt nhanh chuyên biệt hoặc làn ưu tiên kết nối thẳng từ Nhà ga T2 Nội Bài vào khu vực hồ Tây - phố cổ, bảo đảm cam kết tuyệt đối về thời gian quay lại sân bay cho hành khách.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, thành phố chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo, đồng thời giới thiệu danh mục sản phẩm du lịch đặc trưng mang tên "Hành trình đặc sắc Hà Nội". Danh mục gồm 25 sản phẩm tour, tuyến và trải nghiệm thuộc 10 nhóm: du lịch di sản, lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội; văn hóa dân tộc và trải nghiệm cộng đồng; làng nghề và nghệ thuật thủ công truyền thống; đô thị và khám phá Hà Nội; ẩm thực và văn hóa thưởng thức; du lịch đêm; đường sắt và giao thông di sản; du lịch sáng tạo; bảo tàng và giáo dục di sản; du lịch học đường, văn hóa và giáo dục truyền thống.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm được thiết kế theo hướng khai thác chiều sâu di sản, chuyển hoạt động tham quan thành những hành trình khám phá gắn với câu chuyện văn hóa và trải nghiệm cụ thể. Đây được xem là hạ tầng số và bộ khung sản phẩm nòng cốt để Hà Nội khai thác hiệu quả dòng khách quốc tế quá cảnh (trung chuyển) qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, việc mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ được xác định là những giải pháp quan trọng để Hà Nội thực hiện mục tiêu tăng trưởng du lịch, hướng tới tổng thu 160.000 tỷ đồng trong năm 2026.